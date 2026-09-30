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WEC Fuji

FIA e ACO fecham acordo de 10 anos e garantem futuro do WEC

Entidades ampliam parceria até o fim de 2037 após rumores de possível separação na organização do Mundial de Endurance

Rachit Thukral
Rachit Thukral
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Foto de: JEP

A FIA e o Automobile Club de l'Ouest (ACO) anunciaram nesta quarta-feira um novo acordo de 10 anos para a promoção conjunta do Mundial de Endurance (WEC). A extensão garante a continuidade da parceria responsável pelo campeonato até o fim da temporada de 2037.

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O anúncio acontece poucas semanas depois de surgirem rumores sobre possíveis divergências entre as duas entidades. A imprensa alemã chegou a apontar a possibilidade de FIA e ACO seguirem caminhos separados, algo que foi rapidamente contestado pelas organizações. O acordo então vigente terminaria somente após a temporada de 2027, e não em 2026, como havia sido inicialmente divulgado.

Com a renovação, a parceria ganha mais 10 anos. Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem classificou o novo compromisso como um passo importante para assegurar o futuro da categoria e destacou que a relação entre a federação e o ACO existe há mais de 120 anos. Já Pierre Fillon, presidente do ACO, ressaltou que a colaboração entre as entidades está no centro do WEC desde a criação do campeonato, em 2012.

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Photo by: Jakob Ebrey

Além de garantir a continuidade do Mundial, o novo contrato prevê mudanças na administração da categoria. Quando a extensão entrar em vigor, os processos regulatórios ficarão sob supervisão do grupo de trabalho da FIA e do campeonato, enquanto o Conselho Mundial de Automobilismo será responsável por ratificar as decisões.

FIA e ACO também passarão a supervisionar conjuntamente a homologação dos carros que competem na classe Hypercar, dentro de um processo que as entidades pretendem tornar mais simples. A categoria é atualmente o principal nível técnico do WEC e reúne algumas das maiores fabricantes do automobilismo mundial.

O acordo ainda prevê maior presença da marca da FIA nos eventos do campeonato, incluindo parque fechado, cerimônias após as corridas, safety cars e transmissões de televisão. Em comunicado conjunto, FIA e ACO afirmaram que a renovação busca ampliar a parceria e impulsionar o crescimento comercial do WEC ao longo da próxima década.

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