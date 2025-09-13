Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
VLN NLS7

Verstappen conquista licença para correr de GT3 em Nurburgring: "Fico feliz que tenha dado tudo certo"

Mesmo sem cumprir com os dois pré-requisitos, holandês conseguiu uma dispensa especial do comitê do circuito alemão

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Editado:
#980 Lionspeed GP, Porsche Cayman GT4 - Max Verstappen

Max Verstappen saiu de Nurburgring neste sábado com o sentimento de missão cumprida. Mesmo sem cumprir os dois pré-requisitos exigidos, o holandês obteve a permissão DMSB A, necessária para correr com carros de GT3 no Nordschleife.

O atual campeão de Fórmula 1 se apresentou no Eifel alemão na sexta para fazer um exame teórico, entre outras coisas, para poder participar da sétima etapa da Nürburgring Langstrecken-Series (NLS) no sábado.

Nessa corrida, ele apareceu na largada com o piloto da Verstappen.com Racing, Chris Lulham, em um Porsche 718 Cayman GT4 CS, preparado pela Lionspeed GP e ligeiramente reduzido em termos de potência.

A meta de Verstappen era dar pelo menos 14 voltas durante as quatro horas de corrida, divididas entre dois carros - os bólidos com números de largada 89 e 980. Verstappen cumpriu o requisito de 14 voltas no carro 980, mas os danos sofridos na qualificação o impediram de pilotar no 89, de modo que ele não cumpriu os requisitos para obter a Permissão A da DMSB, mas o comitê analisou o assunto e decidiu conceder a licença a Verstappen mesmo assim.

Max Verstappen kon niet in twee auto's rijden, maar heeft toch zijn DMSB Permit A ontvangen.

Max Verstappen não podia dirigir dois carros, mas mesmo assim recebeu sua Permissão A do DMSB.

Foto de: Nürburgring GmbH

"Estou feliz por ter corrido tudo bem e por ter obtido a Permissão DMSB Nordschleife. Eu me diverti, mas esse é sempre o caso aqui", refletiu Verstappen sobre sua estreia nas corridas em Nordschleife. "Também foi bom pilotar aqueles trechos durante a corrida com tráfego, ou seja, carros mais rápidos e mais lentos".

"Houve também uma neutralização de 'código 60', amarela dupla e a bandeira amarela. Dirigi na chuva, em pista seca e entre elas. Experimentei onde há mais e menos aderência e fiz uma largada. Foi bom ganhar mais experiência nessa pista".

Por ter obtido a Permissão A da DMSB, Verstappen não precisa participar da prova deste domingo, que também terá 4h de duração. Seu foco agora passa a ser a nona etapa do campeonato de provas de endurance do Nordschleife, que era seu objetivo desde o início.

Agora, ele pode guiar um carro GT3, que deve ser a Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing. A licença também permite que Verstappen compita na classe mais alta nas 24 Horas de Nürburgring.

Ele prevê isso. "Não existe um circuito como o Nordschleife", disse Verstappen. "É um circuito desafiador: vimos hoje que, em uma pista tão longa, pode estar seco em um ponto, enquanto em outro está molhado. O asfalto também difere de um lugar para outro. Isso faz com que seja difícil unir tudo, o que o torna especial. Pilotar uma corrida de 24 horas aqui em um carro GT3 seria muito bom".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Filtros