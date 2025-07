O argentino Juan Ángel Rosso, que corre com o Lynk&Co #16, venceu a corrida 2 da etapa de Mercedes do TCR South America. Raphael Reis, que pilota o Cupra #77, e Fabricio Pezzini (Cupra #113) completaram o pódio da segunda prova no Uruguai.

O brasileiro Pedro Cardoso não iniciou a prova por conta de problemas no turbo do carro. No entanto, Cardoso conseguiu ir na pista por algumas voltas, mas ficando em último.

Na largada, Genaro Rasetto saiu bem e assumiu a ponta no início da prova, com Luiz Ramirez em segundo. No entanto, Rasetto tomou uma punição de drive through por queimar a largada.

Minutos depois, Juán Angel Rosso tomou a segunda colocação e, pela penalidade de Rasetto, ficou na ponta. O brasileiro Raphael Reis escalou o pelotão e conseguiu tomar a segunda colocação faltando 23 minutos para o fim da prova.

Com 10 minutos de corrida, Enzo GianfraTti bateu em Luiz Ramirez em um incidente que envolveu Tiago Pernia. O panamenho voltando aos boxes e ficando de fora em boa parte da prova, mas completando-a. O brasileiro abandonou a prova.

Faltando 16 minutos para o fim, Reis começou a pressionar Rasetto, chegando a menos de 0,3 segundos na disputa pela liderança da prova. No entanto, Pezzini se aproximou do brasileiro e, faltando cinco minutos finais, Reis colocou uma das rodas para fora da pista, mas conseguiu segurar o argentino.

No minuto final, Rapha passou pela grama, quebrou uma placa do circuito, mas conseguiu manter-se em segundo até o final da prova, enquanto Rosso seguiu na liderança para conquistar a vitória.

Posição Piloto País Equipe Tempo e diferença 1º Juan Ángel Rosso Argentina Paladini Racing - 2º Raphael Reis Brasil W2 Pro GP +0.965s 3º Fabricio Pezzini Argentina W2 Pro GP +1.975s 4º Leonel Pernía Argentina Honda YPF Racing +3.580s 5º Fabián Yannantuoni Argentina Paladini Racing +9.115s 6º Mariano Pernía Argentina Honda YPF Racing +10.475s 7º Joaquín Cáfaro Uruguai PMO Racing +22.426s 8º Tiago Pernía Argentina Honda YPF Racing +22.756s 9º Genaro Rasetto Argentina PMO Racing +27.050s 10º Nelson Piquet Jr. Brasil Honda YPF Racing +46.957s 11º Maria Nienkotter Brasil Cobra Racing Team +49.652s 12º Adrián Chiriano Argentina Honda YPF Racing +1:06.886 13º Luis Ramírez Panamá PMO Racing -3 voltas 14º Enzo Gianfratti Brasil Porthack Racing -17 voltas 15º Pedro Cardoso Brasil PMO Racing -20 voltas

