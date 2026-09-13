TCR South America: Tiago Pernía se beneficia de confusão no fim e vence corrida 1 em Concordia
Filho aproveitou de confusão na última volta envolvendo seu pai, o atual campeão Leonel Pernía, para vencer
O TCR South America abriu o domingo em Concordia com uma polêmica corrida 1. Camilo Trappa cruzou a linha de chegada em primeiro, mas foi punido em 5s pelo toque em cima de Leonel Pernía na última volta. Promovendo Tiago Pernía à vitória, com Leonel em segundo e o brasileiro Raphael Reis em terceiro.
Antes do início da prova, foi confirmado que Enrique Maglione e Nicolas Ambiado largariam do pitlane devido à mudanças no motor feitas na manhã deste domingo. Por outro lado, Sebastian Quirino sequer conseguiu largar com problemas.
Usando a linha de dentro, Leonel Pernía manteve a liderança após largar da pole, com Trappa em segundo e Tiago em terceiro, seguindo a ordem da classificação do sábado. Um destaque nas voltas iniciais foi Rapha Reis. Saindo de décimo, o brasileiro já era o quinto colocado antes mesmo do fim da segunda volta.
Outro que buscava escalar era Nelsinho Piquet. Mesmo reclamando da falta de performance de seu carro, o brasileiro subia na classificação, chegando à sétima posição ao final da terceira volta. Mais atrás, Nícolas Fuca era o primeiro a abandonar, com Gabryel Romano entrando nos boxes já no giro seguinte.
Lá na frente, Leonel seguia com Trappa em sua cola quando a prova chegava à metade, com menos de meio segundo separando os dois, enquanto Tiago ficava um pouco mais atrás, a 1s1 da briga pela vitória.
Gabriel Moura acabou punido com um drive through por queima de largada, mas o brasileiro acabou abandonando. Minutos depois, Enzo Gianfratti causou a entrada do SC após ficar atolado na brita.
A relargada veio com pouco menos de três minutos para o fim da regressiva. E, com todo mundo junto, a disputa pela vitória seguia bem aberta. Mas, na última volta, veio a confusão. Trappa deu o bote em cima de Leonel para assumir a vitória, com Tiago em segundo e Leonel em terceiro.
Mas Trappa acabou punido com 5s pelos comissários, caindo para sexto, promovendo Tiago Pernía à vitória, com Leonel em segundo e Rapha Reis fechando o pódio.
Resultado final da corrida 1 do TCR South America em Concordia:
|POS
|NR
|piloto
|voltas
|DIFerença líder
|diferença
|1
|85
|TIAGO PERNIA
|14
|—
|—
|2
|1
|LEONEL PERNIA
|14
|0.598
|0.598
|3
|77
|RAPHAEL REIS
|14
|2.938
|2.340
|4
|16
|JUAN ANGEL ROSSO
|14
|3.285
|0.347
|5
|33
|NELSON PIQUET
|14
|4.250
|0.965
|6
|27
|CAMILO TRAPPA
|14
|4.432
|0.182
|7
|29
|NESTOR GIROLAMI
|14
|6.463
|2.031
|8
|8
|JOAQUIN CAFARO
|14
|6.986
|0.523
|9
|60
|JUAN CASELLA
|14
|7.161
|0.175
|10
|9
|FABRICIO PEZZINI
|14
|8.112
|0.951
|11
|5
|FABIAN YANNANTUONI
|14
|8.492
|0.380
|12
|88
|ADRIAN CHIRIANO
|14
|9.180
|0.688
|13
|15
|ENRIQUE MAGLIONE
|14
|9.865
|0.685
|14
|51
|NICOLAS AMBIADO
|14
|10.523
|0.658
|15
|20
|BRUNO MASSA
|14
|12.442
|1.919
|—
|86
|GABRIEL MOURA
|7
|7 Voltas
|7 Voltas
|—
|19
|ENZO GIANFRATTI
|7
|7 Voltas
|4.184
|—
|56
|GABRYEL ROMANO
|5
|9 Voltas
|2 Voltas
|—
|3
|NICOLAS FUCA
|4
|10 Voltas
|1 Voltas
|—
|11
|SEBASTIAN QUIRNO
|0
|—
|—
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