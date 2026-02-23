Dudu Barrichello retorna ao WEC na classe GT3 em 2026

Dudu Barrichello revelou, nessa segunda-feira (23) nas redes sociais, que retornará à classe GT3 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2026, depois de uma temporada completa no ano passado, com direito a uma pole position e terceiro lugar nas 6 Horas de São Paulo, disputada em Interlagos.

O piloto brasileiro volta ao WEC com outra equipe, a Heart of Racing, correrá com o Aston Martin Vantage AMR GT3 #23 junto do americano Gray Newell e do britânico Jonny Adam. A participação no Mundial inclui a tradicional prova das 24 Horas de Le Mans.

Na publicação, Dudu disse: "Sonhar é de graça, e acredito muito que quem trabalha colhe.. Trabalhei a minha vida inteira para ter esses tipos de oportunidades, que honestamente vão muito alem do que eu havia sonhado pra mim. Gratidão aos Céus, aos meus pais, meu irmÃo, e a minha família".

Dudu, filho do ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello, fez a temporada 2025 da classe GT3 do WEC com o Aston Martin #10 da Racing Spirit of Léman, junto de Valentin Hasse-Clot, Derek DeBoer e Anthony McIntosh, e terminou em 15º, com 32 pontos.

Ele também participará da temporada 2026 do campeonato da IMSA, também pela Heart of Racing, com o Aston Martin Vantage AMR GT3 #27 junto de Tom Gamble, Zacharie Robichon e Mattia Drudi. Nas 24 Horas de Daytona, o time do brasileiro ficou em terceiro colocado na classe GTD.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!