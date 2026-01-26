Verstappen fica mais próximo de correr nas 24 Horas de Nurburgring após NLS alterar calendário de 2026
Chances do tetracampeão da F1 competir na tradicional prova de endurance aumentaram com a mudança de data de uma das etapas preparatórias do campeonato
Foto de: Miguel Reis / NurPhoto via Getty Images
A Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) está ajustando seu calendário de 2026 para possibilitar que o tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, corra nas 24 Horas de Nurburgring.
Enquanto a edição de 2026, que ocorrerá 14 a 17 de maio, não coincide com um GP de F1, as corridas preparatórias da NLS originalmente sim. A participação em pelo menos uma das provas de endurance da categoria não era obrigatória para Verstappen, mas era considerada um pré-requisito pessoal para que ele estivesse pronto para a de 24 horas.
Segundo um relatório, o presidente da Mercedes-Benz, Ola Kallenius, e o chefe do departamento de automobilismo, Toto Wolff, fizeram campanha pessoalmente para viabilizar a participação de Verstappen em um Mercedes-AMG GT3. Seus esforços foram bem-sucedidos, com o organizador VLN realizando o que chama de “ajuste estratégico no calendário".
Especificamente, a segunda corrida da temporada da NLS, originalmente marcada para 28 de março e portanto em conflito com o GP do Japão de F1, foi antecipada em uma semana. A nova data, 21 de março, agora fica entre as etapas da China e do Japão, permitindo que Verstappen participe.
“A decisão de mover uma data já fixada foi tomada após discussões intensas com muitos envolvidos, ponderando todos os interesses — em prol do automobilismo,” explicou o diretor da NLS, Mike Jager, em comunicado.
“Queremos continuar a construir sobre o reconhecimento mundial que a NLS ganhou no ano passado com a participação de Max Verstappen, em benefício de todas as equipes e participantes".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Erik Junius
Em comunicado separado, a série afirmou: "A VLN está transferindo a segunda etapa da ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2026 para 21 de março".
"Antecipar a corrida em uma semana aproveita uma lacuna existente no calendário da Fórmula 1, abrindo a participação para pilotos da principal categoria e de outras séries internacionais de automobilismo".
"Isso também visa ampliar ainda mais a visibilidade global que a NLS conquistou no ano passado com a participação de Max Verstappen, em benefício de todas as equipes e competidores. O início da temporada em 14 de março de 2026 permanece inalterado".
Para viabilizar a mudança no calendário, a Rundstrecken-Challenge Nurburgring (RCN) concordou em trocar sua data com a NLS. O Nurburgring também aprovou a alteração. Como resultado, não há mais impedimentos para a estreia de Verstappen nas 24 Horas de Nurburgring, após uma participação inicial em uma das etapas da NLS.
Considera-se provável que o holandês compita na prova de 24 Horas este ano com a Mercedes-AMG, e ele já tenha realizado seus primeiros testes no AMG GT3.
