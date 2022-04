Carregar reprodutor de áudio

Fabricio Pezzini venceu a segunda corrida da TCR South America depois de largar da sétima posição no Velocitta. Manuel Sapag e Pablo Otero completaram o pódio, com Raphael Reis e Pedro Aizza fechando o top 5.

A corrida

A segunda bateria contou com um começo de prova tumultuado. Aparentemente, o motor do segundo colocado Franco Farina apagou e o piloto não conseguiu largar. Devido a confusão, os carros que vinham atrás tentaram desviar e alguns se tocaram.

O safety car foi acionado logo após a confusão na largada e o reinício da corrida foi autorizado na segunda volta, com Farina voltando na 12ª colocação.

Na segunda volta, Casagrande se sustentava em primeiro, seguido de Pablo Otero. Adalberto Baptista era o terceiro colocado.

Um segundo safety car foi acionado por conta de um acidente entre Casagrande e Junqueira.

Casagrande chegou a segurar a liderança em algumas curvas, mas, após o toque com Antonio Junqueira, Otero garantiu a primeira posição. Pezzini se colocou em segundo, seguido de Gabriel Lusquiños.

A relargada foi autorizada na abertura da nona volta e Pezzini colocou pressão sobre Otero para garantir a primeira posição. Manuel Sapag teve um bom reinício e se colocou em terceiro após completar uma ultrapassagem sobre Luquiños.

A corrida terminou com Fabricio Pezzini na liderança, seguido de Sapag e Pablo Otero. Raphael Reis e Pedro Aizza completaram o top 5.

