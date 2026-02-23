Pular para o conteúdo principal

WEC

Dudu Barrichello retorna ao WEC na classe GT3 em 2026

Filho do ex-piloto de F1 Rubens correu na temporada passada do Mundial de Endurance e irá pilotar o carro Aston Martin da Heart of Racing

Redação Motorsport.com
Publicado:
#10 Racing Spirit Of Leman Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Eduardo Barrichello

Foto de: FIAWEC - DPPI

Dudu Barrichello revelou, nessa segunda-feira (23) nas redes sociais, que retornará à classe GT3 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2026, depois de uma temporada completa no ano passado, com direito a uma pole position e terceiro lugar nas 6 Horas de São Paulo, disputada em Interlagos.

Leia também:

O piloto brasileiro volta ao WEC com outra equipe, a Heart of Racing, correrá com o Aston Martin Vantage AMR GT3 #23 junto do americano Gray Newell e do britânico Jonny Adam. A participação no Mundial inclui a tradicional prova das 24 Horas de Le Mans.

 

Na publicação, Dudu disse: "Sonhar é de graça, e acredito muito que quem trabalha colhe.. Trabalhei a minha vida inteira para ter esses tipos de oportunidades, que honestamente vão muito alem do que eu havia sonhado pra mim. Gratidão aos Céus, aos meus pais, meu irmÃo, e a minha família".

Dudu, filho do ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello, fez a temporada 2025 da classe GT3 do WEC com o Aston Martin #10 da Racing Spirit of Léman, junto de Valentin Hasse-Clot, Derek DeBoer e Anthony McIntosh, e terminou em 15º, com 32 pontos.

Ele também participará da temporada 2026 do campeonato da IMSA, também pela Heart of Racing, com o Aston Martin Vantage AMR GT3 #27 junto de Tom GambleZacharie Robichon e Mattia Drudi. Nas 24 Horas de Daytona, o time do brasileiro ficou em terceiro colocado na classe GTD.

