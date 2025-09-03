Drugovich é opção à Cadillac no WEC e já foi vinculado a outras categorias de monopostos: veja alternativas para Felipe
Site britânico aponta piloto brasileiro como possível substituto de Jenson Button na Jota
A Cadillac anunciou Sergio Pérez e Valtteri Bottas como sua dupla de pilotos para a temporada de 2026 da Fórmula 1 e, com isso, Felipe Drugovich continua fora da F1 por mais um ano. No entanto, existem outras possibilidades no futuro do brasileiro com a marca americana, incluindo uma eventual vaga no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).
Segundo o site The Race, Drugovich está sendo cogitado pela Cadillac para substituir Jenson Button, ex-F1 que pilota o hipercarro #38, e que irá sair da WEC no fim deste ano. O principal candidato a posição era Mick Schumacher, a quem foi oferecido não só a vaga na WEC, mas também o posto de reserva na F1 e um salário maior do que o atual. No entanto, o alemão recusou a proposta e estaria negociando com a McLaren, que entrará no Campeonato de Endurance em 2027.
O brasileiro tem um bom histórico com a equipe americana, tendo corrido pela Cadillac nas 24h de Le Mans em 2025 e 2024 e também nas 24h de Daytona este ano. No entanto, de acordo com o portal britânico, o favorito a vaga na WEC é Callum Illott, que competiu pela Jota no ano passado, antes de retornar a Indy em 2025.
Este ano, Drugovich também já foi apontado como opção para a Andretti na Fórmula E, já para a próxima temporada, e, ocasionalmente, é cogitado na IndyCar.
