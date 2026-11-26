Dearborn (EUA) – Sessenta anos depois de ocupar as três primeiras posições nas 24 Horas de Le Mans, em 1966, a Ford apresentou oficialmente o carro com o qual pretende voltar a disputar a vitória geral na tradicional prova francesa. Batizado de GT41, o novo hipercarro da Ford Racing será a principal aposta da fabricante norte-americana no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) a partir de 2027, colocando novamente a marca na disputa com alguns dos maiores fabricantes de automóveis do mundo.

A revelação pública aconteceu no Ford Field, em Detroit, durante a tradicional rodada de Thanksgiving da NFL. A escolha do local ajuda a dimensionar a importância que a Ford atribui ao projeto, levando a apresentação de um carro de competição para além do ambiente do automobilismo. O GT41 também representa uma nova etapa da estratégia global da Ford Racing, que ampliou consideravelmente sua presença nas competições nos últimos anos.

A convite da Ford, Motor1.com e Motorsport.com acompanharam os bastidores do desenvolvimento do novo Hypercar em Dearborn, nos Estados Unidos. Durante uma imersão nas instalações da fabricante, tivemos acesso às áreas de engenharia, design e desenvolvimento de motores, incluindo departamentos normalmente restritos aos profissionais envolvidos nos programas de competição.

DO GT40 AO GT41: UMA POLEGADA E SEIS DÉCADAS DE HISTÓRIA

Ford GT41 Hypercar Foto de: Ford

Durante nossa passagem pela Ford, tivemos a oportunidade de conhecer de perto os três GT40 que protagonizaram a histórica chegada de Le Mans em 1966. São os carros originais que ocuparam as três primeiras posições naquela edição da prova, resultado que marcou o início de uma sequência de quatro vitórias consecutivas da fabricante norte-americana na classificação geral, entre 1966 e 1969.

A relação com aqueles carros também está presente na denominação do novo Hypercar. Assim como o GT40 teve seu nome associado à altura de aproximadamente 40 polegadas, o GT41 faz referência à medida de 41 polegadas, considerando a distância da base do carro até o ponto superior de referência indicado pela engenharia durante a apresentação.

Embora a Ford tenha retornado a Le Mans em 2016 com o Ford GT, conquistando a vitória na categoria LMGTE Pro, o objetivo do novo programa é diferente. Desta vez, a fabricante estará na principal categoria do WEC, disputando a classificação geral com protótipos desenvolvidos especificamente para as competições de endurance.

FORD GT41: MOTOR V8 ASPIRADO E SISTEMA HÍBRIDO

Ford GT41 Hypercar Foto de: Ford

Desenvolvido de acordo com o regulamento LMDh, o Ford GT41 utiliza um chassi fornecido pela Oreca, combinado com uma carroceria cuja identidade visual e desenvolvimento aerodinâmico estão associados ao trabalho da Ford Racing. A arquitetura permite que o protótipo dispute tanto o Campeonato Mundial de Endurance quanto, tecnicamente, o campeonato norte-americano IMSA.

A Ford optou por um motor V8 aspirado de 5,4 litros, desenvolvido a partir da arquitetura Coyote, que também serve de base para motores utilizados nos veículos de produção da fabricante. A escolha estabelece uma relação técnica com a família de motores presente em modelos como o Mustang, embora o propulsor do GT41 tenha sido desenvolvido para atender às exigências específicas das competições de endurance.

Por seguir o regulamento LMDh, a potência do conjunto híbrido tem como referência 500 kW, o equivalente a aproximadamente 680 cv. A entrega efetiva será determinada pelos parâmetros do Balance of Performance (BoP), mecanismo utilizado para equilibrar o desempenho dos diferentes projetos que competem na categoria Hypercar.

O sistema híbrido utiliza componentes padronizados pelo regulamento, incluindo um motor-gerador elétrico da Bosch, uma bateria desenvolvida pela Williams Advanced Engineering e uma transmissão sequencial de sete marchas da Xtrac. Tanto o V8 quanto o motor elétrico transmitem força às rodas traseiras.

Durante as frenagens, o motor elétrico atua como gerador, recuperando parte da energia cinética e armazenando-a na bateria. Essa energia pode ser utilizada posteriormente nas acelerações, dentro dos limites estabelecidos pelo regulamento. A integração entre os dois sistemas de propulsão é uma das áreas de desenvolvimento mais importantes para a eficiência do conjunto ao longo de uma prova de endurance.

ENTRAMOS NOS BASTIDORES DO DESENVOLVIMENTO DO FORD GT41

Foto de: Motor1

Uma das etapas mais interessantes da visita às instalações da Ford Racing foi acompanhar o processo de validação do motor V8 do GT41 em dinamômetro. A estrutura combina o funcionamento físico do propulsor, instalado em uma célula de testes equipada com diversos sensores, com um ambiente virtual capaz de reproduzir as condições de utilização do motor em diferentes circuitos.

Na prática, a engenharia consegue simular uma volta completa em Le Mans ou Interlagos, reproduzindo as variações de rotação, carga, aceleração, desaceleração e retomada que o motor enfrentará durante uma competição. O processo permite avaliar seu comportamento em condições próximas às encontradas na pista, antes mesmo de o carro iniciar uma sessão de testes no circuito.

Durante nossa visita, acompanhamos uma simulação do funcionamento do V8 no circuito de La Sarthe, em Le Mans. Além da possibilidade de observar a interação entre os ambientes físico e virtual, tivemos uma primeira experiência com uma característica que praticamente todos os profissionais envolvidos no projeto fizeram questão de destacar: o ronco do motor V8 aspirado.

Também tivemos acesso a uma área restrita dedicada à preparação dos motores de competição. Em uma sala relativamente pequena, três especialistas trabalham diretamente no desenvolvimento e na montagem dos propulsores. Segundo informações obtidas durante a visita, 12 motores já haviam sido produzidos para o programa, em um processo que combina recursos avançados de usinagem com um trabalho bastante artesanal de montagem e ajuste.

Naturalmente, parte das informações relacionadas ao desenvolvimento permanece restrita à equipe. Não tivemos acesso a todos os componentes internos ou aos parâmetros utilizados na preparação do motor, mas foi possível compreender a dimensão do trabalho necessário para transformar uma arquitetura conhecida pela engenharia da Ford em um propulsor capaz de enfrentar as exigências de uma competição de 24 horas.

Em um carro de endurance, o desenvolvimento não está concentrado apenas na obtenção da potência máxima. O controle das temperaturas, a eficiência energética, o gerenciamento da lubrificação e a capacidade de manter níveis consistentes de desempenho durante milhares de quilômetros são determinantes para a competitividade. É justamente nesse conjunto de variáveis que os testes em dinamômetro e as ferramentas de simulação assumem um papel importante.

QUEM SÃO OS PILOTOS DO FORD GT41?

Foto de: Motor1

A Ford Racing terá dois Hypercars na temporada 2027 do WEC, com uma formação de seis pilotos titulares que reúne profissionais com diferentes experiências no automobilismo. A composição combina vencedores de provas tradicionais de endurance, especialistas em protótipos e pilotos com passagem pela Fórmula 1.

Entre os nomes está o alemão Mike Rockenfeller, vencedor das 24 Horas de Le Mans em 2010 pela Audi. O australiano Matt Campbell e o britânico Tom Blomqvist também possuem experiência na principal categoria dos protótipos, enquanto Nick Yelloly reúne passagens por programas de competição de diferentes fabricantes.

A formação inclui ainda Sebastian Priaulx, que já possui experiência com a Ford nas competições de GT, e Logan Sargeant, norte-americano que disputou a Fórmula 1 pela Williams. O francês Tom Dillmann, com experiência em diferentes categorias de protótipos, será o piloto reserva do programa.

Pilotos titulares da Ford Racing no WEC 2027:

Mike Rockenfeller (Alemanha)

Matt Campbell (Austrália)

Tom Blomqvist (Reino Unido)

Nick Yelloly (Reino Unido)

Sebastian Priaulx (Guernsey)

Logan Sargeant (Estados Unidos)

Piloto reserva: Tom Dillmann (França).

A ESTRATÉGIA DA FORD RACING VAI MUITO ALÉM DE LE MANS

Ford GT41 Hypercar Foto de: Ford

O desenvolvimento do GT41 precisa ser compreendido dentro de um movimento mais amplo da Ford no automobilismo mundial. A fabricante está presente na Fórmula 1 com a Red Bull Ford Powertrains, nas competições de GT com o Mustang, nas provas de endurance off-road com a Ranger Raptor e em categorias tradicionais do automobilismo norte-americano, como a NASCAR.

Durante as conversas que tivemos em Dearborn com executivos e engenheiros da Ford, ficou evidente que existe uma preocupação em estabelecer uma relação entre os programas de competição e o desenvolvimento dos veículos de produção. Essa integração passa pelo compartilhamento de conhecimentos técnicos, ferramentas de engenharia, metodologias de validação e pela formação dos profissionais envolvidos nos diferentes projetos.

O próprio V8 do GT41 exemplifica parte dessa estratégia. Embora existam diferenças importantes entre um motor de competição e aquele utilizado em um Mustang de rua, a utilização de uma arquitetura conhecida pela engenharia permite explorar conhecimentos acumulados em ambos os ambientes. O aprendizado pode envolver materiais, processos de fabricação, gerenciamento térmico, lubrificação e eficiência mecânica.

A participação em diferentes modalidades também permite à Ford trabalhar com desafios complementares. Na Fórmula 1, o gerenciamento de energia e a integração dos sistemas elétricos assumem grande relevância. Nas provas de endurance, a eficiência e a durabilidade precisam coexistir com o desempenho. Já nas competições off-road, como Dakar e Baja, a resistência dos componentes é levada a condições extremas de utilização.

Essa estratégia também ajuda a compreender a importância atribuída pela Ford aos programas de competição associados a veículos de produção, como Mustang e Ranger. São produtos que possuem uma identidade consolidada no mercado e que permitem estabelecer uma conexão mais direta entre o desenvolvimento realizado nas pistas e a experiência dos consumidores.

O DESAFIO DE VOLTAR A VENCER LE MANS

Ford GT41 Hypercar Foto de: Ford

Quando o Ford GT41 alinhar no grid das 24 Horas de Le Mans em 2027, terão se passado 58 anos desde a última vitória geral da fabricante na prova. A Ford encontrará um cenário bastante diferente daquele da década de 1960, com uma categoria que reúne fabricantes com diferentes arquiteturas de propulsão, soluções aerodinâmicas e estratégias de desenvolvimento, dentro de um regulamento que procura equilibrar o desempenho dos carros.

O desafio também envolve a capacidade de estruturar uma operação de competição capaz de enfrentar equipes que já acumularam temporadas de experiência com os atuais Hypercars. A competitividade dependerá tanto do desenvolvimento do GT41 quanto da execução das estratégias de corrida, da confiabilidade dos componentes e da evolução do trabalho conjunto entre engenheiros, mecânicos e pilotos.

A imersão nas instalações da Ford Racing permitiu compreender que a importância do GT41 para a fabricante não está restrita ao resultado que será obtido em Le Mans. Existe um investimento em capacidade de engenharia, desenvolvimento tecnológico e formação de profissionais que poderá contribuir para outros projetos da companhia. A vitória na prova francesa é o grande objetivo esportivo, mas o retorno desse programa também será medido pela capacidade de transformar o conhecimento adquirido nas competições em soluções para os próximos veículos de produção da Ford.