No sábado, Max Verstappen fez sua estreia nas corridas no temido Nürburgring Nordschleife. Na sexta-feira, o atual tetracampeão mundial de Fórmula 1 obteve a chamada DMSB Permit B, que permite que os pilotos participem de corridas no "Inferno Verde" em carros com menos potência.

Os pilotos são obrigados a dirigir duas corridas em um carro de menor potência, nas quais devem completar pelo menos 14 voltas no total para se qualificarem para a Permissão A, a licença necessária para correr em carros GT3 no Nordschleife.

Pilotos como Verstappen, que possuem uma licença de platina da FIA, também podem obter a Permissão A em uma corrida, desde que completem as 14 voltas em dois carros diferentes.

De fato, Verstappen estava na largada da sétima corrida da Nürburgring Langstrecken-Series (NLS) com dois carros diferentes. Ele dividiu dois Porsche 718 Cayman GT4 CSs da Lionspeed GP com Chris Lulham, com Lulham largando no carro com o número 89 e Verstappen no carro #980.

No entanto, o cumprimento de todos os requisitos para a Permissão A foi descartado logo após a largada: o carro #89 foi danificado na qualificação e Lulham largou dos boxes, mas abandonou antes do final da volta inicial. Assim, Verstappen não pôde cumprir o requisito de completar suas 14 voltas em dois carros diferentes.

Embora não tenha cumprido nenhum dos requisitos, a obtenção da Permissão A parece ser uma formalidade para Verstappen. Foto de: Nürburgring GmbH

A propósito, Verstappen cumpriu o requisito de dirigir quatorze voltas. Ele deu as primeiras 14 voltas na corrida de quatro horas com o carro #980. Com isso, o piloto da Red Bull Racing fez tempos competitivos no carro, cuja potência foi reduzida em cerca de 125 cv.

Além disso, ele não cometeu nenhuma infração esportiva durante a etapa e experimentou várias condições climáticas em Nordschleife. Portanto, está de acordo com as expectativas de que Verstappen simplesmente receberá sua Permissão A, apesar de não atender a todos os critérios.

Por que a licença pode ser uma formalidade para Verstappen

Isso ocorre porque a DMSB também tem um comitê que ainda pode conceder a licença nesses casos, o chamado comitê DPN. Historicamente, o comitê concedeu uma Permissão A com mais frequência do que o normal. Ao fazer isso, o comitê tem demonstrado uma leniência especial quando os pilotos não conseguem cruzar a linha de chegada com dois carros diferentes, como foi o caso de Verstappen.

Quando não se consegue completar as 14 voltas obrigatórias, o comitê DPN geralmente é muito menos tolerante. Portanto, para Verstappen, a obtenção da Permissão A parece ser uma formalidade, permitindo que ele não participe da etapa que será disputada no domingo. Espera-se que ele retorne ao Nordschleife dentro de duas semanas para competir pela vitória geral em um carro GT3 da Emil Frey Racing.

Verstappen e Lulham, no Porsche 718 Cayman GT4 CS #980 da Lionspeed GP, terminaram na 27ª posição na classificação geral e em sétimo na classe. No entanto, dos três carros com potência reduzida, a dupla foi de longe a mais forte. A vitória geral na NLS7 foi para Joel Sturm e Julien Andlauer no Porsche nº 3 da Falken Motorsports.

