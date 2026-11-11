Turismo Nacional - Decisões no Velopark: Etapa define campões da Copa Sprint

A Turismo Nacional chega neste fim de semana ao Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), para a penúltima etapa da temporada 2026. O evento marcará a decisão da Copa Sprint, formada pelas corridas de curta duração da categoria. O torneio conhecerá seus campeões após a realização entre sábado e domingo de quatro corridas com pontuação dobrada.

Ao mesmo tempo, os resultados serão determinantes para a disputa pelo título do Campeonato Overall, que reúne as pontuações das Copas Sprint e Endurance. Juntamente com o Campeonato Overall, a Copa Endurance terá seu encerramento em dezembro, em Interlagos, com a última prova de longa duração da temporada.

A última rodada da Copa Sprint apresenta uma particularidade capaz de provocar mudanças expressivas na classificação: cada vitória valerá 44 pontos, o dobro da pontuação distribuída nas cinco etapas anteriores. Assim, um competidor poderá conquistar até 176 pontos nas quatro corridas do Velopark, além das bonificações regulamentares por pole position e melhor volta, aplicáveis às categorias A e B.

Outro fator decisivo será a regra de descartes. Os pilotos já tiveram seus quatro piores resultados das primeiras 20 corridas desconsiderados, conforme estabelece o regulamento desportivo. Entretanto, nenhuma das quatro provas do Velopark poderá ser descartada, tornando cada resultado determinante para a classificação final.

A disputa pelos títulos chega ao circuito gaúcho sob a liderança de João Cardoso, na categoria A, Guilherme Lima, na B, e do argentino Máximo Frigério, entre os Rookies. Os três também ocupam a primeira posição dos respectivos campeonatos Overall (que somam os resultados das duas copas).

Cardoso defende liderança

Pilotando pela equipe Auto Racing, João Cardoso lidera a categoria A, com 275 pontos. O piloto possui 26 pontos de vantagem sobre Alberto Cattucci e Adilson Junior, ambos representantes da Car Racing, que dividem a segunda posição da classificação, com 249.

Murilo Fiore (GS Sport) aparece em quarto lugar, tendo 228 pontos, enquanto Vasco Pedro (Car Racing) ocupa a quinta posição, somando 194. Nico Dall'Agnol (AGB), sexto colocado, contabiliza 189, seguido por Guto Rotta (Gracing), que acumula 176. As disputas no Velopark ganham especial importância diante dos 176 pontos disponíveis nas quatro corridas, sem considerar as bonificações.

A disputa pelo Overall apresenta uma configuração diferente. Cardoso também lidera, mas soma 305 pontos, incluindo os resultados da Copa Endurance. Fiore aparece na segunda posição, com 258, enquanto Cattucci e Adilson Junior dividem o terceiro lugar (249). Vasco Pedro completa os cinco primeiros, somando 230.

55 pontos de vantagem

Na categoria B, Guilherme Lima (Maranatha Racing) lidera a Copa Sprint, somando 285 pontos. Rubens Neto (Auto Racing) ocupa a vice-liderança (230), enquanto Frigério (Gracing) aparece em terceiro, com 220.

A disputa pelas posições seguintes está ainda mais equilibrada. Pietro Nalesso (Mforce) e Diego Lozov (Car Racing) dividem a quarta colocação, ambos com 217 pontos, apenas três atrás de Frigério.

No Overall B, Guilherme Lima também ocupa a liderança, mantendo os 285 pontos. A diferença está na ordem dos concorrentes: Máximo Frigério aparece em segundo, com 246, seguido por Rubens Neto, que soma 242. Pietro Nalesso contabiliza 239, enquanto Diego Lozov ocupa a quinta posição, com 217.

Rookie: argentino lidera tudo - Máximo Frigério (Gracing) chega ao Velopark na liderança da Copa Sprint na divisão Rookie, somando 321 pontos. Johnny Kaumo (GS Sports) ocupa a segunda posição, com 268, enquanto Paulo Maia (Porthack Racing) e Eduardo Gauche (GS Sports) aparecem empatados em terceiro, ambos somando 209.

Diferentemente das categorias A e B, a Rookie não prevê bonificações por pole position ou melhor volta. Assim, a classificação será definida exclusivamente pelos pontos atribuídos aos resultados das corridas.

No Overall Rookie, Frigério também lidera, somando 347 pontos. Kaumo aparece na vice-liderança, com 268, seguido por Paulo Maia, que contabiliza 219, e Eduardo Gauche (213). Já na categoria Overall Sênior A, Beto Pontes lidera o campeonato com 360 pontos.

Pontuação dobrada nas quatro corridas

A decisão da Copa Sprint será disputada sob um sistema de pontuação especial, distribuindo o dobro dos pontos habituais. O vencedor receberá 44 pontos, seguido por 36 para o segundo colocado, 30 para o terceiro, 28 para o quarto e 26 para o quinto. A distribuição segue até o 17º colocado, que receberá dois pontos.

Nas categorias A e B, o regulamento também prevê um ponto adicional pela pole position e outro pela melhor volta de cada corrida, observados os critérios de concessão das bonificações. Essas pontuações não são atribuídas aos Rookies.

O regulamento desportivo determina que, ao término da quinta etapa da Copa Sprint, cada piloto deve descartar seus quatro piores resultados entre as 20 corridas realizadas. A regra não permite descartar os pontos adicionais conquistados por pole position ou melhor volta.

No Velopark, todos os resultados das quatro corridas serão obrigatoriamente computados e não poderão ser descartados, de forma que um piloto não possa eliminar uma pontuação baixa ou um eventual abandono.



Com três títulos Sprint em disputa e a possibilidade de mudanças expressivas na classificação Overall, o Velopark será palco de um dos momentos mais importantes da temporada 2026 da Turismo Nacional. As quatro corridas determinarão os campeões do campeonato de provas curtas e estabelecerão o cenário para a última decisão do ano, em Interlagos.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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