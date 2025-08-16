TCR South America: Tiago Pernía assume pole em Curvelo

O TCR South America retornou às ações neste fim de semana, com a corrida em Curvelo. Neste sábado (16), os pilotos foram para a pista para definir o grid de largada da corrida no domingo.

No Q1, Leonardo Reis, Leonel Pernía, Raphael Reis, Tiago Pernía, Fabian Yannantuoni, Nelson Piquet Jr., Genaro Rasetto, Mariano Pernía, Pedro Cardoso, Enzo Gianfratti, Juan Rosso e Celso Neto foram os pilotos que conseguiram passar para o Q2.

Na segunda parte da sessão, Tiago Pernía foi quem fez a volta mais rápida, ficando à frente de Nelsinho e Leonel.

Grid de largada (top 10)

1. Tiago Pernía

2. Nelson Piquet Jr.

3. Leonel Pernía

4. Rapha Reis

5. Genaro Rasetto

6. Fabian Yannantuoni

7. Mariano Pernía

8. Pedro Cardoso

9. Juan Rosso

10. Leo Reis

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!