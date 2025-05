A cidade de Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, recebe neste fim de semana a quarta etapa do TCR South America. Localizado a cerca de 1.100 quilômetros da capital Buenos Aires, o circuito marca o encerramento da ‘fase argentina’ da temporada, depois de passar por Rosário, Oberá e San Juan Villicum, antes das duas próximas etapas no Uruguai e das quatro finais no Brasil, válidas também pelo TCR Brasil.

Com 4.805 metros de extensão, 12 curvas e um traçado que permite diferentes linhas de trajetória, o circuito se destaca pela largura e pela qualidade do asfalto. A principal freada do traçado está ao final da reta oposta, onde os carros superam os 235km/h em sexta marcha e reduzem para a segunda, enfrentando a curva mais lenta da pista.

Apesar das curvas longas, que exigem bastante dos freios e dos pneus, o nível de abrasividade do asfalto é baixo e há poucas ondulações. Isso resulta em uma menor degradação dos compostos, oferecendo um ‘refresco’ para os pneus Hankook Ventus F200 260/660 R18. No entanto, a previsão de temperaturas amenas – entre 6°C e 19°C – representa um desafio para que os pilotos alcancem a janela ideal de operação dos pneus, que fica entre 80°C e 100°C.

Segundo Leandro Figueiredo, técnico de Garantia e Qualidade da Hankook, o traçado técnico e a baixa abrasividade do asfalto tornam o desgaste menos crítico, mas colocam mais responsabilidade sobre os pilotos. “Com o clima mais frio e o asfalto de excelente qualidade, o desafio passa a ser aquecer os pneus corretamente. Entrar na janela certa de funcionamento é essencial para extrair o máximo desempenho, especialmente nas primeiras voltas de cada stint. Isso exige atenção à pilotagem e à escolha dos momentos ideais para forçar o ritmo.”

A pista de Termas de Río Hondo tem o recorde de volta em 1min48s801, marcado por Esteban Guerrieri em 2024. Com a estreia dos pneus Hankook no circuito argentino, há expectativa de que as marcas sejam superadas.

No Brasil, a Hankook já fornece pneus para a Stock Car, Stock Light e Fórmula 4 Brasil desde 2023. Em 2025, a marca amplia sua presença nos campeonatos de turismo ao calçar os carros do TCR South America, TCR Brasil e da Turismo Nacional. A experiência acumulada nessas categorias reforça a confiança das equipes na performance dos compostos sul-coreanos e consolida a marca como referência em pneus de alta performance no continente.

A programação do final de semana prevê dois treinos livres no sábado (31) e a classificação às 16h05. No domingo (1), a primeira corrida tem largada às 9h10 para 25 minutos mais uma volta; e às 12h40 tem início a segunda prova, de 30 minutos mais uma volta. A etapa pode ser vista ao vivo em diversas plataformas digitais – no YouTube, nos canais do TCR, do Esporte na Band, BandPlay e também na TV por assinatura, no Bandsports.

