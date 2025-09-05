Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
WEC

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

Segundo o portal britânico The Race, António ainda deve disputar a próxima temporada da Fórmula E pela Porsche, mas já em ritmo de despedida e já correndo no WEC

Redação Motorsport.com
Editado:
Antonio Felix da Costa in the Alpine garage

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Em meio ao impasse relativo à situação de Mick Schumacher no Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês), a Alpine, atual equipe do alemão, acertou com António Félix da Costa para 2026.

 

Detentor de um título da Fórmula E e ex-júnior do grupo Red Bull na Fórmula 1, o piloto português teve uma temporada difícil na categoria elétrica, mas é visto como um grande talento que pode suprir bem as demandas da Alpine.

O editor recomenda:

Especialmente com a possível saída de Schumacher da equipe -- inicialmente, o germânico era apontado como substituto do britânico Jenson Button na Cadillac-Jota no WEC, mas a McLaren veio à tona e conversa com o filho de Michael Schumacher para 2027, quando a marca entra na classe hypercar.

Da Costa, então, surgiu como candidato, em meio ao corrente processo de 'divórcio' do piloto com a Porsche, que não permitiu que ele fizesse a jornada dupla de WEC e F-E, como muitos de seus colegas da categoria elétrica fazem.

Quanto a Mick, uma permanência do alemão na Alpine WEC ainda é possível, mas vista como improvável, uma vez que a opção McLaren desponta como a principal para o germânico -- além do projeto da marca inglesa para 2027, o piloto também considera a Indy uma boa alternativa. Ele terá de encaixar as peças.

Além de Mick, os pilotos da Alpine no WEC são Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Jules Gounon e Frédéric Makowiecki, estes dois últimos sendo os companheiros de Mick no carro nº 36. Com da Costa chegando, algum dos citados pode perder a vaga caso Schumacher fique na escuderia.

Mudanças também na Peugeot

Em má fase no WEC e enfrentando a concorrência de outras montadoras no mercado de pilotos, a Peugeot pode ter a saída de sua estrela belga Stoffel Vandoorne antes mesmo do fim da atual temporada.

O ex-McLaren F1 deve ir para o projeto da Genesis-Hyundai, em que será companheiro do brasileiro Pipo Derani e do veterano alemão Andre Lotterer. Com isso, a vaga de Vandoorne na Peugeot deve ficar com o francês Théo Pourchaire, campeão da F2 2023, já no fim da temporada 2025, no Bahrein, no dia 7/11.

 

Também segundo o The RaceMikkel Jensen é outro que deve sair da Peugeot. Por outro lado, quem já teve contratação oficializada foi Nick Cassidy, que fará o WEC (Peugeot) e a F-E (trocando a Jaguar pela Citroen) em programa duplo da Stellantis como o veterano Jean-Éric Vergne, outro ex-F1.

Na categoria elétrica, a confirmação mais recente foi a de Joel Eriksson como piloto da Envision em contrato multianual. Antes desta oficialização, o mercado já se desenhava bem adiantado para a abertura da temporada 12, no ePrix de São Paulo, em 6 de dezembro, no Sambódromo do Anhembi. Veja:

 

*OBS: A tabela tem somente as vagas confirmadas. Faltam algumas, como as da Mahindra.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025? Com Felipe Motta

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com WEC
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Drugovich é opção à Cadillac no WEC e já foi vinculado a outras categorias de monopostos: veja alternativas para Felipe

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Stock Car: di Mauro lidera treino atrasado por chuva em Cascavel

Stock Car: di Mauro lidera treino atrasado por chuva em Cascavel

Stock Car
Cascavel II
Stock Car: di Mauro lidera treino atrasado por chuva em Cascavel
F1 - Livre de punição e com motor novo, Bortoleto projeta GP da Itália: "Monza é sempre especial"

F1 - Livre de punição e com motor novo, Bortoleto projeta GP da Itália: "Monza é sempre especial"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Livre de punição e com motor novo, Bortoleto projeta GP da Itália: "Monza é sempre especial"
F1: Com impasse sobre motores, FIA adia reunião sobre retorno dos V8

F1: Com impasse sobre motores, FIA adia reunião sobre retorno dos V8

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Com impasse sobre motores, FIA adia reunião sobre retorno dos V8

Últimas notícias

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

WEC WEC
Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros