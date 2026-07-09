GUIA WEC: Acesso, transporte e programação completa das 6 Horas de São Paulo
Organização orienta público sobre portões de entrada, linha especial de ônibus, acessibilidade, regras de segurança e atrações dos três dias de WEC
Foto de: Jose Mario Dias
A organização das 6 Horas de São Paulo, quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) de 2026, divulgou todas as orientações para o acesso do público durante o evento, que acontece entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos.
Além da disputa entre os melhores carros de endurance do mundo, o fim de semana contará com uma programação de entretenimento para todas as idades, incluindo shows, experiências na Fan Zone, gastronomia e ativações das montadoras participantes.
Ingresso e estacionamento
- Acesso exclusivamente pelo aplicativo Quentro.
- Não haverá ingresso impresso.
- Cada ingresso permite apenas uma entrada por dia, sem possibilidade de reentrada após a saída.
- Não haverá estacionamento disponível para o público dentro do Autódromo de Interlagos.
- A Fan Zone estará aberta a todos os portadores de ingresso, independentemente do setor adquirido.
Acesso ao evento
A organização recomenda que o público confira antecipadamente o portão correspondente ao seu ingresso para agilizar a entrada no autódromo.
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Setor
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Portão
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Arquibancada A
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Portão A
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Arquibancada B
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Portão B
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Arquibancada M
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Portão M
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Pit Stop
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Portão M
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Terrace
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Portão D
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Endurance Club
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Portão D
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The Place to Be
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Portão 8
Operação especial de transporte
Para facilitar o deslocamento do público, a SPTrans e a CET operarão a linha especial 606F-10 – Circular – Autódromo, conectando a Estação Autódromo da CPTM aos principais acessos do circuito.
Funcionamento da linha
- Sexta-feira: 10h às 21h
- Sábado: 7h às 20h30
- Domingo: 7h às 20h45
Tarifa
- Sexta-feira e sábado: R$ 5,30 (aceita Bilhete Único)
- Domingo: gratuito, por meio do programa Domingão Tarifa Zero.
Acessibilidade
O evento contará com transporte adaptado exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD), fazendo a ligação entre a Estação Jurubatuba da CPTM e o Autódromo de Interlagos. O circuito também dispõe de estruturas acessíveis, áreas reservadas de visualização e equipes preparadas para atendimento ao público.
Regras de entrada
Todos os visitantes passarão por inspeção de segurança na entrada do evento.
É permitido levar:
• Mochila ou bolsa (com possibilidade de revista ao entrar no Autódromo)
• Câmera fotográfica de qualquer tipo (não é permitido levar ou usar drones)
• Garrafas, copos de plástico e/ou material térmico são permitidos desde que não contenham nenhum tipo de líquido (o evento dispõe de estações de hidratação de água).
• Alimentos industrializados lacrados (como biscoitos, barras de cereal e salgadinhos)
• Frutas cortadas (embalados em embalagem transparente e flexível, tipo "zip lock")
• Sanduíches (embalados em embalagem transparente e flexível, tipo "zip lock")
• Garrafa de água plástica descartável de até 500ml
*Cada pessoa pode levar no máximo cinco itens para alimentação.
Não será permitida a entrada com:
• Garrafas, copos de vidro e latas abertas (exceto garrafas descartáveis de água de até 500 ml)
• Bebidas alcoólicas
• Substâncias ilícitas ou ilegais
• Fogos de artifício, sinalizadores, explosivos ou dispositivos similares
• Objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes (como facas, canivetes, tesouras)
• Armas de qualquer tipo
• Drones ou qualquer dispositivo de controle remoto
• Guarda-chuvas grandes ou com ponta afiada
• Instrumentos musicais, cornetas, megafones e apitos
• Sprays em aerossol (como desodorantes ou repelentes)
• Cadeiras ou bancos dobráveis
• Coolers e caixas térmicas
• Capacetes
• Animais de estimação (exceto cães-guia devidamente identificados)
• Bandeiras com mastros
• Materiais de divulgação política ou publicitária não autorizados
• Qualquer tipo de objeto que possa ser arremessado e causar ferimentos
• Lasers, apontadores ou lanternas potentes
*Esses itens visam garantir a segurança de todos os presentes e podem ser adaptados conforme as diretrizes específicas do evento.
O evento contará com guarda-volumes digitais (serviço pago e sujeito à disponibilidade).
Classificação etária
- 0 a 12 anos
Entrada gratuita mediante retirada prévia de ingresso infantil e acesso acompanhado de responsável legal portando ingresso válido.
- 12 a 15 anos
Entrada permitida mediante autorização por escrito e acompanhamento de um adulto responsável.
- 16 a 18 anos
Entrada permitida sem necessidade de acompanhante.
Os ingressos para alguns setores seguem disponíveis nas bilheterias do Autódromo de Interlagos e no site oficial do evento.
Programação do evento*
*Programação sujeita a alterações.
Sexta-feira – 10 de julho
Portões: 8h às 20h (entrada permitida até 17h)
Pista
- 11h00 às 12h30 – Treino Livre 1
- 13h45 às 14h15 – Drivers Talk Show
- 14h30 às 15h30 – Pit Walk
- 15h50 às 17h20 – Treino Livre 2
Fan Zone
- 12h30 – Fábio Osório + DJ Ferk
- 14h30 – Syon Trio
- 15h30 – Fábio Osório + DJ Ferk
- 16h00 – Blaymorphed
- 16h55 – Rock Collection
- 17h40 – DJ Ronaldo Gasparian
- 19h00 – Baile do Abrava
Sábado – 11 de julho
Portões: 8h às 20h30 (entrada permitida até 17h)
Pista
- 10h10 às 11h10 – Treino Livre 3
- 12h00 às 13h30 – Pit Walk
- 12h05 às 12h35 – Sessão de Autógrafos
- 13h30 às 13h45 – Desfile de Carros Clássicos
- 14h30 às 14h42 – Classificatório LMGT3
- 14h50 às 15h00 – Hyperpole LMGT3
- 15h10 às 15h22 – Classificatório Hypercar
- 15h30 às 15h40 – Hyperpole Hypercar
Fan Zone
- 11h30 – Apresentação Mission H24
- 12h05 – Mundo Bita
- 13h00 às 13h30 – Drivers Talk Show
- 13h30 – Mamonas Assassinas O Legado
- 16h00 – DJ Kasino
- 17h00 – DJ Ronaldinho
- 17h50 – Bateria da Mocidade Alegre
- 18h20 – SPC
Domingo – 12 de julho
Portões: 7h às 20h30 (entrada permitida até 17h)
Pista
- 9h – Pit Walk
- 9h05 às 9h35 – Sessão de Autógrafos
- 10h04 às 10h10 – Volta de Honra
- 10h00 às 11h20 – Show do Grid
- 10h35 às 11h14 – Grid Walk
- 11h30 às 17h30 – Rolex 6 Horas de São Paulo
- 17h30 – Cerimônia de Pódio
Fan Zone
- 12h00 – Fábio Osório + DJ Ferk
- 12h30 – Fera Neném
- 13h45 – The Lords
- 15h00 – Gabriel O Pensador
- 16h00 – Fábio Osório + DJ Ferk
- 16h15 – Nathalia Côrte
- 18h00 – Show de Drones
- 18h30 – Show Surpresa
- 19h30 – Espetáculo de Fogos de Artifício
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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