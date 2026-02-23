Dudu Barrichello retorna ao WEC na classe GT3 em 2026
Filho do ex-piloto de F1 Rubens correu na temporada passada do Mundial de Endurance e irá pilotar o carro Aston Martin da Heart of Racing
Foto de: FIAWEC - DPPI
Dudu Barrichello revelou, nessa segunda-feira (23) nas redes sociais, que retornará à classe GT3 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2026, depois de uma temporada completa no ano passado, com direito a uma pole position e terceiro lugar nas 6 Horas de São Paulo, disputada em Interlagos.
O piloto brasileiro volta ao WEC com outra equipe, a Heart of Racing, correrá com o Aston Martin Vantage AMR GT3 #23 junto do americano Gray Newell e do britânico Jonny Adam. A participação no Mundial inclui a tradicional prova das 24 Horas de Le Mans.
Na publicação, Dudu disse: "Sonhar é de graça, e acredito muito que quem trabalha colhe.. Trabalhei a minha vida inteira para ter esses tipos de oportunidades, que honestamente vão muito alem do que eu havia sonhado pra mim. Gratidão aos Céus, aos meus pais, meu irmÃo, e a minha família".
Dudu, filho do ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello, fez a temporada 2025 da classe GT3 do WEC com o Aston Martin #10 da Racing Spirit of Léman, junto de Valentin Hasse-Clot, Derek DeBoer e Anthony McIntosh, e terminou em 15º, com 32 pontos.
Ele também participará da temporada 2026 do campeonato da IMSA, também pela Heart of Racing, com o Aston Martin Vantage AMR GT3 #27 junto de Tom Gamble, Zacharie Robichon e Mattia Drudi. Nas 24 Horas de Daytona, o time do brasileiro ficou em terceiro colocado na classe GTD.
Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull
Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie
Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários