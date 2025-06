O brasileiro Nelsinho Piquet, que pilota o Civic da equipe Honda YPF Racing, foi o mais rápido do segundo e último treino livre do TCR South America antes da classificação para a etapa de Termas de Río Hondo, na província argentina de Santiago del Estero.

O competidor do Brasil cravou 1min46s929 e superou Tiago Pernía por 0s608, dominando a sessão prática na Argentina. O top 3 foi completado por Leonel Pernía, que ficou a 0s742 do ritmo do líder em Termas de Río Hondo.

A quarta posição ficou com Fabián Yannantuoni, enquanto Mariano Pernía completou o top 5. O sexto posto ficou com o brasileiro Raphael Reis, que ficou à frente do compatriota Pedro Cardoso. A oitava colocação foi de Fabricio Pezzini, que bateu Juan Ángel Rosso. Já Luis Ramírez 'fechou' os 10 primeiros.

Exequiel Bastidas foi 11º, à frente de Genaro Rasetto e Adrian Chiriano, respectivamente. Christian Romero ficou com o 14º lugar, enquanto a brasileira Maria Nienkotter completou o top 15. Também representante do Brasil, Enzo Gianfratti foi 16º, fechando o pelotão. Estes 4 últimos são da classe Trophy.

