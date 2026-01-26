Pular para o conteúdo principal

VLN

Verstappen fica mais próximo de correr nas 24 Horas de Nurburgring após NLS alterar calendário de 2026

Chances do tetracampeão da F1 competir na tradicional prova de endurance aumentaram com a mudança de data de uma das etapas preparatórias do campeonato

Sönke Brederlow
Publicado:
Add as a preferred source
Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3

Foto de: Miguel Reis / NurPhoto via Getty Images

A Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) está ajustando seu calendário de 2026 para possibilitar que o tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, corra nas 24 Horas de Nurburgring.

Leia também:

Enquanto a edição de 2026, que ocorrerá 14 a 17 de maio, não coincide com um GP de F1, as corridas preparatórias da NLS originalmente sim. A participação em pelo menos uma das provas de endurance da categoria não era obrigatória para Verstappen, mas era considerada um pré-requisito pessoal para que ele estivesse pronto para a de 24 horas.

Segundo um relatório, o presidente da Mercedes-Benz, Ola Kallenius, e o chefe do departamento de automobilismo, Toto Wolff, fizeram campanha pessoalmente para viabilizar a participação de Verstappen em um Mercedes-AMG GT3. Seus esforços foram bem-sucedidos, com o organizador VLN realizando o que chama de “ajuste estratégico no calendário".

Especificamente, a segunda corrida da temporada da NLS, originalmente marcada para 28 de março e portanto em conflito com o GP do Japão de F1, foi antecipada em uma semana. A nova data, 21 de março, agora fica entre as etapas da China e do Japão, permitindo que Verstappen participe.

“A decisão de mover uma data já fixada foi tomada após discussões intensas com muitos envolvidos, ponderando todos os interesses — em prol do automobilismo,” explicou o diretor da NLS, Mike Jager, em comunicado.

“Queremos continuar a construir sobre o reconhecimento mundial que a NLS ganhou no ano passado com a participação de Max Verstappen, em benefício de todas as equipes e participantes".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Erik Junius

Em comunicado separado, a série afirmou: "A VLN está transferindo a segunda etapa da ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2026 para 21 de março".

"Antecipar a corrida em uma semana aproveita uma lacuna existente no calendário da Fórmula 1, abrindo a participação para pilotos da principal categoria e de outras séries internacionais de automobilismo".

"Isso também visa ampliar ainda mais a visibilidade global que a NLS conquistou no ano passado com a participação de Max Verstappen, em benefício de todas as equipes e competidores. O início da temporada em 14 de março de 2026 permanece inalterado".

Para viabilizar a mudança no calendário, a Rundstrecken-Challenge Nurburgring (RCN) concordou em trocar sua data com a NLS. O Nurburgring também aprovou a alteração. Como resultado, não há mais impedimentos para a estreia de Verstappen nas 24 Horas de Nurburgring, após uma participação inicial em uma das etapas da NLS.

Considera-se provável que o holandês compita na prova de 24 Horas este ano com a Mercedes-AMG, e ele já tenha realizado seus primeiros testes no AMG GT3.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

