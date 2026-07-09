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WEC Interlagos

GUIA WEC: Acesso, transporte e programação completa das 6 Horas de São Paulo

Organização orienta público sobre portões de entrada, linha especial de ônibus, acessibilidade, regras de segurança e atrações dos três dias de WEC

Redação Motorsport.com
Publicado:
6H de São Paulo

Foto de: Jose Mario Dias

A organização das 6 Horas de São Paulo, quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) de 2026, divulgou todas as orientações para o acesso do público durante o evento, que acontece entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos.

Leia também:

Além da disputa entre os melhores carros de endurance do mundo, o fim de semana contará com uma programação de entretenimento para todas as idades, incluindo shows, experiências na Fan Zone, gastronomia e ativações das montadoras participantes.

Ingresso e estacionamento

  • Acesso exclusivamente pelo aplicativo Quentro.
  • Não haverá ingresso impresso.
  • Cada ingresso permite apenas uma entrada por dia, sem possibilidade de reentrada após a saída.
  • Não haverá estacionamento disponível para o público dentro do Autódromo de Interlagos.
  • A Fan Zone estará aberta a todos os portadores de ingresso, independentemente do setor adquirido.

Acesso ao evento

A organização recomenda que o público confira antecipadamente o portão correspondente ao seu ingresso para agilizar a entrada no autódromo.

Setor

Portão

Arquibancada A

Portão A

Arquibancada B

Portão B

Arquibancada M

Portão M

Pit Stop

Portão M

Terrace

Portão D

Endurance Club

Portão D

The Place to Be

Portão 8


Operação especial de transporte

Para facilitar o deslocamento do público, a SPTrans e a CET operarão a linha especial 606F-10 – Circular – Autódromo, conectando a Estação Autódromo da CPTM aos principais acessos do circuito.

Funcionamento da linha

  • Sexta-feira: 10h às 21h
  • Sábado: 7h às 20h30
  • Domingo: 7h às 20h45

Tarifa

  • Sexta-feira e sábado: R$ 5,30 (aceita Bilhete Único)
  • Domingo: gratuito, por meio do programa Domingão Tarifa Zero.

Acessibilidade

O evento contará com transporte adaptado exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD), fazendo a ligação entre a Estação Jurubatuba da CPTM e o Autódromo de Interlagos. O circuito também dispõe de estruturas acessíveis, áreas reservadas de visualização e equipes preparadas para atendimento ao público.

Regras de entrada

Todos os visitantes passarão por inspeção de segurança na entrada do evento.

É permitido levar:

•⁠ ⁠Mochila ou bolsa (com possibilidade de revista ao entrar no Autódromo)
•⁠ ⁠Câmera fotográfica de qualquer tipo (não é permitido levar ou usar drones)
•⁠ ⁠Garrafas, copos de plástico e/ou material térmico são permitidos desde que não contenham nenhum tipo de líquido (o evento dispõe de estações de hidratação de água).
•⁠ ⁠Alimentos industrializados lacrados (como biscoitos, barras de cereal e salgadinhos)
•⁠ ⁠Frutas cortadas (embalados em embalagem transparente e flexível, tipo "zip lock")
•⁠ Sanduíches (embalados em embalagem transparente e flexível, tipo "zip lock")
•⁠ ⁠Garrafa de água plástica descartável de até 500ml

*Cada pessoa pode levar no máximo cinco itens para alimentação.

Não será permitida a entrada com:

•⁠ ⁠Garrafas, copos de vidro e latas abertas (exceto garrafas descartáveis de água de até 500 ml)
•⁠ ⁠Bebidas alcoólicas
•⁠ ⁠Substâncias ilícitas ou ilegais
•⁠ ⁠Fogos de artifício, sinalizadores, explosivos ou dispositivos similares
•⁠ ⁠Objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes (como facas, canivetes, tesouras)
•⁠ ⁠Armas de qualquer tipo
•⁠ ⁠Drones ou qualquer dispositivo de controle remoto
•⁠ ⁠Guarda-chuvas grandes ou com ponta afiada
•⁠ ⁠Instrumentos musicais, cornetas, megafones e apitos
•⁠ ⁠Sprays em aerossol (como desodorantes ou repelentes)
•⁠ ⁠Cadeiras ou bancos dobráveis
•⁠ ⁠Coolers e caixas térmicas
•⁠ ⁠Capacetes
•⁠ ⁠Animais de estimação (exceto cães-guia devidamente identificados)
•⁠ ⁠Bandeiras com mastros
•⁠ ⁠Materiais de divulgação política ou publicitária não autorizados
•⁠ ⁠Qualquer tipo de objeto que possa ser arremessado e causar ferimentos
•⁠ ⁠Lasers, apontadores ou lanternas potentes

*Esses itens visam garantir a segurança de todos os presentes e podem ser adaptados conforme as diretrizes específicas do evento.

O evento contará com guarda-volumes digitais (serviço pago e sujeito à disponibilidade).

Classificação etária

  • 0 a 12 anos
    Entrada gratuita mediante retirada prévia de ingresso infantil e acesso acompanhado de responsável legal portando ingresso válido.
  • 12 a 15 anos
    Entrada permitida mediante autorização por escrito e acompanhamento de um adulto responsável.
  • 16 a 18 anos
    Entrada permitida sem necessidade de acompanhante.

Os ingressos para alguns setores seguem disponíveis nas bilheterias do Autódromo de Interlagos e no site oficial do evento.

Programação do evento*

*Programação sujeita a alterações.

Sexta-feira – 10 de julho

Portões: 8h às 20h (entrada permitida até 17h)

Pista

  • 11h00 às 12h30 – Treino Livre 1
  • 13h45 às 14h15 – Drivers Talk Show
  • 14h30 às 15h30 – Pit Walk
  • 15h50 às 17h20 – Treino Livre 2

Fan Zone

  • 12h30 – Fábio Osório + DJ Ferk
  • 14h30 – Syon Trio
  • 15h30 – Fábio Osório + DJ Ferk
  • 16h00 – Blaymorphed
  • 16h55 – Rock Collection
  • 17h40 – DJ Ronaldo Gasparian
  • 19h00 – Baile do Abrava

Sábado – 11 de julho

Portões: 8h às 20h30 (entrada permitida até 17h)

Pista

  • 10h10 às 11h10 – Treino Livre 3
  • 12h00 às 13h30 – Pit Walk
  • 12h05 às 12h35 – Sessão de Autógrafos
  • 13h30 às 13h45 – Desfile de Carros Clássicos
  • 14h30 às 14h42 – Classificatório LMGT3
  • 14h50 às 15h00 – Hyperpole LMGT3
  • 15h10 às 15h22 – Classificatório Hypercar
  • 15h30 às 15h40 – Hyperpole Hypercar

Fan Zone

  • 11h30 – Apresentação Mission H24
  • 12h05 – Mundo Bita
  • 13h00 às 13h30 – Drivers Talk Show
  • 13h30 – Mamonas Assassinas O Legado
  • 16h00 – DJ Kasino
  • 17h00 – DJ Ronaldinho
  • 17h50 – Bateria da Mocidade Alegre
  • 18h20 – SPC

Domingo – 12 de julho

Portões: 7h às 20h30 (entrada permitida até 17h)

Pista

  • 9h – Pit Walk
  • 9h05 às 9h35 – Sessão de Autógrafos
  • 10h04 às 10h10 – Volta de Honra
  • 10h00 às 11h20 – Show do Grid
  • 10h35 às 11h14 – Grid Walk
  • 11h30 às 17h30 – Rolex 6 Horas de São Paulo
  • 17h30 – Cerimônia de Pódio

Fan Zone 

  • 12h00 – Fábio Osório + DJ Ferk
  • 12h30 – Fera Neném
  • 13h45 – The Lords
  • 15h00 – Gabriel O Pensador
  • 16h00 – Fábio Osório + DJ Ferk
  • 16h15 – Nathalia Côrte
  • 18h00 – Show de Drones
  • 18h30 – Show Surpresa
  • 19h30 – Espetáculo de Fogos de Artifício

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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