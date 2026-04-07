Dani Juncadella, companheiro de equipe de Max Verstappen nas corridas de GT3 em Nurburgring, revelou que o tetracampeão da Fórmula 1 descobriu um “truque” específico para lidar com o vácuo aerodinâmico atrás de outros carros, algo em que nem mesmo os profissionais experientes da classe de corridas haviam pensado.

A maneira como o holandês lidou com sua primeira batalha real no Nordschleife tem sido objeto de estudo por parte dos veteranos do GT3.

Enquanto as manchetes se concentravam na desclassificação pós-corrida do Mercedes Winward #3 de Max, a história que mais surpreendeu os profissionais de GT3 foi como Verstappen conseguiu acompanhar com facilidade o Audi R8 LMS GT3 Evo II de Christopher Haase no vácuo.

Experiente piloto da Audi, Haase já havia dito ao Motorsport.com como quanto ficou impressionado com a habilidade de Verstappen em acompanhá-lo durante as seções de alta velocidade da pista alemã. Agora, Juncadella está igualmente surpreso depois de descobrir exatamente como a estrela da F1 conseguiu isso.

“Foi impressionante ver como ele entendeu tão bem como ficar tão perto de Christopher. Foi a primeira vez que ele teve que correr assim em um carro GT3 nesta pista”, disse o piloto de 34 anos para a edição alemã do Motorsport.com.

No ano passado, em sua estreia na NLS9, Verstappen simplesmente venceu abrindo vantagem sobre o pelotão em pista livre e demonstrando uma velocidade impressionante. Desta vez, ele impressionou com suas habilidades em sua primeira disputa acirrada na Nordschleife.

“Na verdade, ele fez algo bastante especial sobre o qual conversamos depois da corrida. É algo que eu nunca teria pensado por conta própria — e eu piloto carros de GT há muito tempo”, revelou o companheiro de equipe. “Não vou contar o que é, pois prefiro guardar isso para mim. É um truque legal que ele descobriu. Talvez eu conte para vocês algum dia".

Verstappen combinou as habilidades de gestão de tráfego com sua velocidade impressionante, estabelecendo os seis tempos de volta mais rápidos do #3 Winward Mercedes-AMG GT3 durante a 58ª corrida ADAC Barbarossapreis.

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing nº 3, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto: Red Bull Content Pool

O que torna seu estilo de pilotagem tão único?

“Não se trata tanto do estilo de pilotagem; é a confiança absoluta que ele tem para entrar em um carro que mal conhece, em uma pista que exige autoconfiança total. E ele manteve o ritmo desde os treinos de sexta-feira e também na corrida”, disse Juncadella.

Enquanto Verstappen proporcionava o espetáculo, o espanhol tinha a tarefa de administrar a liderança durante uma etapa repleta de zonas de Code 60 (bandeira para carros diminuírem a velocidade para 60 km/h em um certo trecho, acionado para substituir safety car). Embora os dados mostrem que Juncadella não quebrou a barreira dos oito minutos em uma volta, o espanhol não está preocupado com os tempos.

“Não houve muitas voltas rápidas no meu stint por causa das neutralizações de pista. Mas o carro estava ótimo. Não precisávamos mais nos preocupar com a Audi, porque o companheiro de equipe de Christopher [Nico Hantke] já estava na pista. Ele tem um pouco menos de experiência e precisa de mais algumas voltas”, disse ele.

Quando Juncadella passou o carro para Jules Gounon, com quem se reuniu após vários anos longe da Mercedes, a equipe Winward já havia construído uma confortável vantagem de 20 a 30 segundos.

Gounon teve então que lidar com o BMW da Rowe, mas isso se deveu a estratégias diferentes, já que o M4 GT3 #99 da Evo teve que fazer uma parada nos boxes 40 segundos mais longa no final.

Para Juncadella, a adaptação perfeita de Verstappen para o 'Inferno Verde' deve-se, em parte, às suas milhares de horas virtuais.

“Sua experiência em corridas de simulador lhe dá uma vantagem. Por meio de todas aquelas corridas de GT online, ele entende exatamente como competir contra os outros e como antecipar situações antes que elas aconteçam. Isso só mostra o quanto ele é apaixonado por corridas”, disse.

O Mercedes #3 foi desclassificado devido a uma violação das regras de pneus, mas deixou uma marca clara para a corrida de 24 horas em junho.

Verstappen e sua equipe estão prontos para retornar aos classificatórios da prova de 24 horas nos dias 18 e 19 de abril, antes das 24 Horas de Nurburgring.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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