Menos de duas semanas depois de acelerar em Mercedes, o TCR South America dá sequência ao “julho uruguaio” e permanece no país vizinho para a disputa da sexta etapa da temporada 2025, abrindo assim a segunda metade do calendário.

O palco da jornada entre os dias 26 e 27 (sábado e domingo) será o tradicional Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, distante 31 quilômetros da capital, Montevidéu. O circuito receberá a categoria continental promovida pela Vicar pela quinta vez, tal qual acontecerá entre 13 e 14 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O cenário da rodada deste fim de semana será no circuito número 12, conhecido como Perimetral, com 3.120 metros de extensão, 12 curvas e percorrido em sentido horário. É a mesma pista onde a Stock Car Pro Series estreou no Uruguai ano passado. O traçado tem um trecho de reta principal e com uma interessante série de curvas de média e baixa velocidades, percorridas em sequência.

Um fator geográfico que promete desafiar os pilotos, sobretudo nas primeiras sessões, é a areia, uma vez que El Pinar fica muito próxima às praias localizadas no departamento de Canelones.

Será uma etapa com caras novas e também retornos ao grid. Atual vice-campeão, Juan Manuel Casella está de regresso na etapa deste fim de semana e vai pilotar o Cupra León VZ preparado pela equipe brasileira W2 ProGP, formando dupla com Raphael Reis.

Casella vai assumir o carro que foi pilotado nas cinco primeiras etapas pelo argentino Fabricio Pezzini, campeão em 2022 e vencedor de duas provas no campeonato deste ano. Outro que volta à categoria em El Pinar é Carlos Silva, que vai guiar o Toyota Corolla TCR da Paladini Racing.

Com base na Argentina, a Paladini Racing terá outra novidade em sua tripulação em El Pinar com a chegada de Tomás Fernández, também argentino, que fará sua estreia no certame a bordo de outro Toyota Corolla. O fim de semana será marcado também pelo debute do chileno Benjamín Hites, que terá a chance de correr na categoria continental com o Peugeot 308 GTI TCR preparado pela PMO Racing.

A vinda de Hites faz com que o grid do TCR South America representantes oriundos de seis países: Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Panamá e Estados Unidos, representados por Tiago Pernía, filho de Leonel Pernía nascido em Dallas, no Texas.

Brasileiros em alta

O fim de semana traz perspectivas bastante positivas para os cinco pilotos brasileiros inscritos para a disputa da temporada 2025 e que vão entrar em ação em El Pinar, a começar por Nelsinho Piquet.

Totalmente adaptado ao conceito TCR, o piloto da Squadra Martino segue em alta na competição continental, tendo conquistado a pole position em Mercedes, além de ter disputado a vitória contra Leo Pernía mesmo tendo carro mais pesado em razão do lastro aplicado naquela etapa. Nelsinho também chega bastante motivado por ter vencido a corrida principal da etapa do Velocitta na Stock Car Pro Series, no último domingo.

Pedro Cardoso (PMO Racing) foi o grande nome da etapa disputada em El Pinar no ano passado, em conjunto com o FIA TCR World Tour. O atual campeão marcou a pole position, venceu as duas corridas pelo TCR South America e ainda terminou a segunda prova como P2 no campeonato mundial, coroando com êxito uma formidável etapa.

Piloto com mais largadas (75) na categoria, Raphael Reis (W2 ProGP) volta ao Uruguai depois de ter feito, em Mercedes, sua melhor campanha na temporada, marcando um segundo e um quarto lugares. Representantes brasileiros na Copa Trophy, Enzo Gianfratti (Porthack Racing) e Maria Nienkötter (Cobra Racing Team) vêm de vitória na etapa disputada no começo de julho e buscam manter o viés ascendente em El Pinar.

Concorrência forte

Os brasileiros correm nesta jornada cientes da força de um oponente que tem sido o grande nome da temporada. Em campanha muito forte desde a abertura do campeonato, em Rosário, Leonel Pernía já conquistou quatro vitórias, duas poles, sete pódios e ergueu o Troféu Driver of the Weekend by Ademicon como o maior pontuador em quatro etapas.

Vindo de outra jornada positiva, em Mercedes — onde venceu e somou 71 pontos —, Leo Pernía tem agora 354 tentos no campeonato, 92 de vantagem para Pedro Cardoso. Em franco crescimento nas últimas etapas, Nelsinho Piquet é o terceiro, com 243 tentos, seguido por Pezzini, com 225.

Raphael Reis é o quinto, com 221 pontos, à frente da dupla da Paladini Racing, com Juan Ángel Rosso em sétimo (203) e Fabián Yannantuoni (179). Tiago Pernía tem 161 e é o oitavo, enquanto o tio e ex-craque do Atlético de Madrid e da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de 2006, Mariano Pernía, tem 129. Genaro Rasetto fecha a lista dos dez primeiros, com 125.

Na Copa Trophy, os brasileiros desafiam outro argentino. Adrián Chiriano sustenta a ponta da tabela no certame disputado à parte. O piloto da Honda YPF Racing computa 111 pontos, contra 79 de Maria, única mulher no grid da categoria. A catarinense de 18 anos está somente um tento à frente de Enzo Gianfratti, que no último fim de semana disputou a etapa do Velocitta pela Stock Light.

Programação em El Pinar

Assim como nas demais etapas ao longo da temporada, o cronograma da categoria continental em sua última jornada no Uruguai em 2025 será restrito a sábado e domingo.

Será um fim de semana com muita velocidade em El Pinar, que além do TCR South America receberá também importantes categorias do automobilismo uruguaio como o Turismo Auvo, Superturismo e SuperEscarabajos neste fim de semana.

No sábado, a programação da competição continental compreende um shakedown, uma sessão reservada aos pilotos da Copa Trophy e mais dois treinos livres, além da classificação que determinará o sexto pole da temporada e o grid de largada em El Pinar a partir de 16h05. No domingo, a largada da primeira prova da etapa está marcada para 9h40. A Corrida 2, com inversão dos dez melhores colocados na classificação, tem início previsto para 12h40.

Segundo a previsão do tempo, serão dias frios e com pancadas de chuva na região próxima à capital uruguaia. A meteorologia aponta sábado com mínima de 8º e máxima de 11ºC, enquanto o domingo traz a perspectiva de pista molhada durante o dia e temperatura ambiente máxima de meros 12ºC.

O TCR South America tem transmissão ao vivo para o Brasil por meio do canal BandSports, em TV por assinatura, e por streaming por meio do canal oficial da categoria no YouTube e na MotorsportTV.



