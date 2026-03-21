Verstappen vence corrida em Nurburgring com um minuto de vantagem
Piloto havia garantido a pole no início da manhã e triunfou ao lado de Dani Juncadella e Jules Gounon
Max Verstappen, Dani Juncadella e Jules Gounon são os vencedores da estreia adiada da corrida de endurance em Nurburgring (NLS) 2026. Na 58ª edição do ADAC Barbarossapreis, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 e seus colegas pilotos da AMG se impuseram em seu Mercedes-AMG GT3.
Depois de conquistar a pole position, Verstappen se envolveu em uma disputa acirrada na fase inicial da corrida, na qual Christopher Haase, no Audi #16 da Scherer-Phx (Haase/Hantke), inicialmente assumiu a liderança.
Seguiu-se uma disputa espetacular que durou uma volta inteira entre o ex-piloto de fábrica da Audi e o holandês. Pouco antes da parada nos boxes, Verstappen contra-atacou e entregou o Mercedes-AMG GT3 na liderança a Dani Juncadella.
Juncadella teve que ultrapassar novamente o Audi R8 LMS GT3 Evo II, pois a Scherer Sport PHX foi um pouco mais rápida nos boxes. Nico Hantke, porém, disputava apenas sua segunda corrida de GT3 na Nordschleife e não ofereceu grande resistência ao piloto de fábrica da AMG.
A partir daí, o Mercedes de Verstappen assumiu a liderança, mas mesmo assim houve mais uma disputa. O motivo é que o BMW Rowe #99 (Harper/Pepper) havia feito sua primeira parada nos boxes duas voltas antes e, por isso, sua parada foi 40 segundos mais curta.
Assim, Dan Harper encontrou Jules Gounon na pista. Não foi uma disputa acirrada, pois a situação teria se equilibrado na última parada, já que o BMW teria que devolver sua vantagem. Mesmo assim, os dois pilotos de fábrica travaram um duelo emocionante, no qual a liderança chegou a mudar por um breve momento.
Mas então, Harper bateu na lateral de um Porsche Cayman que estava sendo ultrapassado, aparentemente por ter calculado mal a distância. Isso lhe rendeu uma volta de penalidade, o que encerrou a disputa.
Verstappen voltou ao carro para a última hora, pois, segundo ele mesmo, queria treinar os procedimentos da parada nos boxes. Ele basicamente só precisava garantir a vitória, mas abriu uma grande vantagem, que na penúltima volta já ultrapassava a marca de um minuto. Na linha de chegada, a vantagem era de 59,524 segundos.
Atualização: duas horas após o fim da corrida, o carro de Verstappen foi desclassificado da corrida e, assim, o holandês perdeu a vitória.
