EXCLUSIVO: Sargeant, estreante no WEC, afirma não sentir saudades da F1

Logan Sargeant passou por um período conturbado antes de chegar no WEC. Em 2024, ele perdeu seu lugar na Williams no meio da temporada da Fórmula 1 para Franco Colapinto, encerrando sua carreira na categoria máxima após menos de duas temporadas completas.

Desde então, Sargeant experimentou diversas categorias do automobilismo, da Indy à classe LMP2 da IMSA. Ele também estava pronto para uma mudança para a European Le Mans Series por meio de um acordo com a Genesis, mas esse projeto nunca se concretizou.

Dois anos após deixar a F1, o piloto de 25 anos está agora no paddock do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Ele faz sua estreia na série neste fim de semana em Ímola pela Proton Competition, dividindo o Ford Mustang LMGT3 #88 com Stefano Gattuso e Giammarco Levorato.

Ele também já sabe que, a partir de 2027, se juntará ao programa de hipercarros da Ford, ao lado de Sebastian Priaulx e Mike Rockenfeller.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Sargeant refletiu sobre a vida após a F1 e o que está por vir.

“Primeiro, tirei um tempinho de folga”, disse Sargeant. “No final de 2024, fiz um teste na IndyCar, fiz um teste na LMP2 e depois tirei mais um tempinho de folga. Joguei golfe, curti a Flórida, então aproveitei para passar um tempo com amigos e família".

“E então senti vontade de pilotar de novo, então entrei na LMP2 na IMSA. Fiz três corridas nessa categoria nos últimos seis meses. Correu muito, muito bem. E o contrato com a Ford não demorou muito para surgir, e agora estou animado por estar aqui neste carro, e ainda mais animado com o hipercarro que está por vir".

A melhor experiência desde que saí da F1, diz Sargeant, foi simplesmente voltar aos carros.

“Provavelmente, eu diria que voltar a pilotar foi muito divertido”, explicou. “Chegar em Indianápolis, na corrida da IMSA, e ser extremamente rápido depois de um ano sem pilotar foi bem divertido. E então, é claro, acho que isso levou a coisas maiores, então essa foi provavelmente a melhor".

Logan Sargeant, Proton Ford Foto: FIAWEC - DPPI

Estilo de pilotagem diferente

Depois de ter pilotado dois carros de alta carga aerodinâmica na IndyCar e na LMP2, Sargeant está agora se adaptando a uma máquina com carga aerodinâmica significativamente menor: o GT3.

Ele admitiu que o Mustang LMGT3 tem uma condução “muito diferente” em comparação com os carros que pilotou nos últimos anos.

“É muito mais pesado, o estilo de pilotagem é bem diferente, então sinto que as coisas estão se encaixando para mim”, explicou o ex-piloto da Williams. “Ainda não está onde eu gostaria que estivesse, em termos de naturalidade na pilotagem, mas, mesmo assim, continua sendo um bom desafio".

“Está ampliando meu repertório, isso é certo. Tenho certeza de que há partes do que estou fazendo este ano em um carro GT3 que poderei aplicar no ano que vem, mesmo que seja um carro muito diferente".

Sabendo que será um processo de aprendizagem, Sargeant entra na temporada sem expectativas fixas.

“Só quero encarar cada fim de semana”, enfatizou. “É claro que ainda preciso aprender a pilotar o carro até certo ponto, e ele não tem sido o carro mais fácil de pilotar neste fim de semana, então ainda estou tentando me adaptar um pouco a isso".

“Mas tudo o que podemos fazer é correr da melhor maneira possível, garantir que as corridas sejam limpas, evitar penalidades ou problemas causados por nós mesmos, e onde quer que isso nos deixe, lá ficaremos. Espero, espero que tenhamos o ritmo necessário para ficar em uma posição decente".

#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

Sinais positivos no simulador

No ano que vem, Sargeant passará para a categoria principal do WEC com o programa de hipercarros da Ford. Havia rumores de que ele já poderia ter entrado no campeonato este ano por meio de um acordo com a IDEC Sport ligado à Genesis Magma Racing, mas, em vez disso, ele está comprometido com a Ford agora e na próxima temporada.

“Nunca assinei nada com a Genesis”, enfatizou Sargeant. “Já disse isso muitas vezes, mas eu queria fazer essa pausa, que era o que havíamos conversado anteriormente, e depois que tirei esse tempo de folga, quando senti vontade de pilotar novamente, entrei na LMP2 na IMSA e, a partir daí, começaram as conversas com a Ford, o que levou a isso".

Vários detalhes do projeto da Ford já são conhecidos. A montadora americana vai correr com um chassi ORECA e um motor V8 de 5,4 litros naturalmente aspirado, enquanto Sargeant, Rockenfeller e Priaulx já foram confirmados como os três primeiros pilotos.

No entanto, ainda há algumas incógnitas – mesmo para o próprio Sargeant.

“Não vi nenhum conceito, mas acho que o cronograma depende um pouco de quando o carro estiver pronto, então isso ainda está para ser confirmado, o que significa que os testes também estão para ser confirmados. Mas espero que possamos realizar uma quantidade razoável de trabalho na segunda metade do ano”, disse.

Embora o hipercarro propriamente dito ainda não esteja pronto, muito trabalho já está sendo feito nos bastidores no simulador.

“Já estamos no simulador, o que é bom”, revelou Sargeant. “Testando os sistemas, trabalhando em todas as variáveis que podem ser ajustadas antes que o carro esteja pronto".

“Tudo isso está em andamento, o que é bom e positivo. E, a partir do simulador, estamos tendo uma boa impressão, mas, no fim das contas, até termos um carro de verdade que possamos comparar com o simulador, não saberemos realmente onde estamos".

Logan Sargeant, Proton Foto: FIAWEC - DPPI

De olho em Le Mans

Agora que está passando uma temporada na classe GT, mais lenta, primeiro, Sargeant espera levar lições valiosas da LMGT3 para a classe dos hipercarros em seu segundo ano no WEC.

“Tenho certeza de que há coisas que vou conseguir tirar da pilotagem do carro GT3 e aplicar no ano que vem”, disse ele. “Mesmo que seja um carro muito diferente, sempre dá para aprender alguma coisa".

“Seja nas paradas nos boxes, no aperfeiçoamento das trocas de piloto, no manejo do tráfego ou na gestão dos pneus, seja o que for, há coisas que você pode aproveitar. E eu já comecei a aplicar algumas delas nas corridas da IMSA que participei. Então, sim, é tudo uma questão de ampliar o conjunto de ferramentas para estar pronto para o que vier no ano que vem".

Embora seu foco imediato seja a temporada de 2026, Sargeant já conhece a meta de longo prazo do programa de hipercarros da Ford.

“Acho que o principal objetivo de todos é vencer em Le Mans, isso é certo”, disse o americano. “Se isso vai acontecer imediatamente ou daqui a alguns anos, vamos ver".

“Acho que temos que ser realistas e entender que o primeiro ano pode não ser o mais fácil, entrando em um novo campeonato onde outros fabricantes já estão há muito tempo".

“Então, vamos começar com tudo o mais rápido possível, e será muito importante sermos eficientes, aproveitar ao máximo o tempo que temos até o ano que vem e começar em uma boa posição".

#88 Proton Ford Mustang GT3: Logan Sargeant, Stefano Gattuso, Giammarco Levorato. Foto: FIAWEC - DPPI

Sargeant não sente falta da F1

Com sua estreia no WEC – e sabendo que ficará lá por pelo menos dois anos –, o período mais tranquilo desde que deixou a F1 chegou oficialmente ao fim. Ele sente falta do Campeonato Mundial?

"Não, estou muito insensível — acho que essa é a palavra certa — à F1”, admitiu. “Sinceramente, não me importo. No final das contas, eu não estava mais interessado em ficar lá depois de conhecer a forma como algumas equipes trabalham".

"Então, sim, fiquei feliz em mudar para o lado de endurance do esporte, um ambiente mais agradável, mais descontraído e onde todos trabalham em colaboração em direção ao mesmo objetivo".

O WEC continua atraindo mais fabricantes, enquanto mais jovens pilotos também estão encontrando seu caminho para o campeonato – tanto na LMGT3 quanto nos hipercarros. Com tão poucas vagas disponíveis na F1, muitos talentos estão procurando outras opções, e o WEC parece cada vez mais ser uma opção séria.

Sargeant também vê dessa forma?

“Sim, claro. No fim das contas, sei quanta pressão existe na F1, e se eles ainda tiverem vontade de pilotar depois disso, essa é obviamente uma decisão que precisam tomar, mas é definitivamente um ótimo lugar para se chegar”, refere-se ele ao WEC. “É um campeonato fantástico, com fabricantes fantásticos e um bom lugar para correr".

Embora ainda não tenha pilotado o LMDh da Ford na vida real, Sargeant espera gostar mais do hipercarro do que da F1.

“Sim, com certeza. Acho que talvez não falando da perspectiva de pilotagem, mas falando da perspectiva da atmosfera, do ambiente, sinto que estou em um bom lugar".

“Mais uma vez, ter dois companheiros de equipe em que todos estão trabalhando em prol do mesmo objetivo, fazendo concessões uns pelos outros, seja lá como for. É simplesmente uma forma boa e diferente de correr".

Um longo futuro no WEC

#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sua carreira no WEC mal começou, mas Sargeant espera permanecer no campeonato por muitos anos.

“Espero que sim”, disse o piloto da Ford quando questionado se se vê competindo a longo prazo. “Com certeza é um ótimo campeonato para competir na categoria mais alta das corridas de endurance e, provavelmente, o nível mais alto de corridas de endurance do mundo".

"Poder correr em Le Mans na categoria mais alta é um prazer. Então, com certeza, é algo que quero fazer por um bom tempo”, concluiu.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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