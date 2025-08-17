Todas as categorias

TCR South America

TCR South America: Tiago Pernía segura pressão de Nelsinho Piquet e vence corrida 1 em Curvelo

Argentino liderou a corrida de ponta a ponta

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Tiago Pernía

Tiago Pernía

O TCR South America largou cedo em Curvelo para a Corrida 1 neste domingo (17), com Tiago Pernía na pole e Nelsinho Piquet em segundo.



Pedro Cardoso não conseguiu nem largar, minutos antes do início da prova, o brasileiro foi levado de volta para a garagem com problemas no carro. O início da etapa também não foi simples para Nelsinho, que perdeu uma posição, mas se colocou na cola de Rapha Reis.

Logo depois do início da corrida, Fabio Yannantuoni também recolheu para os boxes, sem conseguir completar a etapa.

Poucas voltas depois, Nelsinho apareceu com força atrás de Pernía, colocando pressão sobre o carro #85. O argentino só conseguiu manter a posição por conta de uma curva apertada, onde o brasileiro precisou tirar o pé do acelerador para evitar uma batida.

Nelsinho continuou na cola de Pernía, mantendo a diferença em menos de 0s5, mas as ultrapassagens no Circuito dos Critais se mostraram um grande desafio.

Mas, no fim, Pernía conseguiu segurar o brasileiro e cruzou a linha de chegada em primeiro, com Piquet em segundo e Reis em terceiro.

TOP 10

1. Tiago Pernía

2. Nelsinho Piquet

3. Raphael Reis

4. Leonel Pernía

5. Genaro Rassetto

6. Juan Rosso

7. Leo Reis

8. Enzo Gianfratti

9. Celso Neto

10. Adrián Chiriano


Livia Veiga TCR South America
Artigo anterior TCR South America: Tiago Pernía assume pole em Curvelo

Livia Veiga
© 2025 Motorsport Network

