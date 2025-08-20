A cultura do endurance avança a cada edição das 6 Horas de São Paulo, transformando o Brasil em referência para a modalidade e projetando o país no calendário mundial do FIA WEC (World Endurance Championship). A etapa realizada no Autódromo de Interlagos entre os dias 11 e 13 de julho gerou um impacto econômico total de R$ 408,2 milhões, consolidando-se como um dos maiores motores de turismo e negócios do esporte a motor na América Latina.

A consultoria P2A Gestão em Informação, responsável pelo levantamento, considerou receitas diretas e indiretas, incluindo bilheteria, áreas VIP, patrocínios, hospedagem, transportes, alimentação, produção e serviços associados.

O público total de 84.741 pessoas representou um crescimento de 15,76% em relação a 2024, garantindo ao evento o posto de segundo maior público da temporada do FIA WEC, atrás apenas das lendárias 24 Horas de Le Mans. Somando equipes, prestadores de serviços e organização, mais de 100 mil pessoas circularam pelo autódromo no fim de semana do evento.

O consumo deixou marcas expressivas. Apenas em hospedagem, os turistas injetaram R$ 45,6 milhões na capital paulista. O estudo também apontou que participantes vindos do exterior movimentaram R$ 43,8 milhões em hospedagem, alimentação, transporte e outros gastos operacionais.

Por ser a única etapa do FIA WEC na América do Sul, o evento torna o Brasil um destino estratégico, estimulando que muitos visitantes prolonguem sua estadia para conhecer outras regiões do país. Cidades do Rio de Janeiro e do Nordeste se destacaram nessa rota, contribuindo para um impacto indireto de R$ 128,7 milhões fora de São Paulo, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e passeios turísticos.

A pesquisa mostrou que 56,3% do público veio de fora da capital, com crescimento expressivo do interior paulista (21,9%, contra 13,7% no ano anterior). A região metropolitana respondeu por 14,5% dos visitantes, e turistas de outros estados representaram 19,3%, com destaque para Minas Gerais (4,8%), Paraná (3,4%) e Rio de Janeiro (3,7%). A participação feminina no público segue em alta, alcançando 33% nesta edição, enquanto os homens representaram 67%. A distribuição em faixa etária foi parelha entre 18 e 39 anos, com 27,8% do público com idade entre 30 e 39 anos, mas significativos 23,9% na faixa dos 18 aos 24 anos. O gasto médio dentro do evento, incluindo ingressos, foi de R$ 552,67.

A satisfação foi alta: 99,1% afirmaram ter se sentido seguros, 97,7% elogiaram a limpeza, 94,6% aprovaram a sinalização e 90,9% destacaram a facilidade de circulação. A probabilidade de retorno em 2026 foi considerada muito alta para 76,4% dos entrevistados. Mais de 30 mil noites de hotel foram geradas na semana da corrida, e boa parte dos visitantes aproveitou a viagem para explorar São Paulo — 50,7% buscaram a gastronomia local, 34,8% fizeram compras e 22,8% fizeram outras atividades turísticas.

O evento também movimentou o setor comercial interno. A loja oficial registrou aumento de 26% no faturamento em relação a 2024. Ao todo, cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos foram gerados, com R$ 50 milhões movimentados em prestação de serviços.

“A cada edição, vemos a cultura do Endurance e do FIA WEC se enraizando cada vez mais no coração dos brasileiros. Nossa expectativa é que, em 2026, esse movimento vá além de São Paulo, alcançando ainda mais cidades e apaixonados pelo automobilismo em todo o Brasil”, afirma Aline Villate, Head das 6 Horas de São Paulo.

Com transmissões internacionais e forte repercussão digital, as 6 Horas de São Paulo projetou a imagem da cidade para o mundo. Mais do que uma corrida, tornou-se um verdadeiro parque temático da velocidade, unindo esporte, entretenimento, turismo e economia criativa.

A próxima edição já está confirmada para 10 a 12 de julho de 2026, novamente em Interlagos, e os ingressos já estão disponíveis na bilheteria oficial do evento.

