Turismo Nacional leva batalha pelo campeonato para a Capital Federal

A Turismo Nacional entra na reta decisiva da temporada 2026. Entre os dias 24 e 27 de setembro, a categoria desembarca no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), para a sexta de oito etapas previstas para o ano, após uma passagem bastante movimentada pelo Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

Na etapa mineira, o equilíbrio e a imprevisibilidade marcaram a disputa da classe A, com vencedores diferentes nas quatro corridas. Alberto Cattucci abriu o fim de semana no lugar mais alto do pódio, Luiz Sena Jr. venceu a corrida 2, Murilo Fiore triunfou na corrida 3 e Nico Dall’Agnol encerrou a programação com a vitória na prova número 4.

Na categoria B, Guilherme Lima venceu a primeira disputa do fim de semana. A partir daí, Pedro Ferreira dominou a programação, com vitórias nas corridas 2, 3 e 4, deixando Curvelo com três triunfos consecutivos.

João Cardoso lidera a classe principal

Com os resultados das cinco primeiras etapas, João Cardoso chega a Brasília na liderança da classificação Overall A, com 270 pontos. Cattucci ocupa a segunda posição, com 238, 32 atrás do líder, enquanto Vasco Pedro aparece em terceiro, com 221. O campeonato Overall soma dos pontos das seis corridas no estilo sprint com as duas provas de endurance da temporada.

A pontuação permanece apertada na sequência da tabela. Fiore ocupa a quarta posição, com 204 pontos, e Adilson Junior fecha o top 5, com 197. Guto Rotta vem em sexto (179 pontos), seguido por Dall’Agnol (171) e Bruno Testa (161).

Quatro pilotos separados por 33 pontos na categoria B

Na classificação Overall B, Guilherme Lima lidera com 243 pontos, 18 à frente de Máximo Frigerio, segundo colocado com 225. Diego Lozov aparece em terceiro, somando 216 e Pietro Nalesso ocupa a quarta posição, com 210. Apenas 33 pontos separam os quatro primeiros colocados antes da etapa de Brasília. Rubens Neto completa o top 5, com 189 pontos.

Campeonato entra na reta decisiva

Brasília será mais um desafio com pontos importantes em jogo nas duas categorias. Na classe principal, João Cardoso tentará defender a vantagem construída nas cinco primeiras etapas, enquanto Cattucci, Vasco Pedro e os demais perseguidores buscam se aproximar. Na categoria B, Guilherme Lima terá Máximo Frigerio, Diego Lozov e Pietro Nalesso como principais adversários na disputa pelas primeiras posições.

A Turismo Nacional dividirá o fim de semana no Autódromo Internacional Nelson Piquet com a Bradesco Stock Pro Series, Stock Light e Bradesco Fórmula 4 Brasil.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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