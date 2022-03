Carregar reprodutor de áudio

Começou a Copa Truck 2022. Santa Cruz do Sul (RS) recebeu neste sábado (12) a primeira etapa da principal categoria de caminhões da América do Sul e nas duas corridas disputadas sob um clima ensolarado – embora com aproximação de nuvens – as vitórias ficaram com Wellington Cirino e Paulo Salustiano.

Beto Monteiro largou da pole position, mas o paranaense da equipe ASG usou a força de seu Mercedes-Benz para conquistar a liderança ainda nos estágios iniciais da primeira prova e vencer com uma vantagem superior a sete segundos. Monteiro, de Volkswagen, protagonizou bela disputa com o Iveco de Felipe Giaffone pelo segundo lugar. O campeão de 2020 levou vantagem e Giaffone fechou o pódio da corrida 1 tendo Roberval Andrade em quarto e Paulo Salustiano em quinto.

Cirino disse: "Larguei muito bem e consegui antecipar uma marcha na disputa com o Beto, o que me permitiu usar um pouco mais de potência para passar o Beto. Depois trabalhei com um bom ritmo e estou muito feliz pela vitória hoje, e embora o caminhão tenha se comportado muito bem o tempo todo, já sabemos que temos alguma coisa a melhorar para amanhã".

Na inversão dos oito primeiros colocados no grid, o gaúcho Régis Boessio tracionou melhor na largada e assumiu a ponta com seu Volvo trazendo junto Paulo Salustiano. Entretanto, na segunda volta, um acidente causado por óleo na pista na aproximação da curva 3 tirou nada menos que cinco caminhões da disputa – entre eles, a batida entre José Augusto, Roberval Andrade e Felipe Tozzo. Ninguém se feriu, mas o caminhão de segurança permaneceu na pista pela maior parte da prova enquanto as equipes de resgate faziam a limpeza do trecho com óleo.

A disputa foi liberada com duas voltas para o final, quando Boessio liderava a corrida e sofria intensa pressão de Paulo Salustiano – que venceu a segunda corrida da Copa Truck em 2019, na última passagem da categoria por Santa Cruz do Sul. O piloto do Volkswagen #55 conquistou a ultrapassagem na curva 3, um dos principais pontos de frenagem do circuito de 3.531 metros. A chegada entre os dois foi apertada, com apenas 0s174 entre vencedor e segundo colocado. Débora Rodrigues completou o pódio na terceira posição. Wellington Cirino e Pedro Paulo Fernandes fecharam os cinco primeiros.

Salustiano: “Troquei de caminhão para esta temporada, então tem sido uma etapa de aprendizado. Não tivemos muito tempo para treinar, e na primeira corrida eu fiquei bem chateado porque levei pancada de todos os lados. Na corrida 2 eu e o Boessio largamos melhor e depois infelizmente houve o acidente – em que graças a Deus ninguém se machucou. Por mais que o caminhão estivesse um pouco prejudicado das batidas na primeira corrida, eu tinha que tentar alguma coisa e só teria duas voltas. Tentei de tudo e felizmente conseguimos trazer esse caneco para casa e ótimos pontos para o campeonato. Amanhã vamos com tudo”.

O domingo (13) em Santa Cruz do Sul (RS) reserva ainda a segunda etapa da Copa Truck 2022. A classificação para definição do grid de largada acontece às 8h30, com a largada às 13h50 (segunda corrida começa às 14h25), com transmissão ao vivo da Band, SporTV3, e no YouTube pelo canal oficial da Copa Truck e no canal High Speed TV.

