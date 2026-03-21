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Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

Um erro grave da equipe custou o primeiro triunfo do piloto de F1 na NSL

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Editado:
Mercedes de Verstappen é desclassificada após vitória na Nordschleife

Foto de: VLN

Depois de vencer de maneira dominante em Nurburgring, o carro de Max VerstappenJules Gounon e Daniel Juncadella foi desclassificado do 58º ADAC Barbarossapreis.

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Durante a análise de rotina do chamado Tyre-App pela comissão técnica, descobriu-se que a equipe havia utilizado sete conjuntos de pneus no dia da corrida, em vez dos seis permitidos. Os comissários esportivos foram, assim, obrigados a desclassificar o carro da Mercedes. Não há margem de manobra em casos como esse.

Christian Hohenadel, chefe da equipe Winward Racing, admite o erro sem rodeios: "A desclassificação dói. Infelizmente, cometemos um erro na equipe que obrigou a direção da corrida a desclassificar posteriormente o carro vencedor".

"Para nós, foi a primeira participação como equipe Mercedes-AMG Performance na Nordschleife de Nurburgring. Gostaria de pedir desculpas a todos que torceram conosco. Agora vamos analisar o dia minuciosamente, nos preparar meticulosamente para as próximas corridas e trabalhar com total concentração para as 24 Horas de Nurburgring".

Os novos vencedores da corrida são, assim, os pilotos da Rowe-BMW, Dan Harper e Jordan Pepper, que inicialmente haviam conquistado o segundo lugar com o Rowe-BMW #99.

O Porsche #44 da Falken (S. Müller/Heinemann) herda o segundo lugar, enquanto o Porsche #48 da Black Falcon (Assenheimer/T. Müller/Pereira) pode comemorar um pódio geral totalmente inesperado na estreia da SP9 em Nürburgring. O trio já havia conquistado a vitória na categoria Pro-Am.

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