VÍDEO: Veja subida de morro com caminhão da Copa Truck no interior de São Paulo

A quinta edição da Subida de Montanha em Monte Alegre do Sul (SP), evento chancelado pela CBA, contou com 46 carros inscritos no último sábado (24). O evento contou com mais de 10 categorias de automóveis, acelerando em uma estrada de 4.400m. O trecho leva cerca de 2min30s e cada competidor acelera sozinho, em prova contra o relógio.

Djalma Pivetta, da equipe Iveco Usual Racing realizou esse percurso, se tornando o primeiro piloto da Copa Truck a fazer esse feito.

"Foi muito bom. Fazer uma subida dessas é um grande desafio. A sensação é espetacular, as pessoas se encantam de ver um caminhão da Truck em uma prova dessas, o único caminhão do evento. Fizemos história colocando o caminhão #21 pela primeira vez em uma subida de montanha aqui no Brasil."

Veja como foi

