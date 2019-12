Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Erick Gabriel e Carlos Costa recebem o piloto Beto Monteiro, recém-coroado campeão da temporada 2019 da Copa Truck, uma das categorias mais prestigiadas do automobilismo brasileiro.

Além de comentar o novo título entre os caminhões, Monteiro falou sobre os desafios de representar uma nova montadora e destacou a alta competitividade do campeonato deste ano.

Com larga experiência tanto no Brasil quanto fora, o competidor de Recife também analisou a temporada 2019 da Stock Car, pela qual já correu, e todas as minúcias da NASCAR, em que disputou divisões inferiores e pôde conhecer estrelas de hoje em dia.

O pernambucano deu sua opinião sobre Kyle Busch e outros nomes, além de manifestar sua crítica ao rival Bubba Wallace. Já Nelsinho Piquet, único brasileiro a vencer uma prova das divisões da NASCAR, foi elogiado e teve algumas histórias reveladas por Monteiro. Confira:

Your browser does not support the audio element.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja Imagens da Copa Truck em Interlagos:

Galeria Lista Beto monteiro à frente de rivais em Interlagos na classificação - Grande Final da Copa Truck 2019 1 / 23 Foto de: Duda Bairros Roberval Andrade - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 2 / 23 Foto de: Vanderley Soares Roberval Andrade - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 3 / 23 Foto de: Duda Bairros Paulo Salustiano - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 4 / 23 Paulo Salustiano - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 5 / 23 Leandro Totti - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 6 / 23 Foto de: Duda Bairros Felipe Giaffone - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 7 / 23 Foto de: Duda Bairros Beto Monteiro - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 8 / 23 Foto de: Duda Bairros Felipe Giaffone - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 9 / 23 Foto de: Duda Bairros Beto Monteiro - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 10 / 23 Foto de: Duda Bairros Beto Monteiro - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 11 / 23 Foto de: Duda Bairros Roberval Andrade, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 12 / 23 Foto de: Duda Bairros André Marques - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 13 / 23 Foto de: Duda Bairros André Marques - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 14 / 23 Foto de: Duda Bairros Leandro Totti, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 15 / 23 Foto de: Duda Bairros Paulo Salustiano, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 16 / 23 Foto de: Vanderley Soares Beto Monteiro, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 17 / 23 Foto de: Vanderley Soares Felipe Giaffone, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 18 / 23 Foto de: Vanderley Soares Leandro Totti - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 19 / 23 Foto de: Vanderley Soares Leandro Totti - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 20 / 23 Foto de: Vanderley Soares Roberval Andrade - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 21 / 23 Foto de: Duda Bairros André Marques, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 22 / 23 Foto de: Duda Bairros Beto Monteiro, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 23 / 23 Foto de: Duda Bairros

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.