Após a prisão do ícone da Copa Truck Roberval Andrade, a escuderia do piloto, ASG Motorsport, emitiu nesta quarta-feira (25/6) comunicado defendendo a presunção de inocência do piloto, mas, nesta quinta (26/6), a Mercedes-Benz do Brasil, cujos caminhões equipam o time, afastou o veterano, diz o Metrópoles.

Segundo o jornal, o afastamento foi determinado pela fabricante pelo menos até a conclusão das investigações da Polícia Federal: Roberval foi implicado em caso de corrupção na Polícia Civil de São Paulo e detido na quarta, com a Operação Augusta vindo à tona após denúncia do Ministério Público (SP).

Ele é suspeito de usar documento falso para restituir um helicóptero, através do contato com Marcelo Marques, investigador da Polícia Civil. Andrade teria dado R$ 1 milhão em termo de compra e venda do helicóptero apreendido, avaliado em R$ 10 mi, além de ser acusado de outras fraudes, conforme o UOL.

Na quarta-feira, a ASG Motorsport havia emitido o seguinte comunicado:

A ASG Motorsport tomou conhecimento, pela imprensa, da prisão do piloto da equipe Roberval Andrade, no contexto de uma operação policial. A Diretoria e o Conselho Gestor Administrativo, preocupados com o compromisso inegociável com a integridade, a ética e a transparência em todas as nossas relações institucionais, estão agindo de forma incessante para a obtenção de maiores informações, inclusive para divulgação aos seus parceiros.

Ocorre que os fatos investigados estão, atualmente, sob segredo de justiça, e ainda não foi possível a obtenção de acesso. Até o momento, só tivemos conhecimento dos fatos pela imprensa.

Reforçamos que o piloto, nas suas obrigações com a equipe até hoje, sempre teve uma conduta profissional, e que acreditamos no princípio da inocência que comunga em favor de todo cidadão brasileiro, e iremos aguardar o desdobramento das investigações para tomar as medidas legais necessárias.

A ASG Motorsport permanece à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário ao regular andamento das investigações e, assim que novas informações forem disponibilizadas, ou obtidas por nós, divulgaremos um novo comunicado oficial.

Equipe ASG Motorsport

Conselho Gestor Administrativo

"A defesa de Roberval informou que solicitou ao Tribunal de Justiça de São Paulo acesso aos autos. Em nota, o advogado Marco Antônio Gonçalves declarou que vai se posicionar posteriormente", reportou o UOL.

