A organização das 6 Horas de São Paulo, quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) de 2026, divulgou todas as orientações para o acesso do público durante o evento, que acontece entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos.

Além da disputa entre os melhores carros de endurance do mundo, o fim de semana contará com uma programação de entretenimento para todas as idades, incluindo shows, experiências na Fan Zone, gastronomia e ativações das montadoras participantes.

Ingresso e estacionamento

Acesso exclusivamente pelo aplicativo Quentro.

Não haverá ingresso impresso.

Cada ingresso permite apenas uma entrada por dia, sem possibilidade de reentrada após a saída.

Não haverá estacionamento disponível para o público dentro do Autódromo de Interlagos.

A Fan Zone estará aberta a todos os portadores de ingresso, independentemente do setor adquirido.

Acesso ao evento

A organização recomenda que o público confira antecipadamente o portão correspondente ao seu ingresso para agilizar a entrada no autódromo.

Setor Portão Arquibancada A Portão A Arquibancada B Portão B Arquibancada M Portão M Pit Stop Portão M Terrace Portão D Endurance Club Portão D The Place to Be Portão 8



Operação especial de transporte

Para facilitar o deslocamento do público, a SPTrans e a CET operarão a linha especial 606F-10 – Circular – Autódromo, conectando a Estação Autódromo da CPTM aos principais acessos do circuito.

Funcionamento da linha

Sexta-feira: 10h às 21h

Sábado: 7h às 20h30

Domingo: 7h às 20h45

Tarifa

Sexta-feira e sábado: R$ 5,30 (aceita Bilhete Único)

Domingo: gratuito, por meio do programa Domingão Tarifa Zero.

Acessibilidade

O evento contará com transporte adaptado exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD), fazendo a ligação entre a Estação Jurubatuba da CPTM e o Autódromo de Interlagos. O circuito também dispõe de estruturas acessíveis, áreas reservadas de visualização e equipes preparadas para atendimento ao público.

Regras de entrada

Todos os visitantes passarão por inspeção de segurança na entrada do evento.

É permitido levar:

•⁠ ⁠Mochila ou bolsa (com possibilidade de revista ao entrar no Autódromo)

•⁠ ⁠Câmera fotográfica de qualquer tipo (não é permitido levar ou usar drones)

•⁠ ⁠Garrafas, copos de plástico e/ou material térmico são permitidos desde que não contenham nenhum tipo de líquido (o evento dispõe de estações de hidratação de água).

•⁠ ⁠Alimentos industrializados lacrados (como biscoitos, barras de cereal e salgadinhos)

•⁠ ⁠Frutas cortadas (embalados em embalagem transparente e flexível, tipo "zip lock")

•⁠ Sanduíches (embalados em embalagem transparente e flexível, tipo "zip lock")

•⁠ ⁠Garrafa de água plástica descartável de até 500ml

*Cada pessoa pode levar no máximo cinco itens para alimentação.

Não será permitida a entrada com:

•⁠ ⁠Garrafas, copos de vidro e latas abertas (exceto garrafas descartáveis de água de até 500 ml)

•⁠ ⁠Bebidas alcoólicas

•⁠ ⁠Substâncias ilícitas ou ilegais

•⁠ ⁠Fogos de artifício, sinalizadores, explosivos ou dispositivos similares

•⁠ ⁠Objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes (como facas, canivetes, tesouras)

•⁠ ⁠Armas de qualquer tipo

•⁠ ⁠Drones ou qualquer dispositivo de controle remoto

•⁠ ⁠Guarda-chuvas grandes ou com ponta afiada

•⁠ ⁠Instrumentos musicais, cornetas, megafones e apitos

•⁠ ⁠Sprays em aerossol (como desodorantes ou repelentes)

•⁠ ⁠Cadeiras ou bancos dobráveis

•⁠ ⁠Coolers e caixas térmicas

•⁠ ⁠Capacetes

•⁠ ⁠Animais de estimação (exceto cães-guia devidamente identificados)

•⁠ ⁠Bandeiras com mastros

•⁠ ⁠Materiais de divulgação política ou publicitária não autorizados

•⁠ ⁠Qualquer tipo de objeto que possa ser arremessado e causar ferimentos

•⁠ ⁠Lasers, apontadores ou lanternas potentes

*Esses itens visam garantir a segurança de todos os presentes e podem ser adaptados conforme as diretrizes específicas do evento.

O evento contará com guarda-volumes digitais (serviço pago e sujeito à disponibilidade).

Classificação etária

0 a 12 anos

Entrada gratuita mediante retirada prévia de ingresso infantil e acesso acompanhado de responsável legal portando ingresso válido.

Entrada gratuita mediante retirada prévia de ingresso infantil e acesso acompanhado de responsável legal portando ingresso válido. 12 a 15 anos

Entrada permitida mediante autorização por escrito e acompanhamento de um adulto responsável.

Entrada permitida mediante autorização por escrito e acompanhamento de um adulto responsável. 16 a 18 anos

Entrada permitida sem necessidade de acompanhante.

Os ingressos para alguns setores seguem disponíveis nas bilheterias do Autódromo de Interlagos e no site oficial do evento.

Programação do evento*

*Programação sujeita a alterações.

Sexta-feira – 10 de julho

Portões: 8h às 20h (entrada permitida até 17h)

Pista

11h00 às 12h30 – Treino Livre 1

13h45 às 14h15 – Drivers Talk Show

14h30 às 15h30 – Pit Walk

15h50 às 17h20 – Treino Livre 2

Fan Zone

12h30 – Fábio Osório + DJ Ferk

14h30 – Syon Trio

15h30 – Fábio Osório + DJ Ferk

16h00 – Blaymorphed

16h55 – Rock Collection

17h40 – DJ Ronaldo Gasparian

19h00 – Baile do Abrava

Sábado – 11 de julho

Portões: 8h às 20h30 (entrada permitida até 17h)

Pista

10h10 às 11h10 – Treino Livre 3

12h00 às 13h30 – Pit Walk

12h05 às 12h35 – Sessão de Autógrafos

13h30 às 13h45 – Desfile de Carros Clássicos

14h30 às 14h42 – Classificatório LMGT3

14h50 às 15h00 – Hyperpole LMGT3

15h10 às 15h22 – Classificatório Hypercar

15h30 às 15h40 – Hyperpole Hypercar

Fan Zone

11h30 – Apresentação Mission H24

12h05 – Mundo Bita

13h00 às 13h30 – Drivers Talk Show

13h30 – Mamonas Assassinas O Legado

16h00 – DJ Kasino

17h00 – DJ Ronaldinho

17h50 – Bateria da Mocidade Alegre

18h20 – SPC

Domingo – 12 de julho

Portões: 7h às 20h30 (entrada permitida até 17h)

Pista

9h – Pit Walk

9h05 às 9h35 – Sessão de Autógrafos

10h04 às 10h10 – Volta de Honra

10h00 às 11h20 – Show do Grid

10h35 às 11h14 – Grid Walk

11h30 às 17h30 – Rolex 6 Horas de São Paulo

17h30 – Cerimônia de Pódio

Fan Zone

12h00 – Fábio Osório + DJ Ferk

12h30 – Fera Neném

13h45 – The Lords

15h00 – Gabriel O Pensador

16h00 – Fábio Osório + DJ Ferk

16h15 – Nathalia Côrte

18h00 – Show de Drones

18h30 – Show Surpresa

19h30 – Espetáculo de Fogos de Artifício

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!