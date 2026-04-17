As três primeiras corridas da NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) já aconteceram e, assim, o campeonato se prepara para um fim de semana importante: as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, conhecidas como 24H Qualifiers, as quais Max Verstappen também participará.

O holandês estará de volta, já que a F1 está em um longo intervalo devido ao cancelamento das corridas no Bahrein e na Arábia Saudita. Ele dividirá o Mercedes-AMG GT3 da Verstappen Racing com Lucas Auer, um de seus companheiros de equipe para a prova de 24 Horas

Mas o que são as corridas de classificação e como elas influenciam os preparativos para as 24 Horas de Nürburgring?

O que é a NLS e como funcionam as corridas de classificação?

O campeonato NLS é composto por dez corridas, a maioria com duração de quatro horas. Apenas uma corrida, a NLS7, tem duração de seis horas. As 24 Horas de Nurburgring não fazem parte do campeonato NLS. No entanto, é um dos destaques do Intercontinental GT Challenge (IGTC).

Embora a corrida de 24 horas não faça parte da temporada da NLS, o mesmo não se aplica às duas corridas de classificação. Estas são a quarta e a quinta etapas do campeonato, embora, nominalmente, não sejam consideradas NLS4 e NLS5, mas simplesmente como as ADAC 24h Nürburgring Qualifiers.

As corridas de classificação servem principalmente como preparação importante para as 24 Horas de Nurburgring, já que também são as últimas provas antes da tradicional em Nordschleife. Na sexta-feira (17), as equipes já poderão realizar testes das 08h15 às 10h45, no horário de Brasília, em preparação para as corridas de classificação.

No sábado (18) e no domingo (19), acontecerão as duas corridas de classificação no Nurburgring. Haverá uma classificação separada para ambas as corridas.

No sábado, das 4h30 às 6h, também no fuso de Brasília, será disputada a classificação para a primeira corrida. A primeira prova começa às 13h30 e dura quatro horas, permitindo que os pilotos se familiarizem com as condições de corrida ao entardecer e à noite na pista de Eifel.

As corridas de qualificação acontecem em dois horários diferentes. Foto: Red Bull Content Pool

No domingo (19), a classificação começa já às 4h15 e vai até às 5h45. Esta classificação determina o grid de largada para a segunda corrida do fim de semana, que começa às 9h e termina às 13h.

Qual é a influência das corridas de classificação nas 24 Horas de Nürburgring?

O nome “24H Qualifiers” já revela, em parte, que este fim de semana de corridas tem consequências para as 24 Horas de Nurburgring, que acontecerão de 14 a 17 de maio.

Nesse fim de semana, as equipes podem não apenas se preparar para a prova de endurance, mas também garantir uma vaga no Top Q3 para a classificação em 15 de maio.

Este ano, foram introduzidas novas regras para essa classificação. No máximo, seis carros podem garantir antecipadamente uma vaga no Top Q3, onde será disputada a pole position.

Isso ocorre com base nos resultados das três primeiras corridas da NLS e das corridas de classificação. Durante as corridas de classificação da NLS, uma posição de largada é atribuída ao piloto mais rápido em todas os qualis e duas posições aos vencedores das corridas.

Nesse contexto, todos os tempos de setor que atendem aos critérios do regulamento são combinados para formar 'voltas teóricas', o que lhes confere uma importância extra.

Durante o fim de semana das corridas de classificação, uma posição de largada para o Top Q3 também é concedida à equipe com o melhor tempo de volta da classificação e a "Top Qualifying". Essa "Top Qualifying" ocorre entre a classificação para a segunda corrida do fim de semana e a própria corrida, das 6h40 às 7h40.

Além disso, mais duas vagas serão distribuídas entre os participantes com as voltas 'teóricas' mais rápidas nas duas corridas daquele fim de semana.

Como funciona a classificação para as 24 Horas de Nürburgring?

Após o fim de semana das corridas de classificação, seis equipes já têm vaga garantida no Top Q3, mas essas ainda não são todas as vagas disponíveis. Outras equipes ainda podem se classificar através do Top Q1 e do Top Q2.

Assim como antes, apenas as categorias de ponta do grid são admitidas nessas sessões: SP9 (FIA-GT3), SP11 (GT2), AT1 e SP-Pro. Além disso, carros da classe SP-X também podem participar, desde que a equipe apresente um pedido à direção da prova e o carro tenha no mínimo 450 cv.

No Top Q1, entram em ação primeiro todos os carros com direito a largar que ainda não se classificaram para o Top Q3. Para os carros já classificados, a participação fora de competição é permitida, mas não obrigatória.

Max Verstappen também participa das corridas de qualificação no Nürburgring-Nordschleife. Foto por: Max Verstappen

Os 20 carros mais rápidos do Top Q1 avançam para o Top Q2. Nessa sessão, eles disputam as vagas restantes para a classificação individual. Carros pré-classificados não podem participar desta sessão.

O Top Q1 e o Top Q2 têm duração de 35 minutos cada. No Top Q3, no máximo 12 carros competem entre si em uma volta de classificação individual pela pole position.

Dois traçados diferentes

É importante notar que o traçado das corridas da NLS difere do das 24 Horas de Nürburgring. Na NLS, são utilizadas a chamada “Mercedes-Arena” e a “Motorbike-Chicane”, antes da entrada de Nordschleife.

Por isso, nem todo o circuito de GP é utilizado, o que, por outro lado, ocorre nas 24 Horas de Nurburgring. O traçado da NLS tem, portanto, 24,358 km de extensão, enquanto o traçado das 24 Horas tem 25,378 km.

Por isso, os tempos de volta no fim de semana das 24 Horas de Nurburgring serão mais lentos. No ano passado, um tempo de volta de 8min12s741 garantiu a pole position para a corrida de 24 horas. A título de comparação: Verstappen registrou um tempo de volta de 7min51s751 no fim de semana da NLS2 para garantir a pole.

Cronograma das corridas de classificação

Dia Sessão Horários (no fuso de Brasília) Sexta-feira, 17 de abril Teste 8h15 - 10h45 Sábado, 18 de abril Classificação da Corrida 1 4h30 - 6h Sábado, 18 de abril Corrida 1 13h30 - 17h30 Domingo, 19 de abril Classificação da Corrida 2 4h15 – 5h45 Domingo, 19 de abril Classificação Principal 6h40 - 7h40 Domingo, 19 de abril Corrida 2 9h00 - 13h00

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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