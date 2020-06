Neste sábado, a Copa Truck deu início a temporada 2020 da categoria no circuito de Cascavel no Paraná. Na primeira corrida do final de semana, a vitória ficou com Wellington Cirino, que largou na pole. Mas as atividades do dia foram marcadas por um acidente forte com Paulo Salustiano, durante a classificação.

Ainda na primeira parte do treino, que conta com a presença de todos os pilotos, Salustiano teve um problema com o caminhão, tentou frear mas não conseguiu reduzir a velocidade a tempo. O caminhão do piloto chegou até o guard-rail e passou por cima da barreira de proteção, parando apenas do outro lado.

Apesar da força do impacto, parado apenas pela cerca do autódromo, nada aconteceu com o piloto. Porém, Salustiano não conseguiu participar da prova deste sábado, vencida por Cirino. Veja abaixo o momento do acidente:

No domingo acontece a segunda corrida do final de semana, com início marcado para as 13h. A etapa de amanhã não terá treino classificatório, com os oito primeiros colocados tendo suas posições invertidas para formar o grid de largada. Assim, a pole para amanhã será de José Augusto Dias.

O piloto melhor colocado na somatória das duas corridas será declarado o campeão da primeira Copa, enquanto os três primeiros estarão classificados para a super final da Copa Truck.

