Pivetta conquista terceiro pódio em Goiânia no segundo dia de provas da Copa Truck

O paulista Djalma Pivetta voltou ao pódio na Copa Truck neste domingo ao completar na quinta colocação a segunda corrida no autódromo de Goiânia. O competidor da Iveco, que terminou a primeira prova do dia em nono, completou a Segunda Copa da temporada 2020 também na quinta posição.

Após conquistar a pole position para a Iveco, Felipe Giaffone, terceiro colocado na corrida de sábado, abandonou a disputa deste domingo na primeira prova, após liderar as primeiras voltas. Valmir Benavides também ficou fora da corrida.

Giaffone largou bem e manteve a liderança na primeira curva após controlar os ataques de Roberval Andrade. Valmir Benavides e Djalma Pivetta passaram de forma limpa pela largada e completaram a primeira volta entre os dez primeiros. Ainda no começo, o safety truck entrou na pista por causa de óleo nas curvas 2 e 3.

Dada a relargada, a 15 minutos do fim, Giaffone seguiu na primeira colocação. Duas voltas depois, Giaffone acabou superado por Roberval no miolo, caiu para segundo e recolheu o caminhão #4. Na mesma volta, Hisgué teve problemas com a turbina e também se retirou da prova.

A essa altura, com uma atuação sólida, Pivetta subiu para oitavo. Em mais uma prova de resistência, Pivetta foi consistente para levar seu caminhão até a bandeirada final em nono lugar.

Na segunda prova, Djalma passou em 11º lugar na primeira volta, mas começou a evoluir na classificação. Na metade da corrida, o piloto da Iveco já ocupava a sétima colocação.

Faltando seis minutos, Pivetta subiu para o sexto lugar. Logo depois, o piloto da Iveco ganhou outra posição depois do abandono de Beto Monteiro e manteve a colocação até a bandeirada final, garantindo o lugar no pódio.

A equipe Iveco Usual Racing sai de Goiânia com saldo positivo, ao todo foram três pódios em quatro corridas disputadas. Além disso a equipe de Laranjal colocou dois caminhões nos quatro primeiros lugares do grid deste domingo.

“Final de semana inesquecível” disse Pivetta. “Fiz minha estreia aqui em Goiânia no ano passado e agora pegar dois pódios é algo indescritível, estou sem palavras.”

“Na corrida 1 de hoje estava bem, estourou a mangueira de óleo do caminhão da frente e não conseguia ver nada. Mesmo assim terminei em nono lugar. Precisei largar a segunda prova do box para limpar o caminhão e fiz uma corrida muito boa. Consegui recuperar as posições para chegar ao pódio. Gostaria de dedicar os troféus deste final de semana para minha família, aos nossos patrocinadores, amigos e a todos os caminhoneiros do Brasil.”

“Fim de semana difícil pra mim, mas o lado bom é que o caminhão mostrou ser muito rápido, fizemos pole e tudo”, disse Giaffone. “Mas ainda precisamos acertar alguns detalhes para o caminhão chegar ao final e brigar pelo título do campeonato.”

“Essa foi minha primeira participação na equipe e acho que foi legal”, disse Benavides. “Deu pra passar um pouco da minha experiência nos caminhões e acho que aprendi coisas novas com a equipe. Espero que nas próximas a gente evolua mais ainda.”

Resultado Corrida 1:

1-Andre Marques

2-Beto Monteiro

3-Jose Augusto Dias

4-Roberval Andrade

5-Debora Rodrigues

6-Wellington Cirino

7-Pedro Paulo

8-Paulo Salustiano

9-Djalma Pivetta

10-Luiz Lopes

Resultado Corrida 2:

1-Paulo Salustiano

2-Roberval Andrade

3-Wellington Cirino

4-Andre Marques

5-Djalma Pivetta

6-Evandro Camargo

7-Glauco Barros

8-Beto Monteiro