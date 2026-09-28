Turismo Nacional: Confira como está o campeonato após etapa de Brasília

A Turismo Nacional concluiu a sexta etapa da temporada 2026 neste fim de semana no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Com corridas no sábado e no domingo, João Cardoso, Gustavo Ribeiro, Luiz Veras e Murilo Fiores foram os grandes vencedores da rodada.

Com os resultados de Brasília, João Cardoso se mantém na liderança overall da categoria A, com 305 pontos, seguido por Murilo Fiore e Alberto Cattucci.

Na categoria B, Guilherme Lima é o primeiro colocado, com 285 pontos. Maximo Frigerio e Rubens Neto completam o top três.

Turismo Nacional - Overall A

1º – João Cardoso – 305 pontos

2º – Murilo Fiore – 257

3º – Alberto Cattucci – 249

4º – Adilson Junior – 240

5º – Vasco Pedro – 230

6º – Guto Rotta – 196

7º – Bruno Testa – 192

8º – Nico Dall'Agnol – 189

9º – Renzo Zambolini – 161

10º – Bruno Massa – 154

11º – Mauricio Vilhena – 131

12º – Luiz Sena Jr. – 130

13º – Pablo Alves – 129

14º – Victor Manzini – 90

15º – Beto Pontes – 49

Turismo Nacional - Overall B

1º – Guilherme Lima – 285 pontos

2º – Maximo Frigerio – 246

3º – Rubens Neto – 242

4º – Pietro Nalesso – 238

5º – Diego Lozov – 217

6º – Johnny Kaumo – 183

7º – Paulo Fernando – 163

8º – Paulo Maia – 141

9º – Ryan Richter – 100

Turismo Nacional - Overall Rookies

1º – Maximo Frigerio – 347 pontos

2º – Johnny Kaumo – 268

3º – Paulo Maia – 206

4º – Ryan Richter – 151

Turismo Nacional - Overall Senior A

1º – Beto Pontes – 448 pontos

Turismo Nacional - Sprint A

1º – João Cardoso – 275 pontos

2º – Alberto Cattucci – 249

3º – Adilson Junior – 240

4º – Murilo Fiore – 228

5º – Vasco Pedro – 194

6º – Nico Dall'Agnol – 189

7º – Guto Rotta – 176

8º – Bruno Testa – 174

9º – Renzo Zambolini – 156

10º – Luiz Sena Jr. – 130

11º – Pablo Alves – 129

12º – Mauricio Vilhena – 129

13º – Bruno Massa – 110

14º – Eduardo Fuentes – 103

15º – Rodrigo Vieira – 87

16º – Victor Manzini – 76

17º – Luiz Veras – 74

18º – Ale Xavier – 67

19º – Gustavo Ribeiro – 60

20º – Dorivaldo Gondra – 56

21º – Felipe Malinowski – 48

22º – Beto Pontes – 41

23º – Joaquim Cafaro – 39

24º – Enzo Gianfratti – 37

25º – Daniel Nino/Pedro Burger – 27

26º – Yassin Aboobakar – 25

27º – Wanderson Freitas – 23

28º – Renato Lima – 17

29º – Keka Teixeira/Marco Vale – 5

Turismo Nacional - Sprint B

1º – Guilherme Lima – 285 pontos

2º – Rubens Neto – 230

3º – Maximo Frigerio – 220

4º – Pietro Nalesso – 217

5º – Diego Lozov – 217

6º – Johnny Kaumo – 183

7º – Paulo Fernando – 157

8º – Rodrigo Gil – 152

9º – Domenico Largura – 133

10º – Paulo Maia – 131

11º – Eduardo Gauche – 128

12º – Pedro Ferreira – 107

13º – Ryan Richter – 100

14º – Gustavo Bonifacio – 96

15º – Silas Passos – 77

16º – Edoardo Tonolli – 67

17º – Gabriel Lemos – 52

18º – Jaime Fernandez/Samir Xaud – 40

19º – Fabricio Fleury – 40

20º – Jose Neto – 38

Turismo Nacional - Sprint Rookies

1º – Maximo Frigerio – 307 pontos

2º – Johnny Kaumo – 268

3º – Paulo Maia – 209

4º – Eduardo Gauche – 209

5º – Gustavo Bonifacio – 157

6º – Ryan Richter – 151

7º – Pedro Ferreira – 113

8º – Edoardo Tonolli – 100

9º – Jaime Fernandez/Samir Xaud – 46

Turismo Nacional - Sprint Senior A

1º – Beto Pontes – 352 pontos

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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