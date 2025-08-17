O TCR South America largou cedo em Curvelo para a Corrida 1 neste domingo (17), com Tiago Pernía na pole e Nelsinho Piquet em segundo.

Pedro Cardoso não conseguiu nem largar, minutos antes do início da prova, o brasileiro foi levado de volta para a garagem com problemas no carro. O início da etapa também não foi simples para Nelsinho, que perdeu uma posição, mas se colocou na cola de Rapha Reis.

Logo depois do início da corrida, Fabio Yannantuoni também recolheu para os boxes, sem conseguir completar a etapa.

Poucas voltas depois, Nelsinho apareceu com força atrás de Pernía, colocando pressão sobre o carro #85. O argentino só conseguiu manter a posição por conta de uma curva apertada, onde o brasileiro precisou tirar o pé do acelerador para evitar uma batida.

Nelsinho continuou na cola de Pernía, mantendo a diferença em menos de 0s5, mas as ultrapassagens no Circuito dos Critais se mostraram um grande desafio.

Mas, no fim, Pernía conseguiu segurar o brasileiro e cruzou a linha de chegada em primeiro, com Piquet em segundo e Reis em terceiro.

TOP 10

1. Tiago Pernía

2. Nelsinho Piquet

3. Raphael Reis

4. Leonel Pernía

5. Genaro Rassetto

6. Juan Rosso

7. Leo Reis

8. Enzo Gianfratti

9. Celso Neto

10. Adrián Chiriano

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!