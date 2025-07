TCR South America: Nelsinho Piquet crava pole no Uruguai

Neste fim de semana os pilotos do TCR South America disputam a etapa do Uruguai, com a classificação acontecendo na tarde deste sábado (12), que definiu Nelsinho Piquet como pole para a corrida de domingo.

A temperatura ambiente estava bastante baixa, alcançando apenas os 17°C, enquanto a pista estava em 25°C, exigindo que os pilotos aquecessem seus pneus com perfeição.

Logo no início do Q1, alguns pilotos deram algumas voltas iniciais para leitura de pista, para entender a tração e as exigências do traçado antes de começarem a marcar seus tempos.

No Q2, os pilotos entraram mais preparados, principalmente porque a pista começou a esfriar ainda mais com o sol abaixando, permitindo que Lionel Pernía conseguisse abaixar o tempo para 1min16s971.

E foi Nelsinho Piquet que conseguiu 'roubar' pole de Pernía, assumindo a ponta com 0s045 de vantagem do piloto argentino.

1. Nelsinho Piquet

2. Lionel Pernía

3. Mariano Pernía

4. Frabicio Pezzini

5. Raphael Reis

6. Pedro Cardoso

7. Juan Angel Rosso

8. Tiago Pernía

9. Genardo Rasetto

10. Luis Ramirez

