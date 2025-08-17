TCR South America: Rosso supera Reis e vence corrida 2 em Curvelo

O circuito de Curvelo recebeu a segunda corrida da TCR South America na tarde deste domingo (17), com Leo Reis largando na pole, enquanto Mariano Pernía não conseguiu deixar os boxes, por problemas no carro.

Fabian Yannantuoni não conseguiu fazer a corrida pela manhã, mas largou bem durante a tarde e conseguiu se manter em terceiro contra Leonel Pernía.

Pedro Cardoso, que também não teve um fim de semana fácil, conseguiu fazer uma corrida de recuperação e passou toda a etapa conquistando posições, para continuar 'beliscando' pontos.

Juan Rosso conseguiu fazer a ultrapassagem sobre Reis em uma das retas, tentando abrir vantagem sobre o carro #293 e acabou conquistando a vitória para a Argentina.

TOP 10

1. Juan Rosso

2. Leo Reis

3. Fabian Yannantuoni

4. Leonel Pernía

5. Rapha Reis

6. Pedro Cardoso

7. Genaro Rasetto

8. Nelson Piquet Jr.

9. Tiago Pernía

10. Adrián Chiriano

