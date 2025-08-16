TCR South America: Tiago Pernía assume pole em Curvelo
Nelsinho, que faz fim de semana duplo com a Stock Car, foi segundo
O TCR South America retornou às ações neste fim de semana, com a corrida em Curvelo. Neste sábado (16), os pilotos foram para a pista para definir o grid de largada da corrida no domingo.
No Q1, Leonardo Reis, Leonel Pernía, Raphael Reis, Tiago Pernía, Fabian Yannantuoni, Nelson Piquet Jr., Genaro Rasetto, Mariano Pernía, Pedro Cardoso, Enzo Gianfratti, Juan Rosso e Celso Neto foram os pilotos que conseguiram passar para o Q2.
Na segunda parte da sessão, Tiago Pernía foi quem fez a volta mais rápida, ficando à frente de Nelsinho e Leonel.
Grid de largada (top 10)
1. Tiago Pernía
2. Nelson Piquet Jr.
3. Leonel Pernía
4. Rapha Reis
5. Genaro Rasetto
6. Fabian Yannantuoni
7. Mariano Pernía
8. Pedro Cardoso
9. Juan Rosso
10. Leo Reis
