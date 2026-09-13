TCR South America: Reis vence corrida 2 de Concordia à frente de Pernía e Piquet
Brasileiro completa bom fim de semana na pista argentina após terceiro lugar na corrida 1
O TCR South America fechou as atividades da etapa de Concordia com vitória brasileira! Raphael Reis aproveitou a inversão de grid para largar da pole e não ser ameaçado na briga pelo triunfo na corrida 2.
O grid da segunda prova foi formado com base na inversão do top 10 da classificação, colocando dois brasileiros na primeira fila, com Raphael Reis e Gabryel Romano em primeiro e em segundo. Mas, antes da largada, foi confirmado que Romano teria que sair dos boxes devido a uma troca de motor.
Enquanto Reis se manteve na frente sem problemas, Piquet saltou bem para subir para a segunda posição, enquanto Yannantuoni ficou com o terceiro lugar. Em meio à confusão da primeira volta, Trappa precisou recolher aos boxes para abandonar a segunda corrida.
Aos poucos, Reis e Piquet foram se descolando dos demais. Enquanto a diferença entre eles era de 1s na terceira volta, os dois já abriam mais de 2s para Yannantuoni, que era pressionado por Girolami e os Pernía.
Quando a prova passava dos dez minutos iniciais, Reis liderava com uma folga, enquanto Piquet via a aproximação de Yannantuoni e o pelotão que vinha atrás, quando o SC foi acionado para limpeza de óleo na pista, compactando todo o grid.
A relargada veio com 11 minutos para o fim. Reis se manteve na frente, enquanto Piquet já era pressionado pelo pelotão argentino na sequência. Aos poucos, quem começou a crescer foi o atual campeão, Leonel Pernía.
No final, Raphael Reis conseguiu segurar os avanços de Pernía na última volta para garantir a vitória, com o atual campeão em segundo e Nelsinho Piquet completando o pódio.
O TCR South America retoma as atividades no fim de semana de 02 a 04 de outubro em Posadas, na Argentina, com a oitava e antepenúltima etapa da temporada 2026.
Resultado final da corrida 2 do TCR South America em Concordia:
|POS
|NR
|piloto
|voltas
|DIFerença líder
|diferença
|1
|77
|RAPHAEL REIS
|18
|—
|—
|2
|1
|LEONEL PERNIA
|18
|0.755
|0.755
|3
|33
|NELSON PIQUET
|18
|4.196
|3.441
|4
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|18
|4.764
|0.568
|5
|29
|NESTOR GIROLAMI
|18
|6.153
|1.389
|6
|85
|TIAGO PERNIA
|18
|6.563
|0.410
|7
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|18
|7.276
|0.713
|8
|9
|FABRICIO PEZZINI
|18
|12.548
|5.272
|9
|86
|GABRIEL MOURA
|18
|14.050
|1.502
|10
|20
|BRUNO MASSA
|18
|17.337
|3.287
|11
|60
|JUAN CASELLA
|18
|19.995
|2.658
|12
|8
|JOAQUIN CAFARO
|18
|21.765
|1.770
|13
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|18
|21.985
|0.220
|14
|19
|ENZO GIANFRATTI
|18
|22.849
|0.864
|15
|11
|SEBASTIAN QUIRNO
|18
|25.196
|2.347
|16
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|18
|1:23.548
|58.352
|—
|56
|GABRYEL ROMANO
|10
|8 Voltas
|8 Voltas
|—
|3
|NICOLAS FUCA
|7
|11 Voltas
|3 Voltas
|—
|51
|NICOLAS AMBIADO
|3
|15 Voltas
|4 Voltas
|—
|27
|CAMILO TRAPPA
|1
|17 Voltas
|2 Voltas
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