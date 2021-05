O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio em Indianápolis neste sábado, com Kiko Porto, piloto pernambucano, que triunfou na USF2000. Em uma corrida bastante emocionante, Kiko largou na sexta colocação e, mesmo com a interrupção do safety car nas primeiras voltas, conseguiu assumir a liderança ainda na oitava das 20 voltas da prova no circuito misto americano.

“Essa pista é incrível, Indianápolis é o melhor lugar para vencer uma corrida. Foi um final de semana perfeito para mim. Foi uma luta muito difícil com o Christian (Brooks) pela vitória, ele é um ótimo piloto, mas eu só gostaria de agradecer ao meu patrocínio do Banco Daycoval e todos da equipe DEForce pelo trabalho duro que temos feito”, comentou Kiko.

Esse é o quarto pódio conquistado por Kiko em Indianápolis. Em 2020, no seu ano de estreia na USF2000, Kiko conquistou dois no circuito e na sexta-feira ele já havia chegado na terceira colocação em uma das provas da rodada tripla. Com os resultados deste final de semana, Kiko está na terceira colocação do campeonato com 141 pontos, 22 atrás do líder.

“É realmente a realização de um sonho conseguir vencer em Indianápolis. O meu carro estava perfeito e consegui imprimir um ótimo ritmo durante a corrida inteira. Eu estou muito feliz por hoje, um dia realmente inesquecível”, diz Kiko, que foi campeão da F4 Americana em 2019.

A próxima etapa da USF2000 será disputada em 28 de maio no Lucas Oil Raceway, circuito oval que também fica localizado em Indianápolis.

Kiko Porto vence em Indianápolis 1 / 4 Foto de: Gavin Baker Kiko Porto vence em Indianápolis 2 / 4 Foto de: Gavin Baker Kiko Porto vence em Indianápolis 3 / 4 Foto de: Gavin Baker Kiko Porto vence em Indianápolis 4 / 4 Foto de: Gavin Baker

Pontuação do campeonato (top-5):

1- Christian Brooks - 163 pontos

2- Yuven Sundaramoorthy - 149

3- Kiko Porto - 141

4- Josh Pierson - 132

5- Michael d'Orlando – 120

