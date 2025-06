A passagem do TCR South America por Termas de Río Hondo terminou de forma... curiosa. Fabián Yannantuoni viu a vitória da corrida 2 cair em seu colo, após Fabrício Pezzini ver o capô de seu carro levantar no início da última volta, comprometendo seu campo de visão. Ele terminou em quarto, vendo ainda Leonel Pernía e Nelsinho Piquet completando o pódio.

Como foi?

Por punição, Tiago Pernía perdeu posições na largada. Luis Ramirez foi bem e saiu na frente da prova, mas saiu da pista e perdeu a posição para Fabricio Pezzini, que garantiu a liderança. Fabian Yannanttuoni garantiu a segunda colocação inicial, seguido por Juan Angel Rosso

Pedro Cardoso saiu brevemente da pista e Mariano e Leonel Pernía subiram posições. Em seguida, Piquet subiu para a sétima colocação, passando o campeão de 2024. Enquanto isso, Pezzini e seu Cupra Léon VZ mantinha a liderança.

Faltando 21 minutos para o fim da corrida, Piquet conseguiu passar o carro #55 e garantindo a sexta colocação. Logo atrás, Raphael Reis tentava ultrapassar Mariano Pernía, conseguindo assumir a sétima posição faltando 17 minutos.

Com metade da prova, Piquet continuou a escalar o pelotão, tomando o quinto lugar de Genaro Rasetto. Rosso, momentos depois, teve problemas no carro e perdeu posições em sequência, indo para os boxes. Reis foi outro que teve problemas, perdendo posições após ser punido com um drive through

Mas a confusão maior veio na abertura da última volta. Yannantuoni buscava o momento para dar o bote em Pezzini e assumir a liderança, e viu a vitória cair em seu colo após o capô do carro do rival se abrir, obstruindo a visão do argentino. Pezzini cruzou a linha de chegada em quarto, com Leonel Pernía e Nelsinho Piquet completando o pódio.

Confira o resultado da corrida 2 do TCR South America em Termas:

1 - Fabian Yannantuoni

2 - Leonel Pernía

3 - Nelsinho Piquet

4 - Fabricio Pezzini

5 - Mariano Pernía

6 - Pedro Cardoso

7 - Genaro Rasetto

8 - Tiago Pernía

9 - Raphael Reis

10 - Adrián Chiriano

11 - Enzo Gianfratti

12 - Maria Nienkotter

13 - Exequiel Bastidas

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!