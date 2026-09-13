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Relato da corrida
TCR South America

TCR South America: Reis vence corrida 2 de Concordia à frente de Pernía e Piquet

Brasileiro completa bom fim de semana na pista argentina após terceiro lugar na corrida 1

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Raphael Reis

O TCR South America fechou as atividades da etapa de Concordia com vitória brasileira! Raphael Reis aproveitou a inversão de grid para largar da pole e não ser ameaçado na briga pelo triunfo na corrida 2.

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O grid da segunda prova foi formado com base na inversão do top 10 da classificação, colocando dois brasileiros na primeira fila, com Raphael Reis e Gabryel Romano em primeiro e em segundo. Mas, antes da largada, foi confirmado que Romano teria que sair dos boxes devido a uma troca de motor.

Enquanto Reis se manteve na frente sem problemas, Piquet saltou bem para subir para a segunda posição, enquanto Yannantuoni ficou com o terceiro lugar. Em meio à confusão da primeira volta, Trappa precisou recolher aos boxes para abandonar a segunda corrida.

Aos poucos, Reis e Piquet foram se descolando dos demais. Enquanto a diferença entre eles era de 1s na terceira volta, os dois já abriam mais de 2s para Yannantuoni, que era pressionado por Girolami e os Pernía.

Quando a prova passava dos dez minutos iniciais, Reis liderava com uma folga, enquanto Piquet via a aproximação de Yannantuoni e o pelotão que vinha atrás, quando o SC foi acionado para limpeza de óleo na pista, compactando todo o grid.

A relargada veio com 11 minutos para o fim. Reis se manteve na frente, enquanto Piquet já era pressionado pelo pelotão argentino na sequência. Aos poucos, quem começou a crescer foi o atual campeão, Leonel Pernía.

No final, Raphael Reis conseguiu segurar os avanços de Pernía na última volta para garantir a vitória, com o atual campeão em segundo e Nelsinho Piquet completando o pódio.

O TCR South America retoma as atividades no fim de semana de 02 a 04 de outubro em Posadas, na Argentina, com a oitava e antepenúltima etapa da temporada 2026.

Resultado final da corrida 2 do TCR South America em Concordia:

POS NR piloto voltas DIFerença líder diferença
1 77 RAPHAEL REIS 18
2 1 LEONEL PERNIA 18 0.755 0.755
3 33 NELSON PIQUET 18 4.196 3.441
4 5 FABIAN YANNANTUONI 18 4.764 0.568
5 29 NESTOR GIROLAMI 18 6.153 1.389
6 85 TIAGO PERNIA 18 6.563 0.410
7 16 JUAN ANGEL ROSSO 18 7.276 0.713
8 9 FABRICIO PEZZINI 18 12.548 5.272
9 86 GABRIEL MOURA 18 14.050 1.502
10 20 BRUNO MASSA 18 17.337 3.287
11 60 JUAN CASELLA 18 19.995 2.658
12 8 JOAQUIN CAFARO 18 21.765 1.770
13 88 ADRIAN CHIRIANO 18 21.985 0.220
14 19 ENZO GIANFRATTI 18 22.849 0.864
15 11 SEBASTIAN QUIRNO 18 25.196 2.347
16 15 ENRIQUE MAGLIONE 18 1:23.548 58.352
56 GABRYEL ROMANO 10 8 Voltas 8 Voltas
3 NICOLAS FUCA 7 11 Voltas 3 Voltas
51 NICOLAS AMBIADO 3 15 Voltas 4 Voltas
27 CAMILO TRAPPA 1 17 Voltas 2 Voltas

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