João Cardoso e Gustavo Ribeiro vencem corridas da Turismo Nacional em Brasília
Pilotos triunfam na categoria A neste sábado; Gabriel Lemos e Guilherme Lima ficam com as vitórias na categoria B
João Cardoso liderando o pelotão para a vitória na corrida 1
Foto de: Magnus Torquato
João Cardoso e Gustavo Ribeiro dividiram as vitórias da categoria A nas duas corridas disputadas neste sábado (26) pela Turismo Nacional no Autódromo Internacional de Brasília. Na categoria B, os triunfos ficaram com Gabriel Lemos e Guilherme Lima na abertura da sexta etapa da temporada.
Na primeira corrida do dia, João Cardoso levou o New Onix #109 à vitória após dez voltas. O piloto completou a prova em 30min11s113 e recebeu a bandeirada 2s587 à frente de Luiz Veras. Adilson Junior terminou em terceiro, seguido por Pablo Alves e Enzo Gianfratti. Veras registrou ainda a melhor volta da corrida, com 2min22s057.
“Foi uma corrida bem desafiadora por causa do calor e os pilotos estão muito rápidos neste fim de semana. O safety car acabou nos ajudando e conseguimos trazer a vitória para casa e abrir ainda mais pontos no campeonato. Sabemos que temos um carro rápido e competitivo, um dos mais fortes da pista, então a expectativa para a sequência é muito boa. Espero que a gente consiga conquistar outros bons resultados ao longo do fim de semana”, comemorou Cardoso.
Pela categoria B, Gabriel Lemos foi o vencedor da primeira disputa com o New Onix #11. Guilherme Lima terminou na segunda posição, 3s909 atrás, enquanto Paulo Maia completou os três primeiros.
A segunda corrida teve uma chegada apertada na categoria A. Gustavo Ribeiro, que estreia neste final de semana na categoria, venceu com o New Onix #107 ao completar as 12 voltas em 32min33s852. Murilo Fiore cruzou a linha apenas 0s218 atrás, enquanto Luiz Veras terminou em terceiro, a 0s318. Os quatro primeiros ficaram separados por menos de um segundo, com Adilson Junior na quarta colocação, a 0s973. João Cardoso completou o top-5.
“Viemos em uma crescente muito boa e fomos convidados para participar da Turismo Nacional neste fim de semana. Desde os treinos mostramos um ritmo muito forte, mas tivemos um problema inesperado na primeira corrida. Conseguimos identificar e resolver para a segunda prova e sabíamos que tínhamos ritmo para brigar na frente. Aproveitei uma oportunidade para assumir a liderança e, mesmo com as intervenções do safety car, consegui segurar a posição nas últimas voltas e vencer logo na minha estreia na categoria. Temos um carro muito competitivo. Amanhã vou largar um pouco mais atrás, mas a ideia é avançar novamente, chegar ao grupo da frente e, se possível, buscar outra vitória.”
Na categoria B, Guilherme Lima conquistou a vitória com o New Onix #30. Máximo Frigerio terminou somente 0s178 atrás do vencedor, com Rubens Neto na terceira posição. Pietro Nalesso e Ryan Richter completaram os cinco primeiros.
Neste domingo, a Turismo Nacional completa o cronograma da etapa de Brasília com mais duas corridas programadas, às 8h23 e às 16h23.
Resultado da Corrida 1 – Turismo Nacional – Brasília
Categoria A
1º – #109 – João Cardoso (New Onix), 10 voltas
2º – #22 – Luiz Veras (New Onix), +2s587
3º – #81 – Adilson Junior (New Onix), +3s538
4º – #33 – Pablo Alves (New Onix), +5s063
5º – #19 – Enzo Gianfratti (HB20), +5s439
6º – #117 – Renzo Zambolini (New Onix), +6s118
7º – #107 – Gustavo Ribeiro (New Onix), +6s312
8º – #25 – Murilo Fiore (New Onix), +7s285
9º – #15 – Bruno Testa (New Onix), +7s542
10º – #197 – Luiz Sena Jr. (HB20), +8s553
11º – #118 – Daniel Nino/Pedro Burger (New Onix), +9s445
12º – #7 – Nico Dall'Agnol (New Onix), +9s874
13º – #808 – Alberto Cattucci (New Onix), +12s689
14º – #20 – Bruno Massa (HB20), +13s925
15º – #31 – Renato Lima (New Onix), +15s857
16º – #34 – Victor Manzini (208), +17s161
17º – #786 – Yassin Aboobakar (New Onix), +20s170
18º – #291 – Guto Rotta (HB20), +20s639
19º – #93 – Vasco Pedro (New Onix), +21s487
20º – #90 – Beto Pontes (New Onix), +39s233
NC – #223 – Rodrigo Vieira (Yaris), 6 voltas
NC – #17 – Mauricio Vilhena (HB20), 6 voltas
Categoria B
1º – #11 – Gabriel Lemos (New Onix), 10 voltas
2º – #30 – Guilherme Lima (New Onix), +3s909
3º – #8 – Paulo Maia (New Onix), +4s264
4º – #43 – Diego Lozov (New Onix), +5s398
5º – #777 – Rubens Neto (New Onix), +7s910
6º – #96 – Silas Passos (New Onix), +8s753
7º – #21 – Jaime Fernandez/Samir Xaud (New Onix), +9s860
8º – #125 – Paulo Fernando (Polo), +10s239
9º – #88 – Eduardo Gauche (New Onix), +52s931
10º – #29 – Máximo Frigerio (HB20), 1 volta
NC – #23 – Pietro Nalesso (New Onix), 3 voltas
NC – #111 – Pedro Ferreira (New Onix), 1 volta
NC – #18 – Johnny Kaumo (New Onix), 1 volta
NC – #32 – Ryan Richter (New Onix), 1 volta
Resultado da Corrida 2 – Turismo Nacional – Brasília
Categoria A
1º – #107 – Gustavo Ribeiro (New Onix), 12 voltas
2º – #25 – Murilo Fiore (New Onix), +0s218
3º – #22 – Luiz Veras (New Onix), +0s318
4º – #81 – Adilson Junior (New Onix), +0s973
5º – #109 – João Cardoso (New Onix), +2s184
6º – #17 – Mauricio Vilhena (HB20), +2s470
7º – #7 – Nico Dall'Agnol (New Onix), +6s438
8º – #15 – Bruno Testa (New Onix), +6s644
9º – #223 – Rodrigo Vieira (Yaris), +7s794
10º – #118 – Daniel Nino/Pedro Burger (New Onix), +8s732
11º – #808 – Alberto Cattucci (New Onix), +8s953
12º – #31 – Renato Lima (New Onix), +9s314
13º – #19 – Enzo Gianfratti (HB20), +9s670
14º – #34 – Victor Manzini (208), +10s691
15º – #786 – Yassin Aboobakar (New Onix), +13s926
16º – #90 – Beto Pontes (New Onix), +1min17s827
NC – #291 – Guto Rotta (HB20), 8 voltas
NC – #117 – Renzo Zambolini (New Onix), 8 voltas
NC – #33 – Pablo Alves (New Onix), 7 voltas
NC – #197 – Luiz Sena Jr. (HB20), 4 voltas
NC – #20 – Bruno Massa (HB20), 4 voltas
NC – #93 – Vasco Pedro (New Onix), 1 volta
Categoria B
1º – #30 – Guilherme Lima (New Onix), 12 voltas
2º – #29 – Máximo Frigerio (HB20), +0s178
3º – #777 – Rubens Neto (New Onix), +5s257
4º – #23 – Pietro Nalesso (New Onix), +7s166
5º – #32 – Ryan Richter (New Onix), +7s627
6º – #21 – Jaime Fernandez/Samir Xaud (New Onix), +9s551
7º – #125 – Paulo Fernando (Polo), +16s358
8º – #8 – Paulo Maia (New Onix), +17s425
NC – #88 – Eduardo Gauche (New Onix), 6 voltas
NC – #96 – Silas Passos (New Onix), 2 voltas
NC – #11 – Gabriel Lemos (New Onix), 1 volta
NC – #111 – Pedro Ferreira (New Onix), 1 volta
NC – #18 – Johnny Kaumo (New Onix), 0 volta
DQ – #43 – Diego Lozov (New Onix)
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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