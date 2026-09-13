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Relato da corrida
TCR South America

TCR South America: Tiago Pernía se beneficia de confusão no fim e vence corrida 1 em Concordia

Filho aproveitou de confusão na última volta envolvendo seu pai, o atual campeão Leonel Pernía, para vencer

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Tiago Pernía

O TCR South America abriu o domingo em Concordia com uma polêmica corrida 1. Camilo Trappa cruzou a linha de chegada em primeiro, mas foi punido em 5s pelo toque em cima de Leonel Pernía na última volta. Promovendo Tiago Pernía à vitória, com Leonel em segundo e o brasileiro Raphael Reis em terceiro.

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Antes do início da prova, foi confirmado que Enrique Maglione e Nicolas Ambiado largariam do pitlane devido à mudanças no motor feitas na manhã deste domingo. Por outro lado, Sebastian Quirino sequer conseguiu largar com problemas.

Usando a linha de dentro, Leonel Pernía manteve a liderança após largar da pole, com Trappa em segundo e Tiago em terceiro, seguindo a ordem da classificação do sábado. Um destaque nas voltas iniciais foi Rapha Reis. Saindo de décimo, o brasileiro já era o quinto colocado antes mesmo do fim da segunda volta.

Outro que buscava escalar era Nelsinho Piquet. Mesmo reclamando da falta de performance de seu carro, o brasileiro subia na classificação, chegando à sétima posição ao final da terceira volta. Mais atrás, Nícolas Fuca era o primeiro a abandonar, com Gabryel Romano entrando nos boxes já no giro seguinte.

Lá na frente, Leonel seguia com Trappa em sua cola quando a prova chegava à metade, com menos de meio segundo separando os dois, enquanto Tiago ficava um pouco mais atrás, a 1s1 da briga pela vitória.

Gabriel Moura acabou punido com um drive through por queima de largada, mas o brasileiro acabou abandonando. Minutos depois, Enzo Gianfratti causou a entrada do SC após ficar atolado na brita.

A relargada veio com pouco menos de três minutos para o fim da regressiva. E, com todo mundo junto, a disputa pela vitória seguia bem aberta. Mas, na última volta, veio a confusão. Trappa deu o bote em cima de Leonel para assumir a vitória, com Tiago em segundo e Leonel em terceiro.

Mas Trappa acabou punido com 5s pelos comissários, caindo para sexto, promovendo Tiago Pernía à vitória, com Leonel em segundo e Rapha Reis fechando o pódio.

Resultado final da corrida 1 do TCR South America em Concordia:

POS NR piloto voltas DIFerença líder diferença
1 85 TIAGO PERNIA 14
2 1 LEONEL PERNIA 14 0.598 0.598
3 77 RAPHAEL REIS 14 2.938 2.340
4 16 JUAN ANGEL ROSSO 14 3.285 0.347
5 33 NELSON PIQUET 14 4.250 0.965
6 27 CAMILO TRAPPA 14 4.432 0.182
7 29 NESTOR GIROLAMI 14 6.463 2.031
8 8 JOAQUIN CAFARO 14 6.986 0.523
9 60 JUAN CASELLA 14 7.161 0.175
10 9 FABRICIO PEZZINI 14 8.112 0.951
11 5 FABIAN YANNANTUONI 14 8.492 0.380
12 88 ADRIAN CHIRIANO 14 9.180 0.688
13 15 ENRIQUE MAGLIONE 14 9.865 0.685
14 51 NICOLAS AMBIADO 14 10.523 0.658
15 20 BRUNO MASSA 14 12.442 1.919
86 GABRIEL MOURA 7 7 Voltas 7 Voltas
19 ENZO GIANFRATTI 7 7 Voltas 4.184
56 GABRYEL ROMANO 5 9 Voltas 2 Voltas
3 NICOLAS FUCA 4 10 Voltas 1 Voltas
11 SEBASTIAN QUIRNO 0

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