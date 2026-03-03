A corrida de 1812km do Catar, que marcava a abertura da temporada do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), prevista para 28 de março, foi adiada para mais tarde neste ano devido ao aumento das tensões no Oriente Médio.

Grandes preocupações com a segurança relacionadas a drones e mísseis iranianos tornaram impossível a realização do evento no Circuito Internacional de Lusail, conforme planejado para este mês.

A corrida de 1.812 km, que também tinha duração máxima de 10 horas, estava originalmente programada para acontecer de 26 a 28 de março. Como o Prólogo (testes de pré-temporada) no Bahrein estava marcado para 22 e 23 de março, a decisão teve que ser tomada com antecedência para levar em conta os prazos logísticos.

“A Catar 1812 km – originalmente programada para sediar a rodada de abertura do Campeonato Mundial de Endurance da FIA 2026 de 26 a 28 de março – foi oficialmente adiada para o final do ano”, dizia um comunicado da categoria.

“A administração do FIA WEC tem mantido um diálogo constante com a Federação de Automobilismo e Motociclismo do Catar (QMMF) à luz da atual e evolutiva situação geopolítica no Oriente Médio. Com a segurança e proteção dos competidores, funcionários e fãs sendo de extrema importância, foi tomada a decisão de adiar o evento que deveria ocorrer de 26 a 28 de março".

"Após novas discussões com nossos colegas do Circuito Internacional de Lusail (LIC), onde a corrida é realizada, uma nova data para a Catar 1812 km durante a segunda metade da campanha será finalizada e comunicada oportunamente".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kévin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell Foto: JEP / Motorsport Images

A decisão segue-se a uma intensificação dramática do conflito na região do Oriente Médio e do Golfo. Depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter previsto, em 1 de março, que as operações de combate intensivas poderiam durar pelo menos mais quatro semanas, a ameaça a alvos civis aumentou significativamente.

Segundo relatos da mídia internacional, o Irã respondeu ao assassinato do líder supremo Ali Khamenei e de vários outros altos funcionários do regime com ataques com drones e mísseis em toda a região do Golfo. Esses ataques também tiveram como alvo infraestruturas civis, incluindo hotéis e aeroportos.

Assim, a etapa do WEC no Catar se tornou o primeiro evento de corrida a ser cancelado devido à escalada militar na região.

A temporada 2026 do WEC agora pode ser inesperadamente encurtado. A nova corrida de abertura está marcada para 19 de abril, com as 6 Horas de Ímola. Dada a situação volátil, ainda é altamente improvável que a prova do Catar possa ser remarcada para uma data posterior.

Aprilia REINA na Tailândia: ALERTA ligado na DUCATI? Diogo PONTUA na estreia! BRASIL, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!