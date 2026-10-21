Derani renova com Genesis para a temporada 2027 do WEC

O brasileiro Pipo Derani seguirá com a Genesis Magma Racing na temporada 2027 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC). A equipe confirmou a renovação de contrato com seus seis pilotos para o próximo campeonato, mantendo a mesma formação em seu segundo ano na categoria e reforçando a confiança no trabalho desenvolvido ao longo da temporada de estreia do GMR-001 Hypercar.

Bicampeão do IMSA WeatherTech SportsCar Championship e vencedor de provas tradicionais como as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring (onde é tetracampeão), Derani tem papel importante no desenvolvimento do novo protótipo da marca sul-coreana.

Em 2026, ao lado do francês Mathys Jaubert e do alemão André Lotterer no carro #17, o brasileiro participou de conquistas importantes para o projeto, incluindo os primeiros pontos da equipe no campeonato, na segunda etapa, em Spa-Francorchamps (Bel), o sétimo lugar nas 6 Horas de Lone Star Le Mans (EUA), melhor resultado da Genesis até aqui, e a primeira pole position da marca no FIA WEC, conquistada por Jaubert nas 6 Horas de Barcelona (Esp).

“Estou muito feliz em continuar fazendo parte desse projeto e quero agradecer à Genesis Magma Racing pela confiança no meu trabalho. Construir um programa como esse desde o início é um desafio enorme, mas também uma oportunidade muito especial. Evoluímos bastante ao longo desta primeira temporada, conquistamos marcos importantes e aprendemos muito a cada etapa. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas acredito no potencial do GMR-001 e da equipe. Estou motivado para seguir contribuindo com esse desenvolvimento e trabalhar junto com todos para buscarmos resultados cada vez melhores em 2027”, destacou Derani.

A decisão de manter os seis pilotos reflete a importância da continuidade para a próxima fase do programa. Depois de uma temporada dedicada ao desenvolvimento do carro, à construção dos processos de trabalho e à adaptação às exigências do FIA WEC, a equipe pretende aproveitar a experiência acumulada para avançar no grid e lutar regularmente por pontos com os dois protótipos.

“Os nossos pilotos conhecem o carro, os nossos métodos de trabalho e aquilo que precisamos melhorar. Eles trabalham muito bem juntos e construíram uma relação sólida com toda a equipe, por isso estamos muito satisfeitos em continuar com esse grupo na próxima temporada. Conquistar nossa primeira pole position em Barcelona foi um marco importante e demonstrou o quanto evoluímos juntos em nosso ano de estreia. Acreditamos que esse grupo tem experiência e potencial para ir ainda mais longe. Com os mesmos pilotos, podemos fortalecer essa base, extrair ainda mais desempenho do GMR-001 e lutar regularmente por pontos em 2027”, afirmou Gabriele Tarquini, diretor esportivo da Genesis Magma Racing.

A Genesis Magma Racing confirmará posteriormente a distribuição dos pilotos entre os dois carros para a temporada 2027 do FIA WEC. Nesta temporada de estreia, o carro #19 do time contou com os pilotos Dani Juncadella, Paul-Loup Chatin, e Mathieu Jaminet.

O último desafio da equipe em 2026 acontecerá no próximo mês, com a disputa da etapa final da temporada, as 6 Horas de Monza, na Itália.

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