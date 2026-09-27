Luiz Veras e Murilo Fiore vencem corridas da Turismo Nacional em Brasília

Luiz Veras e Murilo Fiore foram os vencedores da categoria A neste domingo (27), na sexta etapa da Turismo Nacional, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Veras levou a melhor na terceira corrida, enquanto Fiore fechou o fim de semana no lugar mais alto do pódio. Pela categoria B, Pedro Ferreira e Gabriel Lemos venceram as duas provas.

A terceira corrida teve uma largada movimentada. Veras manteve a liderança, seguido por João Cardoso e Adilson Junior. Ainda no início, Renato Lima e Nico Dall'Agnol escaparam e ficaram presos na caixa de brita da curva 3, provocando a entrada do safety car.

A disputa foi retomada com 17 minutos restantes, mas uma nova ocorrência na caixa de brita levou o carro de segurança de volta à pista. A relargada aconteceu com pouco mais de dez minutos para o fim, sem mudanças nas três primeiras posições.

Duas voltas depois, Bruno Massa ficou preso na brita. Ryan Richter também saiu da pista e provocou a terceira intervenção do safety car. Com a demora na retirada dos carros, restou apenas uma volta em bandeira verde para definir a prova.

Na volta decisiva, Adilson Junior atacou Cardoso e assumiu a segunda colocação. Guto Rotta também avançou sobre o líder do campeonato para chegar ao terceiro lugar. Veras recebeu a bandeirada 0s489 à frente de Adilson, com Rotta completando o pódio. Cardoso terminou em quarto e Bruno Testa foi o quinto.

“Foi uma prova muito boa. Não fizemos uma largada tão boa, mas conseguimos segurar a primeira posição no fim da reta e, a partir daí, administrar. Com tantas relargadas, sabia que seria complicado, principalmente pela pressão dos carros no vácuo, então tentava abrir o máximo possível assim que voltava a acelerar. São três pódios em três corridas neste fim de semana. Estou muito feliz e só tenho a agradecer à equipe, aos patrocinadores, ao meu pai e a todos que estão aqui nos apoiando”, disse Veras.

Pela categoria B, Pedro Ferreira terminou em primeiro, seguido por Gabriel Lemos e Pietro Nalesso.

Na quarta corrida, Fiore sustentou a ponta na largada, com Bruno Testa e Enzo Gianfratti nas posições seguintes. Na terceira volta, Yassin Aboobakar ficou preso na brita e provocou a primeira intervenção do safety car.

No reinício, João Cardoso partiu para o ataque sobre Testa e assumiu a segunda colocação. Pouco depois, Testa teve um problema em uma das rodas e foi obrigado a abandonar.

A dez minutos do fim, Nico Dall'Agnol ficou preso na brita e o carro de segurança foi novamente acionado. Quando a disputa recomeçou, Fiore seguia na frente, com Gustavo Ribeiro em segundo e Veras em terceiro.

Ribeiro pressionou o líder nas voltas finais e chegou a fazer a ultrapassagem, mas Fiore respondeu imediatamente para recuperar a posição. A diferença entre os dois na bandeirada foi de apenas 0s370. Veras completou o pódio, seguido por Cardoso e Adilson Junior.

“Começamos a semana muito bem, liderando treino, mas tivemos um problema na classificação e acabamos largando as corridas 1 e 3 em 21º. Conseguimos avançar nas duas, entrar na inversão e largar na frente nesta última prova. No final, tivemos uma disputa muito limpa e legal com o Gustavo. Foi muito bom conquistar essa vitória e somar pontos importantes para o campeonato. Uma etapa que parecia perdida terminou de uma maneira muito positiva para nós”, disse Fiore.

Na categoria B, Gabriel Lemos ficou com o primeiro lugar, com Silas Passos em segundo e Diego Lozov em terceiro.



A Turismo Nacional retorna no final de semana dos dias 14 e 15 de novembro para a segunda etapa da Copa Endurance, que ocorre no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

Resultado da Corrida 3 – Turismo Nacional – Categoria A

1º – #22 – Luiz Veras (New Onix), 11 voltas/32min35s292

2º – #81 – Adilson Junior (New Onix), +0s489

3º – #291 – Guto Rotta (HB20), +2s032

4º – #109 – João Cardoso (New Onix), +2s177

5º – #15 – Bruno Testa (New Onix), +2s535

6º – #19 – Enzo Gianfratti (HB20), +3s209

7º – #118 – Daniel Nino/Pedro Burger (New Onix), +3s427

8º – #25 – Murilo Fiore (New Onix), +3s730

9º – #107 – Gustavo Ribeiro (New Onix), +3s833

10º – #197 – Luiz Sena Jr. (HB20), +6s546

11º – #808 – Alberto Cattucci (New Onix), +7s258

12º – #17 – Mauricio Vilhena (HB20), +7s857

13º – #786 – Yassin Aboobakar (New Onix), +8s646

14º – #34 – Victor Manzini (New Onix), +11s671

15º – #223 – Rodrigo Vieira (Yaris), +24s385

16º – #90 – Beto Pontes (New Onix), 1 volta

NC – #20 – Bruno Massa (HB20), 7 voltas

NC – #33 – Pablo Alves (New Onix), 7 voltas

NC – #93 – Vasco Pedro (New Onix), 5 voltas

NC – #117 – Renzo Zambolini (New Onix), 4 voltas

NC – #31 – Renato Lima (New Onix), 0 volta

NC – #7 – Nico Dall'Agnol (New Onix), 0 volta

Resultado da Corrida 3 – Turismo Nacional – Categoria B

1º – #111 – Pedro Ferreira (New Onix), 11 voltas/32min39s349

2º – #11 – Gabriel Lemos (New Onix), +0s791

3º – #23 – Pietro Nalesso (New Onix), +3s578

4º – #777 – Rubens Neto (New Onix), +4s129

5º – #96 – Silas Passos (New Onix), +5s866

6º – #125 – Paulo Fernando (Polo), +6s896

7º – #18 – Johnny Kaumo (New Onix), +8s100

8º – #43 – Diego Lozov (New Onix), +8s586

9º – #88 – Eduardo Gauche (New Onix), +8s886

10º – #29 – Maximo Frigerio (HB20), +9s802

11º – #30 – Guilherme Lima (New Onix), 1 volta

12º – #21 – Jaime Fernandez/Samir Xaud (New Onix), 1 volta

NC – #32 – Ryan Richter (New Onix), 7 voltas

NC – #8 – Paulo Maia (New Onix), 0 volta

Resultado da Corrida 4 – Turismo Nacional – Categoria A

1º – #25 – Murilo Fiore (New Onix), 12 voltas/32min23s620

2º – #107 – Gustavo Ribeiro (New Onix), +0s370

3º – #22 – Luiz Veras (New Onix), +0s762

4º – #109 – João Cardoso (New Onix), +1s555

5º – #81 – Adilson Junior (New Onix), +1s885

6º – #17 – Mauricio Vilhena (HB20), +3s558

7º – #117 – Renzo Zambolini (New Onix), +3s842

8º – #93 – Vasco Pedro (New Onix), +4s279

9º – #223 – Rodrigo Vieira (Yaris), +4s953

10º – #291 – Guto Rotta (HB20), +7s125

11º – #31 – Renato Lima (New Onix), +7s407

12º – #19 – Enzo Gianfratti (HB20), +9s227

13º – #34 – Victor Manzini (New Onix), +11s300

14º – #33 – Pablo Alves (New Onix), +12s669

15º – #197 – Luiz Sena Jr. (HB20), +16s771

16º – #90 – Beto Pontes (New Onix), +40s860

17º – #20 – Bruno Massa (HB20), 3 voltas

NC – #7 – Nico Dall'Agnol (New Onix), 8 voltas

NC – #118 – Daniel Nino/Pedro Burger (New Onix), 7 voltas

NC – #15 – Bruno Testa (New Onix), 4 voltas

NC – #808 – Alberto Cattucci (New Onix), 2 voltas

NC – #786 – Yassin Aboobakar (New Onix), 2 voltas

Resultado da Corrida 4 – Turismo Nacional – Categoria B

1º – #11 – Gabriel Lemos (New Onix), 12 voltas/32min29s619

2º – #96 – Silas Passos (New Onix), +0s886

3º – #43 – Diego Lozov (New Onix), +2s786

4º – #88 – Eduardo Gauche (New Onix), +5s640

5º – #125 – Paulo Fernando (Polo), +6s914

6º – #8 – Paulo Maia (New Onix), +7s229

7º – #777 – Rubens Neto (New Onix), +8s001

8º – #32 – Ryan Richter (New Onix), +8s443

9º – #29 – Maximo Frigerio (HB20), +9s100

10º – #111 – Pedro Ferreira (New Onix), +54s821

11º – #30 – Guilherme Lima (New Onix), 1 volta

12º – #23 – Pietro Nalesso (New Onix), 1 volta

NC – #21 – Jaime Fernandez/Samir Xaud (New Onix), 6 voltas

NC – #18 – Johnny Kaumo (New Onix), 5 voltas

Turismo Nacional - Overall A

1º – João Cardoso – 305 pontos

2º – Murilo Fiore – 257

3º – Alberto Cattucci – 249

4º – Adilson Junior – 240

5º – Vasco Pedro – 230

6º – Guto Rotta – 196

7º – Bruno Testa – 192

8º – Nico Dall'Agnol – 189

9º – Renzo Zambolini – 161

10º – Bruno Massa – 154

11º – Mauricio Vilhena – 131

12º – Luiz Sena Jr. – 130

13º – Pablo Alves – 129

14º – Victor Manzini – 90

15º – Beto Pontes – 49

Turismo Nacional - Overall B

1º – Guilherme Lima – 285 pontos

2º – Maximo Frigerio – 246

3º – Rubens Neto – 242

4º – Pietro Nalesso – 238

5º – Diego Lozov – 217

6º – Johnny Kaumo – 183

7º – Paulo Fernando – 163

8º – Paulo Maia – 141

9º – Ryan Richter – 100

Turismo Nacional - Overall Rookies

1º – Maximo Frigerio – 347 pontos

2º – Johnny Kaumo – 268

3º – Paulo Maia – 206

4º – Ryan Richter – 151

Turismo Nacional - Overall Senior A

1º – Beto Pontes – 448 pontos

Turismo Nacional - Sprint A

1º – João Cardoso – 275 pontos

2º – Alberto Cattucci – 249

3º – Adilson Junior – 240

4º – Murilo Fiore – 228

5º – Vasco Pedro – 194

6º – Nico Dall'Agnol – 189

7º – Guto Rotta – 176

8º – Bruno Testa – 174

9º – Renzo Zambolini – 156

10º – Luiz Sena Jr. – 130

11º – Pablo Alves – 129

12º – Mauricio Vilhena – 129

13º – Bruno Massa – 110

14º – Eduardo Fuentes – 103

15º – Rodrigo Vieira – 87

16º – Victor Manzini – 76

17º – Luiz Veras – 74

18º – Ale Xavier – 67

19º – Gustavo Ribeiro – 60

20º – Dorivaldo Gondra – 56

21º – Felipe Malinowski – 48

22º – Beto Pontes – 41

23º – Joaquim Cafaro – 39

24º – Enzo Gianfratti – 37

25º – Daniel Nino/Pedro Burger – 27

26º – Yassin Aboobakar – 25

27º – Wanderson Freitas – 23

28º – Renato Lima – 17

29º – Keka Teixeira/Marco Vale – 5

Turismo Nacional - Sprint B

1º – Guilherme Lima – 285 pontos

2º – Rubens Neto – 230

3º – Maximo Frigerio – 220

4º – Pietro Nalesso – 217

5º – Diego Lozov – 217

6º – Johnny Kaumo – 183

7º – Paulo Fernando – 157

8º – Rodrigo Gil – 152

9º – Domenico Largura – 133

10º – Paulo Maia – 131

11º – Eduardo Gauche – 128

12º – Pedro Ferreira – 107

13º – Ryan Richter – 100

14º – Gustavo Bonifacio – 96

15º – Silas Passos – 77

16º – Edoardo Tonolli – 67

17º – Gabriel Lemos – 52

18º – Jaime Fernandez/Samir Xaud – 40

19º – Fabricio Fleury – 40

20º – Jose Neto – 38

Turismo Nacional - Sprint Rookies

1º – Maximo Frigerio – 307 pontos

2º – Johnny Kaumo – 268

3º – Paulo Maia – 209

4º – Eduardo Gauche – 209

5º – Gustavo Bonifacio – 157

6º – Ryan Richter – 151

7º – Pedro Ferreira – 113

8º – Edoardo Tonolli – 100

9º – Jaime Fernandes/Samir Xaud – 46

Turismo Nacional - Sprint Senior A

1º – Beto Pontes – 352 pontos

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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