Luiz Veras e Murilo Fiore vencem corridas da Turismo Nacional em Brasília
Pilotos triunfam na categoria A neste domingo; Pedro Ferreira e Gabriel Lemos ficam com as vitórias na categoria B
Largada Turismo Nacional Brasília
Foto de: Rafael Gagliano
Luiz Veras e Murilo Fiore foram os vencedores da categoria A neste domingo (27), na sexta etapa da Turismo Nacional, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Veras levou a melhor na terceira corrida, enquanto Fiore fechou o fim de semana no lugar mais alto do pódio. Pela categoria B, Pedro Ferreira e Gabriel Lemos venceram as duas provas.
A terceira corrida teve uma largada movimentada. Veras manteve a liderança, seguido por João Cardoso e Adilson Junior. Ainda no início, Renato Lima e Nico Dall'Agnol escaparam e ficaram presos na caixa de brita da curva 3, provocando a entrada do safety car.
A disputa foi retomada com 17 minutos restantes, mas uma nova ocorrência na caixa de brita levou o carro de segurança de volta à pista. A relargada aconteceu com pouco mais de dez minutos para o fim, sem mudanças nas três primeiras posições.
Duas voltas depois, Bruno Massa ficou preso na brita. Ryan Richter também saiu da pista e provocou a terceira intervenção do safety car. Com a demora na retirada dos carros, restou apenas uma volta em bandeira verde para definir a prova.
Na volta decisiva, Adilson Junior atacou Cardoso e assumiu a segunda colocação. Guto Rotta também avançou sobre o líder do campeonato para chegar ao terceiro lugar. Veras recebeu a bandeirada 0s489 à frente de Adilson, com Rotta completando o pódio. Cardoso terminou em quarto e Bruno Testa foi o quinto.
“Foi uma prova muito boa. Não fizemos uma largada tão boa, mas conseguimos segurar a primeira posição no fim da reta e, a partir daí, administrar. Com tantas relargadas, sabia que seria complicado, principalmente pela pressão dos carros no vácuo, então tentava abrir o máximo possível assim que voltava a acelerar. São três pódios em três corridas neste fim de semana. Estou muito feliz e só tenho a agradecer à equipe, aos patrocinadores, ao meu pai e a todos que estão aqui nos apoiando”, disse Veras.
Pela categoria B, Pedro Ferreira terminou em primeiro, seguido por Gabriel Lemos e Pietro Nalesso.
Na quarta corrida, Fiore sustentou a ponta na largada, com Bruno Testa e Enzo Gianfratti nas posições seguintes. Na terceira volta, Yassin Aboobakar ficou preso na brita e provocou a primeira intervenção do safety car.
No reinício, João Cardoso partiu para o ataque sobre Testa e assumiu a segunda colocação. Pouco depois, Testa teve um problema em uma das rodas e foi obrigado a abandonar.
A dez minutos do fim, Nico Dall'Agnol ficou preso na brita e o carro de segurança foi novamente acionado. Quando a disputa recomeçou, Fiore seguia na frente, com Gustavo Ribeiro em segundo e Veras em terceiro.
Ribeiro pressionou o líder nas voltas finais e chegou a fazer a ultrapassagem, mas Fiore respondeu imediatamente para recuperar a posição. A diferença entre os dois na bandeirada foi de apenas 0s370. Veras completou o pódio, seguido por Cardoso e Adilson Junior.
“Começamos a semana muito bem, liderando treino, mas tivemos um problema na classificação e acabamos largando as corridas 1 e 3 em 21º. Conseguimos avançar nas duas, entrar na inversão e largar na frente nesta última prova. No final, tivemos uma disputa muito limpa e legal com o Gustavo. Foi muito bom conquistar essa vitória e somar pontos importantes para o campeonato. Uma etapa que parecia perdida terminou de uma maneira muito positiva para nós”, disse Fiore.
Na categoria B, Gabriel Lemos ficou com o primeiro lugar, com Silas Passos em segundo e Diego Lozov em terceiro.
A Turismo Nacional retorna no final de semana dos dias 14 e 15 de novembro para a segunda etapa da Copa Endurance, que ocorre no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).
Resultado da Corrida 3 – Turismo Nacional – Categoria A
1º – #22 – Luiz Veras (New Onix), 11 voltas/32min35s292
2º – #81 – Adilson Junior (New Onix), +0s489
3º – #291 – Guto Rotta (HB20), +2s032
4º – #109 – João Cardoso (New Onix), +2s177
5º – #15 – Bruno Testa (New Onix), +2s535
6º – #19 – Enzo Gianfratti (HB20), +3s209
7º – #118 – Daniel Nino/Pedro Burger (New Onix), +3s427
8º – #25 – Murilo Fiore (New Onix), +3s730
9º – #107 – Gustavo Ribeiro (New Onix), +3s833
10º – #197 – Luiz Sena Jr. (HB20), +6s546
11º – #808 – Alberto Cattucci (New Onix), +7s258
12º – #17 – Mauricio Vilhena (HB20), +7s857
13º – #786 – Yassin Aboobakar (New Onix), +8s646
14º – #34 – Victor Manzini (New Onix), +11s671
15º – #223 – Rodrigo Vieira (Yaris), +24s385
16º – #90 – Beto Pontes (New Onix), 1 volta
NC – #20 – Bruno Massa (HB20), 7 voltas
NC – #33 – Pablo Alves (New Onix), 7 voltas
NC – #93 – Vasco Pedro (New Onix), 5 voltas
NC – #117 – Renzo Zambolini (New Onix), 4 voltas
NC – #31 – Renato Lima (New Onix), 0 volta
NC – #7 – Nico Dall'Agnol (New Onix), 0 volta
Resultado da Corrida 3 – Turismo Nacional – Categoria B
1º – #111 – Pedro Ferreira (New Onix), 11 voltas/32min39s349
2º – #11 – Gabriel Lemos (New Onix), +0s791
3º – #23 – Pietro Nalesso (New Onix), +3s578
4º – #777 – Rubens Neto (New Onix), +4s129
5º – #96 – Silas Passos (New Onix), +5s866
6º – #125 – Paulo Fernando (Polo), +6s896
7º – #18 – Johnny Kaumo (New Onix), +8s100
8º – #43 – Diego Lozov (New Onix), +8s586
9º – #88 – Eduardo Gauche (New Onix), +8s886
10º – #29 – Maximo Frigerio (HB20), +9s802
11º – #30 – Guilherme Lima (New Onix), 1 volta
12º – #21 – Jaime Fernandez/Samir Xaud (New Onix), 1 volta
NC – #32 – Ryan Richter (New Onix), 7 voltas
NC – #8 – Paulo Maia (New Onix), 0 volta
Resultado da Corrida 4 – Turismo Nacional – Categoria A
1º – #25 – Murilo Fiore (New Onix), 12 voltas/32min23s620
2º – #107 – Gustavo Ribeiro (New Onix), +0s370
3º – #22 – Luiz Veras (New Onix), +0s762
4º – #109 – João Cardoso (New Onix), +1s555
5º – #81 – Adilson Junior (New Onix), +1s885
6º – #17 – Mauricio Vilhena (HB20), +3s558
7º – #117 – Renzo Zambolini (New Onix), +3s842
8º – #93 – Vasco Pedro (New Onix), +4s279
9º – #223 – Rodrigo Vieira (Yaris), +4s953
10º – #291 – Guto Rotta (HB20), +7s125
11º – #31 – Renato Lima (New Onix), +7s407
12º – #19 – Enzo Gianfratti (HB20), +9s227
13º – #34 – Victor Manzini (New Onix), +11s300
14º – #33 – Pablo Alves (New Onix), +12s669
15º – #197 – Luiz Sena Jr. (HB20), +16s771
16º – #90 – Beto Pontes (New Onix), +40s860
17º – #20 – Bruno Massa (HB20), 3 voltas
NC – #7 – Nico Dall'Agnol (New Onix), 8 voltas
NC – #118 – Daniel Nino/Pedro Burger (New Onix), 7 voltas
NC – #15 – Bruno Testa (New Onix), 4 voltas
NC – #808 – Alberto Cattucci (New Onix), 2 voltas
NC – #786 – Yassin Aboobakar (New Onix), 2 voltas
Resultado da Corrida 4 – Turismo Nacional – Categoria B
1º – #11 – Gabriel Lemos (New Onix), 12 voltas/32min29s619
2º – #96 – Silas Passos (New Onix), +0s886
3º – #43 – Diego Lozov (New Onix), +2s786
4º – #88 – Eduardo Gauche (New Onix), +5s640
5º – #125 – Paulo Fernando (Polo), +6s914
6º – #8 – Paulo Maia (New Onix), +7s229
7º – #777 – Rubens Neto (New Onix), +8s001
8º – #32 – Ryan Richter (New Onix), +8s443
9º – #29 – Maximo Frigerio (HB20), +9s100
10º – #111 – Pedro Ferreira (New Onix), +54s821
11º – #30 – Guilherme Lima (New Onix), 1 volta
12º – #23 – Pietro Nalesso (New Onix), 1 volta
NC – #21 – Jaime Fernandez/Samir Xaud (New Onix), 6 voltas
NC – #18 – Johnny Kaumo (New Onix), 5 voltas
Turismo Nacional - Overall A
1º – João Cardoso – 305 pontos
2º – Murilo Fiore – 257
3º – Alberto Cattucci – 249
4º – Adilson Junior – 240
5º – Vasco Pedro – 230
6º – Guto Rotta – 196
7º – Bruno Testa – 192
8º – Nico Dall'Agnol – 189
9º – Renzo Zambolini – 161
10º – Bruno Massa – 154
11º – Mauricio Vilhena – 131
12º – Luiz Sena Jr. – 130
13º – Pablo Alves – 129
14º – Victor Manzini – 90
15º – Beto Pontes – 49
Turismo Nacional - Overall B
1º – Guilherme Lima – 285 pontos
2º – Maximo Frigerio – 246
3º – Rubens Neto – 242
4º – Pietro Nalesso – 238
5º – Diego Lozov – 217
6º – Johnny Kaumo – 183
7º – Paulo Fernando – 163
8º – Paulo Maia – 141
9º – Ryan Richter – 100
Turismo Nacional - Overall Rookies
1º – Maximo Frigerio – 347 pontos
2º – Johnny Kaumo – 268
3º – Paulo Maia – 206
4º – Ryan Richter – 151
Turismo Nacional - Overall Senior A
1º – Beto Pontes – 448 pontos
Turismo Nacional - Sprint A
1º – João Cardoso – 275 pontos
2º – Alberto Cattucci – 249
3º – Adilson Junior – 240
4º – Murilo Fiore – 228
5º – Vasco Pedro – 194
6º – Nico Dall'Agnol – 189
7º – Guto Rotta – 176
8º – Bruno Testa – 174
9º – Renzo Zambolini – 156
10º – Luiz Sena Jr. – 130
11º – Pablo Alves – 129
12º – Mauricio Vilhena – 129
13º – Bruno Massa – 110
14º – Eduardo Fuentes – 103
15º – Rodrigo Vieira – 87
16º – Victor Manzini – 76
17º – Luiz Veras – 74
18º – Ale Xavier – 67
19º – Gustavo Ribeiro – 60
20º – Dorivaldo Gondra – 56
21º – Felipe Malinowski – 48
22º – Beto Pontes – 41
23º – Joaquim Cafaro – 39
24º – Enzo Gianfratti – 37
25º – Daniel Nino/Pedro Burger – 27
26º – Yassin Aboobakar – 25
27º – Wanderson Freitas – 23
28º – Renato Lima – 17
29º – Keka Teixeira/Marco Vale – 5
Turismo Nacional - Sprint B
1º – Guilherme Lima – 285 pontos
2º – Rubens Neto – 230
3º – Maximo Frigerio – 220
4º – Pietro Nalesso – 217
5º – Diego Lozov – 217
6º – Johnny Kaumo – 183
7º – Paulo Fernando – 157
8º – Rodrigo Gil – 152
9º – Domenico Largura – 133
10º – Paulo Maia – 131
11º – Eduardo Gauche – 128
12º – Pedro Ferreira – 107
13º – Ryan Richter – 100
14º – Gustavo Bonifacio – 96
15º – Silas Passos – 77
16º – Edoardo Tonolli – 67
17º – Gabriel Lemos – 52
18º – Jaime Fernandez/Samir Xaud – 40
19º – Fabricio Fleury – 40
20º – Jose Neto – 38
Turismo Nacional - Sprint Rookies
1º – Maximo Frigerio – 307 pontos
2º – Johnny Kaumo – 268
3º – Paulo Maia – 209
4º – Eduardo Gauche – 209
5º – Gustavo Bonifacio – 157
6º – Ryan Richter – 151
7º – Pedro Ferreira – 113
8º – Edoardo Tonolli – 100
9º – Jaime Fernandes/Samir Xaud – 46
Turismo Nacional - Sprint Senior A
1º – Beto Pontes – 352 pontos
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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