Raphael Reis conquistou o segundo lugar na primeira prova do TCR South America, no circuito argentino Oscar Cabalén. O brasiliense da W2 ProGp apoiado pelo banco BRB havia cravado a pole position no sábado, liderou praticamente toda a corrida 1, mas enfrentou problemas com os pneus do Cupra Leon #77.

Na segunda prova o piloto foi abalroado por Fabio Casagrande e abandonou a segunda corrida da programação.

Partindo da pole position, Rapha fez ótima largada e manteve a primeira posição. O brasiliense se defendia dos ataques de Ignacio Montenegro, mas seguia na liderança.

Na abertura da segunda volta o safety car foi acionado após dois acidentes na largada. Faltando 17 minutos para o término aconteceu a relargada, novamente o brasileiro sofria pressão, mas seguia na liderança com muita habilidade.

Reis fazia uma prova muito consistente e na sétima volta mantinha uma vantagem de seis décimos sobre o segundo colocado. Faltando cinco minutos para o fim Montenegro voltou a atacar o brasileiro que se defendia com muita habilidade.

Há menos de três minutos para o fim o piloto argentino assumiu a liderança, Reis ainda tentou dar o troco, mas recebeu a bandeira quadriculada em uma ótima segunda posição.

Na segunda prova Raphael Reis largou do 10º lugar pela regra do grid invertido do treino classificatório. Assim que as luzes se apagaram Reis fez ótima largada e avançou duas posições no difícil traçado do autódromo Oscar Cabalén.

Na terceira volta o brasiliense sofreu uma batida de Fabio Casagrande, o concorrente perdeu o traçado e com isso jogou o piloto do carro #77 para a fora da pista. Apesar de ficar na caixa de brita o piloto da W2 ProGp retornou para pista, mas foi obrigado a abandonar a prova por problemas causados pela batida em seu Cupra Leon #77.

O próximo compromisso de Raphael Reis pelo TCR South America acontece no dia 16 de abril, em Rosario, na Argentina.

“Fizemos a pole position e na primeira corrida tivemos uma boa briga com o Montenegro, acontece que ficamos sem pneus no final da prova e com isso não conseguimos manter a ponta, mas o segundo lugar foi um ótimo resultado para o campeonato. Infelizmente na segunda prova acabei sendo jogado para fora da pista e abandonamos, agora é focar para compensar esses pontos perdidos na etapa de Rosaro”, comentou Rapha.

