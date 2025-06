Tiago Pernía, que corre com o carro #85, foi o mais veloz do primeiro treino livre na etapa de Termas de Río Hondo do TCR South America, com tempo de 1min47s422. A sessão teve a mesma equipe, a Honda YPF Racing, no topo, com Leonel Pernía e Nelson Piquet Jr completando o top 3.

A sessão começou com vantagem de Tiago Pernía, que corre com a bandeira americana, depois de garantir uma volta de 1min48s333, seguido por Raphael Reis pela diferença de 0,11s.

No entanto, faltando 17 minutos para o fim do TL1, Pedro Cardoso, campeão de 2024, conseguiu melhorar o tempo, com 1min47s963, o primeiro à conseguir diminuir o tempo para menos de 1min48s. Reis também conseguiu uma volta mais rápida, com 1min48s300.

Com 22 minutos marcados no cronômetro, uma bandeira vermelha foi instaurada, pausando os trabalhos de pista do treino livre.

Nos minutos finais, Mariano Pernía, Nelsinho Piquet e Leonel Pernía melhoraram os tempos e tomaram a liderança momentaneamente, mas Tiago Pernía garantiu um bom tempo de 1min47s422, garantindo o topo do TL1.

Pos Nº Carro Piloto Melhor Volta 1 85 TIAGO PERNIA 1min47s422 2 44 LEONEL PERNIA 1min47s717 3 33 NELSON PIQUET Jr. 1min47s787 4 55 MARIANO PERNIA 1min47s825 5 77 RAPHAEL REIS 1min47s837 6 1 PEDRO CARDOSO 1min47s963 7 5 FABIAN YANNANTUONI 1min48s235 8 113 FABRICIO PEZZINI 1min48s381 9 51 EXEQUIEL BASTIDAS 1min48s429 10 3 LUIS RAMIREZ 1min48s724 11 88 ADRIAN CHIRIANO 1min48s792 12 16 JUAN ANGEL ROSSO 1min48s819 13 66 GENARO RASETTO 1min49s347 14 19 ENZO GIANFRATTI 1min49s990 15 23 MARIA NIENKOTTER 1min50s186 16 31 CRISTIAN ROMERO 1min51s022

