FIA e ACO fecham acordo de 10 anos e garantem futuro do WEC

A FIA e o Automobile Club de l'Ouest (ACO) anunciaram nesta quarta-feira um novo acordo de 10 anos para a promoção conjunta do Mundial de Endurance (WEC). A extensão garante a continuidade da parceria responsável pelo campeonato até o fim da temporada de 2037.

O anúncio acontece poucas semanas depois de surgirem rumores sobre possíveis divergências entre as duas entidades. A imprensa alemã chegou a apontar a possibilidade de FIA e ACO seguirem caminhos separados, algo que foi rapidamente contestado pelas organizações. O acordo então vigente terminaria somente após a temporada de 2027, e não em 2026, como havia sido inicialmente divulgado.

Com a renovação, a parceria ganha mais 10 anos. Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem classificou o novo compromisso como um passo importante para assegurar o futuro da categoria e destacou que a relação entre a federação e o ACO existe há mais de 120 anos. Já Pierre Fillon, presidente do ACO, ressaltou que a colaboração entre as entidades está no centro do WEC desde a criação do campeonato, em 2012.

General view Photo by: Jakob Ebrey

Além de garantir a continuidade do Mundial, o novo contrato prevê mudanças na administração da categoria. Quando a extensão entrar em vigor, os processos regulatórios ficarão sob supervisão do grupo de trabalho da FIA e do campeonato, enquanto o Conselho Mundial de Automobilismo será responsável por ratificar as decisões.

FIA e ACO também passarão a supervisionar conjuntamente a homologação dos carros que competem na classe Hypercar, dentro de um processo que as entidades pretendem tornar mais simples. A categoria é atualmente o principal nível técnico do WEC e reúne algumas das maiores fabricantes do automobilismo mundial.

O acordo ainda prevê maior presença da marca da FIA nos eventos do campeonato, incluindo parque fechado, cerimônias após as corridas, safety cars e transmissões de televisão. Em comunicado conjunto, FIA e ACO afirmaram que a renovação busca ampliar a parceria e impulsionar o crescimento comercial do WEC ao longo da próxima década.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!