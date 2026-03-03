Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

WEC

Abertura da temporada 2026 do WEC no Catar é adiada devido ao conflito no Oriente Médio

Prova dos 1812km do Catar foi adiada indefinidamente devido a questões de segurança

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Editado:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto de: JEP / Motorsport Images

A corrida de 1812km do Catar, que marcava a abertura da temporada do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), prevista para 28 de março, foi adiada para mais tarde neste ano devido ao aumento das tensões no Oriente Médio.

Leia também:

Grandes preocupações com a segurança relacionadas a drones e mísseis iranianos tornaram impossível a realização do evento no Circuito Internacional de Lusail, conforme planejado para este mês.

A corrida de 1.812 km, que também tinha duração máxima de 10 horas, estava originalmente programada para acontecer de 26 a 28 de março. Como o Prólogo (testes de pré-temporada) no Bahrein estava marcado para 22 e 23 de março, a decisão teve que ser tomada com antecedência para levar em conta os prazos logísticos.

A Catar 1812 km – originalmente programada para sediar a rodada de abertura do Campeonato Mundial de Endurance da FIA 2026 de 26 a 28 de março – foi oficialmente adiada para o final do ano”, dizia um comunicado da categoria.

A administração do FIA WEC tem mantido um diálogo constante com a Federação de Automobilismo e Motociclismo do Catar (QMMF) à luz da atual e evolutiva situação geopolítica no Oriente Médio. Com a segurança e proteção dos competidores, funcionários e fãs sendo de extrema importância, foi tomada a decisão de adiar o evento que deveria ocorrer de 26 a 28 de março".

"Após novas discussões com nossos colegas do Circuito Internacional de Lusail (LIC), onde a corrida é realizada, uma nova data para a Catar 1812 km durante a segunda metade da campanha será finalizada e comunicada oportunamente".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kévin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kévin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell

Foto: JEP / Motorsport Images

A decisão segue-se a uma intensificação dramática do conflito na região do Oriente Médio e do Golfo. Depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter previsto, em 1 de março, que as operações de combate intensivas poderiam durar pelo menos mais quatro semanas, a ameaça a alvos civis aumentou significativamente.

Segundo relatos da mídia internacional, o Irã respondeu ao assassinato do líder supremo Ali Khamenei e de vários outros altos funcionários do regime com ataques com drones e mísseis em toda a região do Golfo. Esses ataques também tiveram como alvo infraestruturas civis, incluindo hotéis e aeroportos. 

Assim, a etapa do WEC no Catar se tornou o primeiro evento de corrida a ser cancelado devido à escalada militar na região.

A temporada 2026 do WEC agora pode ser inesperadamente encurtado. A nova corrida de abertura está marcada para 19 de abril, com as 6 Horas de Ímola. Dada a situação volátil, ainda é altamente improvável que a prova do Catar possa ser remarcada para uma data posterior.

Aprilia REINA na Tailândia: ALERTA ligado na DUCATI? Diogo PONTUA na estreia! BRASIL, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Entenda como conflito entre Irã, EUA e Israel está impactando F1 e WEC

Principais comentários

Mais de
Heiko Stritzke

VÍDEO: Piloto atinge canguru a 250 km/h nas 12 Horas de Bathurst

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12 Horas de Bathurst
VÍDEO: Piloto atinge canguru a 250 km/h nas 12 Horas de Bathurst

NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio

Mick Schumacher faz primeiro teste pela IndyCar e crava melhor tempo em sessão

Indy
Indy
Mick Schumacher faz primeiro teste pela IndyCar e crava melhor tempo em sessão

Últimas notícias

Pedro Lima mira pódio na etapa de Aragón da F4 Winter Series

Geral
Misc Geral
Pedro Lima mira pódio na etapa de Aragón da F4 Winter Series

Caio Collet disputa em Phoenix primeira corrida em oval na Indy

Indy
Indy Indy
St. Petersburg
Caio Collet disputa em Phoenix primeira corrida em oval na Indy

Mobil anuncia entrada na NASCAR Brasil em 2026

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Mobil anuncia entrada na NASCAR Brasil em 2026

GUIA F1: Pilotos, equipes, calendário e o que mais mudou para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GUIA F1: Pilotos, equipes, calendário e o que mais mudou para 2026