Na tarde deste sábado, foi disputado o treino classificatório (assista mais abaixo) para a etapa de Termas de Río Hondo do TCR South America. E quem ficou com a pole position na Argentina foi Nelsinho Piquet. O brasileiro da Honda YPF Racing cravou 1min46s499 com seu Civic e desbancou todos.

A segunda posição no grid da etapa realizada na província argentina de Santiago del Estero é de Leonel Pernía.

Quem completa o top 3 da ordem inicial em Termas de Río Hondo é o brasileiro Pedro Cardoso, figura já 'carimbada' na categoria.

A quarta de 10 etapas da temporada 2025 do TCR South America tem suas corridas realizadas neste domingo na Argentina: a primeira prova é às 9h10 e a segunda às 12h40, horário de Brasília. A transmissão no Brasil é feita nos canais ESPN / Disney+ e no YouTube da categoria continental.

VEJA COMO FOI QUALI DO TCR SOUTH AMERICA EM TERMAS DE RÍO HONDO:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!