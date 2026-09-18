A FIA e o Automobile Club de l’Ouest (ACO) negaram rumores sobre um possível rompimento na gestão do WEC antes de 2027. A manifestação ocorre após relatos de um suposto racha entre as entidades, o que ameaçaria a permanência das 24 Horas de Le Mans no calendário do Mundial de Endurance.

O portal alemão Auto Motor und Sport publicou uma 'bomba' na noite de quinta-feira (17) ao noticiar que a FIA e o ACO, promotores conjuntos do WEC, poderiam se separar já em 2027.

De acordo com a reportagem, não havia sido alcançado nenhum acordo entre as duas partes quanto à promoção do WEC em 2027. O AMuS acrescentou que a situação poderia levar a FIA a abrir uma licitação para selecionar um novo promotor para o campeonato. Tal categoria, caso se concretize, não incluiria as 24 Horas de Le Mans, já que a corrida francesa é de propriedade e administrada diretamente pelo ACO.

A FIA já se pronunciou sobre a reportagem, esclarecendo que seu contrato atual de promoção com o ACO permanece em vigor até o final de 2027. A entidade reguladora acrescentou que estão em andamento discussões sobre uma prorrogação além do prazo atual.

“O Campeonato Mundial de Endurance da FIA tem apresentado um crescimento sustentável desde a introdução dos regulamentos de hipercarros e LMGT3, competindo nesta temporada em sete países”, afirmou a Federação em comunicado divulgado ao Motorsport.com.



“Essa conquista é resultado de uma ampla colaboração entre pilotos, equipes, fabricantes, a FIA, o ACO, a promotora LMEM e os milhões de fãs que acompanham o campeonato. A FIA e o ACO continuam as discussões sobre uma prorrogação do contrato de promoção. O contrato atual com o ACO permanece em vigor até o final de 2027".

O WEC também se pronunciou sobre a notícia, afirmando que tanto a FIA quanto o ACO estão envolvidos em discussões “construtivas” para o futuro de longo prazo do campeonato. O comunicado afirmou, da mesma forma, que as discussões dizem respeito às temporadas “após 2027”, sugerindo que o futuro da categoria está garantido para o próximo ano.

“O ACO e a FIA vêm trabalhando em estreita colaboração há muitos anos no desenvolvimento do FIA WEC, criado em 2012”, afirmou o WEC em comunicado divulgado ao Motorsport.com.

“Essa cooperação de longa data tem apoiado o crescimento e a visibilidade global do campeonato mundial, que atualmente vive um momento de grande dinamismo, com interesse crescente por parte de fabricantes, equipes, parceiros, mídia e fãs. Nesse contexto, a e a FIA estão atualmente envolvidas em discussões sobre o futuro do FIA WEC além de 2027".



“Essas discussões estão avançando conforme planejado, em um espírito construtivo e com um compromisso comum de preparar o futuro do campeonato mundial. Ambas as organizações continuam totalmente comprometidas com sua colaboração e estão trabalhando juntas para garantir o desenvolvimento contínuo e o sucesso de longo prazo do FIA WEC".

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

O WEC já anunciou um calendário de nove etapas para 2027, que inclui o retorno de Silverstone, a permanência de Interlagos e a tradicional final de temporada do campeonato no Bahrein. O calendário foi aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA em junho.

Histórico do endurance é conturbado

As corridas de sportscars (carros esportivos) de nível internacional têm sido atormentadas por questões políticas e organizacionais ao longo da história. O caso mais famoso foi o colapso do Campeonato Mundial de Carros Esportivos após 1993, após ter sido disputado sob vários nomes por quatro décadas.

Levou mais 20 anos para que outro campeonato mundial da categoria, sancionado pela FIA, fosse criado, quando a FIA e o ACO uniram forças para lançar o WEC em 2012.

Embora a nova categoria já tenha passado por várias fases de altos e baixos, ela tem apresentado uma tendência significativa de crescimento nos últimos anos, impulsionada pela convergência dos regulamentos da LMDh/LMH com os do campeonato da IMSA, nos EUA.

O WEC é promovido pela Le Mans Endurance Management (LMEM), uma subsidiária do ACO. A FIA, que é a promotora conjunta, sanciona o campeonato e concede seus títulos mundiais.

A AMuS informou que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que concorreu sem oposição na última eleição, vem renegociando os contratos da entidade reguladora com todos os campeonatos. Normalmente, campeonatos como a F1 repassam uma determinada quantia à FIA todos os anos.

A reportagem alegando uma disputa entre a FIA e o ACO causou alvoroço porque o WEC havia anunciado novos regulamentos para a categoria de hipercarros para 2030 há apenas três meses, criando uma única categoria de ponta unificada. As regras foram acordadas em princípio tanto pela FIA quanto pelo ACO, bem como pela IMSA.

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