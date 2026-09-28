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Turismo Nacional

Turismo Nacional: Confira como está o campeonato após etapa de Brasília

Categoria concluiu a sexta etapa no último domingo (27), com triunfos de Luiz Veras e Murilo Fiore

Redação Motorsport.com
Publicado:
Largada Turismo Nacional Brasília

Largada Turismo Nacional Brasília

Foto de: Rafael Gagliano

A Turismo Nacional concluiu a sexta etapa da temporada 2026 neste fim de semana no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Com corridas no sábado e no domingo, João Cardoso, Gustavo Ribeiro, Luiz Veras e Murilo Fiores foram os grandes vencedores da rodada. 

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Com os resultados de Brasília, João Cardoso se mantém na liderança overall da categoria A, com 305 pontos, seguido por Murilo Fiore e Alberto Cattucci. 

Na categoria B, Guilherme Lima é o primeiro colocado, com 285 pontos. Maximo Frigerio e Rubens Neto completam o top três. 

Turismo Nacional - Overall A
1º – João Cardoso – 305 pontos
2º – Murilo Fiore – 257
3º – Alberto Cattucci – 249
4º – Adilson Junior – 240
5º – Vasco Pedro – 230
6º – Guto Rotta – 196
7º – Bruno Testa – 192
8º – Nico Dall'Agnol – 189
9º – Renzo Zambolini – 161
10º – Bruno Massa – 154
11º – Mauricio Vilhena – 131
12º – Luiz Sena Jr. – 130
13º – Pablo Alves – 129
14º – Victor Manzini – 90
15º – Beto Pontes – 49

Turismo Nacional - Overall B
1º – Guilherme Lima – 285 pontos
2º – Maximo Frigerio – 246
3º – Rubens Neto – 242
4º – Pietro Nalesso – 238
5º – Diego Lozov – 217
6º – Johnny Kaumo – 183
7º – Paulo Fernando – 163
8º – Paulo Maia – 141
9º – Ryan Richter – 100

Turismo Nacional - Overall Rookies
1º – Maximo Frigerio – 347 pontos
2º – Johnny Kaumo – 268
3º – Paulo Maia – 206
4º – Ryan Richter – 151

Turismo Nacional - Overall Senior A
1º – Beto Pontes – 448 pontos

Turismo Nacional - Sprint A
1º – João Cardoso – 275 pontos
2º – Alberto Cattucci – 249
3º – Adilson Junior – 240
4º – Murilo Fiore – 228
5º – Vasco Pedro – 194
6º – Nico Dall'Agnol – 189
7º – Guto Rotta – 176
8º – Bruno Testa – 174
9º – Renzo Zambolini – 156
10º – Luiz Sena Jr. – 130
11º – Pablo Alves – 129
12º – Mauricio Vilhena – 129
13º – Bruno Massa – 110
14º – Eduardo Fuentes – 103
15º – Rodrigo Vieira – 87
16º – Victor Manzini – 76
17º – Luiz Veras – 74
18º – Ale Xavier – 67
19º – Gustavo Ribeiro – 60
20º – Dorivaldo Gondra – 56
21º – Felipe Malinowski – 48
22º – Beto Pontes – 41
23º – Joaquim Cafaro – 39
24º – Enzo Gianfratti – 37
25º – Daniel Nino/Pedro Burger – 27
26º – Yassin Aboobakar – 25
27º – Wanderson Freitas – 23
28º – Renato Lima – 17
29º – Keka Teixeira/Marco Vale – 5

Turismo Nacional - Sprint B
1º – Guilherme Lima – 285 pontos
2º – Rubens Neto – 230
3º – Maximo Frigerio – 220
4º – Pietro Nalesso – 217
5º – Diego Lozov – 217
6º – Johnny Kaumo – 183
7º – Paulo Fernando – 157
8º – Rodrigo Gil – 152
9º – Domenico Largura – 133
10º – Paulo Maia – 131
11º – Eduardo Gauche – 128
12º – Pedro Ferreira – 107
13º – Ryan Richter – 100
14º – Gustavo Bonifacio – 96
15º – Silas Passos – 77
16º – Edoardo Tonolli – 67
17º – Gabriel Lemos – 52
18º – Jaime Fernandez/Samir Xaud – 40
19º – Fabricio Fleury – 40
20º – Jose Neto – 38

Turismo Nacional - Sprint Rookies
1º – Maximo Frigerio – 307 pontos
2º – Johnny Kaumo – 268
3º – Paulo Maia – 209
4º – Eduardo Gauche – 209
5º – Gustavo Bonifacio – 157
6º – Ryan Richter – 151
7º – Pedro Ferreira – 113
8º – Edoardo Tonolli – 100
9º – Jaime Fernandez/Samir Xaud – 46

Turismo Nacional - Sprint Senior A
1º – Beto Pontes – 352 pontos

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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