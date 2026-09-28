Turismo Nacional: G Racing mantém pilotos na briga pelo título Overall
Equipe teve muito trabalho para colocar os carros na pista em etapa cheia de incidentes
Maximo Frigério segue vice-líder na categoria B
Foto de: Vanderley Soares
Restando duas etapas para o fim da temporada, a equipe G Racing tem todos os seus pilotos na disputa pelo título Overall, que reúne as pontuações das corridas Sprint e endurance, da Turismo Nacional. No último fim de semana, no Autódromo de Brasília, foi disputada a sexta etapa do ano e a equipe precisou se superar para garantir pontos pensando no campeonato. A etapa foi marcada por corridas cheias de incidentes que impediram a tentativa dos pilotos de disputarem posições.
Os melhores resultados ficaram com Máximo Frigério, que saiu da capital federal com a liderança no campeonato Rookie, além de se firmar na vice-liderança da categoria B após garantir um pódio de segundo lugar na corrida 2.
Melhor colocado da equipe na categoria A, Guto Rotta também foi ao pódio com o terceiro lugar na corrida 3. Porém, o piloto precisou ter muita perseverança para concluir as corridas 1 e 4 por conta dos muitos toques que por algumas vezes o tiraram da pista. Com os resultados obtidos no fim de semana, Rotta mantém a sexta posição na Categoria A.
Bruno Massa foi o mais atingido pelos toques, tendo sofrido um capotamento na corrida 2, disputada no sábado. O time de mecânicos trabalhou forte e recuperou o carro para as duas corridas de domingo. Na primeira delas, um concorrente tirou Massa da prova após um toque na traseira. Mesmo sem somar ponto em duas corridas, o piloto do carro #20 se mantém no Top 10 do campeonato.
Maurício Vilhena também foi ao pódio, com um quinto lugar na corrida 2. Depois, precisou fazer corridas de recuperação no domingo para somar pontos e se recuperar de um abandono. Agora, ele está na 11ª posição.
Largando do meio do pelotão, Luis Sena Junior foi um dos mais afetados pelo excesso de incidentes nas provas, o que impediu o piloto de fazer uma escalada maior. O gaúcho teve como melhor resultado a 10ª colocação em duas provas, mesma colocação que ele está no Campeonato Sprint.
Com uma participação especial, Enzo Gianfratti relembrou os bons tempos da TN e mostrou que ainda tem a mão do carro. Com a quinta colocação na corrida e a sexta posição na corrida 3, ele marcou um fim de semana de bons resultados em seu retorno.
A próxima etapa da Turismo Nacional será disputada no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), finalizando o campeonato Sprint. Depois, no dia 13 de dezembro, acontece a etapa Endurance em São Paulo, que vai o campeão das provas longas e o campeão Overall de 2026.
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