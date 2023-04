Carregar reprodutor de áudio

A corrida número 1 do TCR South America em Rosário teve o líder do campeonato, Ignácio Montenegro, como vencedor. 'Nacho' aproveitou de uma 'bobeada' do pole Juan Angel Rosso para ultrapassa-lo, assumir a ponta e com muita tranquilidade levar a primeira vitória do domingo.

Juan Manuel Casella e Bernardo Llaver completaram o pódio. Galid Osman foi o brasileiro com a melhor posição, cruzando a linha de chegada em quinto lugar.

A corrida

Na largada, Rosso teve sua pole ameaçada e não conseguiu resistir às pressões, com Llaver assumindo a ponta, mas logo depois ele voltou a recuperar a primeira posição. Galid Osman conseguiu boa posições aproveitando o erro de Llaver e, naquela altura, ocupava uma vaguinha no pódio.

Com 20 minutos na regressiva, Montenegro e Rosso ficaram lado a lado e chegaram a tocar as rodas. Por conta disso, o pole perdeu sua posição para 'Nacho' e caiu para quarto lugar. As diversas ultrapassagens na corrida, contudo, favoreceram o líder Montenegro que cada vez mais aumentava o gap.

Depois de muita movimentação, um momento de calmaria tomou conta da prova, até Rosso e Casella quase misturarem as tintas na briga pelo segundo lugar. Galid Osman, que esteve na briga pelo terceiro lugar toda a prova, conseguiu retornar após uma bela manobra em cima de Llaver.

Mas não demorou muito para que o P3 voltasse a ser motivo de briga e quem se deu bem foi Rosso, que retornou para lá - mesmo que por pouco tempo.

Confira a classificação

1 - Ignacio Montenegro

2 - Juan Manuel Casella

3 - Bernardo Llaver

4 - Fabricio Pezzini

5 - Galid Osman

6 - Raphael Reis

7 - Pedro Cardoso

8 - Juan Angel Rosso

9 - Rafael Suzuki

10 - Manuel Sapag

11 - Fabian Yannantuoni

12 - Frederik Balbi

13 - Juan Pablo Bessone

14 - Fabio Casagrande

15 - Enrique Maglione

16 - Gonzalo Alterio

17 - Adalberto Baptista

18 - Pablo Otero

19 - Diego Gutierrez

20 - Diego Nunes

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: