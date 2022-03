Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa da Copa Truck, em Santa Cruz do Sul, foi de muita comemoração para a Iveco Usual Racing.

O time de Laranjal Paulista colocou os três caminhões no pódio neste domingo, Felipe Giaffone subiu ao pódio pela segunda vez na temporada com o quinto lugar na corrida 2 e ocupa a quarta posição no campeonato.

"Foi um fim de semana com quatro provas entre sábado e domingo em Santa Cruz do Sul, tivemos um balanço razoável com um terceiro, um quinto, um sexto e um décimo terceiro lugar. Estava esperando um pouco mais mas eu levei muito azar na relargada de duas corridas onde alguns pilotos perderam a freada e acabaram me levando junto, mas faz parte da corrida. Mas estou muito animado com a equipe e agora vamos com tudo para a próxima etapa, em Interlagos", disse ele.

Raphael Abbate venceu a corrida 1 e foi terceiro na segunda prova da Super Truck, além de subir ao pódio nas quatro provas disputadas na pista gaúcha lidera o campeonato na classe.

“O fim de semana em Santa Cruz do Sul foi ótimo, conseguimos subir no pódio de todas as provas, evoluímos muito e estamos na liderança da Super Truck. Estou muito feliz com os resultados, vamos continuar trabalhando para conquistar o título", afirmou Raphael.

Djalma Pivetta teve uma atuação perfeita neste domingo e colocou o caminhão #21 no pódio da corrida 2 da Super Truck com o quinto lugar. O piloto de Laranjal Paulista fez uma excelente prova de recuperação e escalou sete posições para fechar a segunda prova no 10º lugar geral.

“Nessa etapa já tivemos um aproveitamento muito bom, encontramos um problema ontem e as mudanças deram resultados. Estou muito feliz por conseguir subir no pódio e levar o trofeu para casa no primeiro fim de semana de competição da temporada. Agora temos que seguir com o trabalho forte na oficina para chegar ainda mais competitivos em São Paulo", falou Pivetta.

O próximo compromisso da equipe Iveco Usual Racing acontece no dia 1 de maio, em Interlagos, pela terceira etapa da Copa Truck.

As corridas

Após realização do classificatório na manhã deste domingo, Felipe Giaffone partiu do sexto lugar do grid, Raphael Abbate foi 12º e Pivetta décimo sétimo.

Com pista úmida Giaffone e Abbate mantiveram suas posições na largada enquanto Pivetta escapava dos incidentes e vinha no 18º lugar.

No segundo giro Raphael Abbate superou Evandro Camargo, assumiu o 11º lugar e a liderança na Super Truck. O restante dos caminhões da Iveco Usual Racing manteve suas posições.

Nos minutos finais Felipe Giaffone passou a atacar Wellington Cirino e Regis Boessio em busca do quarto lugar, o multicampeão tentou de todas as formas, mas sem espaço para a manobra no travado circuito de Santa Cruz do Sul recebeu a bandeira quadriculada na 6ª posição.

Raphael Abbate conseguiu manter o bom rendimento do sábado e venceu na Super Truck, sendo o 11º geral. Djalma Pivetta também fez uma excelente prova de recuperação e conquistou o quarto lugar na Super Truck.

Com o grid invertido entre os oito melhores da corrida 1 Giaffone partiu do terceiro lugar na segunda prova, Abbate saiu em 11º e Pivetta largou do 17º lugar.

O cronometro da prova abriu com safety car, na volta seguinte a largada foi abortada. A corrida 2 começou de fato na abertura da terceira volta, diversos caminhões perderam o ponto de freada para a primeira curva e para escapar das batidas Giaffone teve que ir para a área de escape, caindo para o 9º lugar. Na volta seguinte era o oitavo após ultrapassar Regis Boessio.

Abbate que vinha mais atrás conseguiu fugir dos acidentes e saltou parar o sétimo lugar, Pivetta era o 18º geral.

Na abertura da quarta volta Giaffone assumiu o sétimo lugar de Abbate colocando o truck por dentro da curva 1 em busca da recuperação.

Faltando cinco minutos para o fim Giaffone teve muita perícia para desviar de um concorrente que havia rodado, na sequência o piloto do truck #4 assumiu a sexta posição. Pivetta vinha em uma ótima escalada de 4 posições e já ocupava o 13º lugar geral, sendo o 6º na Super Truck.

Na penúltima volta Giaffone assumiu a quinta posição, Abbate era o sétimo geral e terceiro na Super Truck, Pivetta vinha em sexto na classe e 12º geral.

Após 11 voltas completadas Felipe Giaffone fechou a prova em quinto, conquistando o segundo pódio do fim de semana. Abbate subiu pela quarta vez no pódio ao conquistar o terceiro lugar na Super Truck e o sétimo lugar geral.

Djalma Pivetta deu show na segunda prova em Santa Cruz do Sul, escalou sete posições, foi o décimo colocado geral e subiu no pódio pela primeira vez no ano com o quinto lugar na Super Truck.

Classificação Copa Truck (top 5)

1-Wellington Cirino 67 pts

2-Beto Monteiro 67 pts

3-Paulo Salustiano 65 pts

4-Felipe Giaffone 53 pts

5-Débora Rodrigues 49 pts

Classificação Super Truck (top 5)

1-Raphael Abbate 76 pts

2-Danilo Alamini 63 pts

3-Evandro Camargo 63 pts

4-Fabio Fogaça 49 pts

5-Rodrigo Taborda 44 pts

