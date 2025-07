Button deixa WEC após 2025, mas descarta aposentadoria

Jenson Button não continuará no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) com aJota Cadillac na próxima temporada. O campeão de F1 de 2009 optou por não participar de um programa completo de corridas em 2026, mas insistiu que não está se aposentando.

Button, que tem um contrato de dois anos com a Jota, abrangendo as temporadas de 2024 e 25, listou a agenda de trabalho atribulada, que inclui atuar como comentarista na cobertura de F1 da Sky TV, e motivos familiares para deixar de competir em tempo integral.

"A vida ficou muito ocupada com tantas coisas diferentes acontecendo, tenho uma agenda muito ocupada", disse Button. "Já é hora de começar a pensar um pouco mais no futuro e quero passar mais tempo com minha família."

"Também é injusto com a equipe: Provavelmente não tenho tempo suficiente para me dedicar a ela, especialmente no próximo ano", falou.

Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R #38: Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button Foto de: FIAWEC - DPPI

Button enfatizou que, ainda assim, pretende competir em 2026: "Vou correr em alguma coisa no próximo ano, mas não em uma temporada completa."

Perguntado se isso poderia envolver um retorno à NASCAR Cup Series, na qual ele disputou três corridas em 2023, ele não se comprometeu. "Talvez. Veremos", disse ele.

A carreira de Button após a F1 incluiu participações em várias categorias, além das duas passagens pelo WEC, começando com quatro corridas em 2018-19, pilotando um dos BR1 Engineering LMP1s com motor AER da SMP Racing.

O acordo com a Jota para pilotar um de seus Porsche 963 LMDhs clientes no WEC no ano passado representou o primeiro programa completo desde um período de dois anos na Super GT Series com o Team Kunimitsu Honda em 2018 e 19, que rendeu o título com Naoki Yamamato no primeiro ano.

Button também participou do Campeonato Britânico de GT e do Extreme E, pilotando para suas próprias equipes, da IMSA SportsCar e do Campeonato Nitro Rallycross.

O chefe da Jota, Sam Hignett, cuja equipe deu à Cadillac a primeira vitória no WEC em Interlagos no último fim de semana, se referiu à saída de Button ao discutir os pilotos de fábrica da Cadillac para o próximo ano.

"Haverá uma mudança. Um piloto tem sido muito público sobre seu futuro", disse ele. "Fora isso, todos os outros serão os mesmos."

Quando perguntado sobre um substituto para o piloto que está saindo, Hignett se recusou a falar e afirmou que não haveria nenhum anúncio antes do final da temporada do WEC no Bahrein, em novembro.

