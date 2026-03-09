Tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen vai disputar as lendárias 24 Horas de Nurburgring com um carro da Mercedes este ano. Após meses de especulação, foi confirmado que o holandês fará sua estreia na clássica prova de endurance alemã, de 14 a 17 de maio, com a equipe Winward, apoiada pela fábrica das 'Flechas de Prata', correndo sob a bandeira da Verstappen Racing.

Verstappen será acompanhado no Mercedes-AMG GT3 #3 pelos pilotos da fábrica Lucas Auer e Jules Gounon, além do novo contratado do projeto de hipercarro da Genesis, Daniel Juncadella.

Auer, Guonon e Juncadella têm uma vasta experiência em Nurburgring Nordschleife, enquanto os dois últimos pilotos também competem como companheiros de equipe pela Winward no GT World Challenge Europe.

O quarteto fará uma saída preparatória na corrida NLS2 deste mês, que foi antecipada em uma semana para 21 de março a pedido da Mercedes para permitir a participação de Verstappen.

O evento estava originalmente marcado para 28 de março, o que entraria em conflito com a edição de 2026 do GP do Japão. Verstappen deixou claro internamente que queria completar pelo menos uma corrida na parte inicial da NLS para garantir que se sentisse pronto para a prova de endurance de 24 horas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Sua única participação anterior em Nurburgring Nordschleife, na penúltima etapa do ano passado, em novembro, foi com uma Ferrari 296 GT3 da Emil Frey, em vez do Mercedes-AMG GT3 que ele pilotará este ano.

“Nurburgring é um lugar especial”, disse Verstappen. “Não há outra pista como essa. A 24h de Nurburgring é uma corrida que está na minha lista de desejos há muito tempo, então estou muito animado por podermos realizá-la agora. No ano passado, consegui minha licença DMSB Nordschleife e participei da NLS9, que vencemos".

"Essa preparação é muito valiosa, pois aprendemos muito que podemos levar para o nosso programa deste ano com a NLS2 e a corrida de 24 horas. Temos uma equipe forte com Dani, Jules e Lucas e um grande apoio da Red Bull e da Mercedes-AMG Motorsport. Agora é hora de fazer os preparativos certos antes dos eventos, para que possamos maximizar tudo nas corridas".

A Mercedes entrará com duas equipes chamadas Performance Teams na prova de endurance em Nordschleife deste ano, ambas administradas pela Winward. Além da Verstappen Racing, liderada pela estrela da F1, a marca alemã também será representada por um segundo carro, administrado pela Mercedes-AMG Team RAVENOL.

Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller e Luca Stolz formarão a equipe de pilotos do Mercedes #80. Engel fez parte da equipe que conquistou a última vitória da Mercedes nas 24 Horas de Nurburgring em 2016, junto com Adam Christodoulou, Manuel Metzger e Bernd Schneider.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!